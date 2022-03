"Dieser Mann kann nicht an der Macht bleiben!"

US-Präsident Biden in Warschau

US-Präsident Joe Biden bei seiner Rede am Warschauer Königsschloss.

US-Präsident Biden schwört die Welt bei seinem Besuch in Polen ein auf einen neuen Kalten Krieg gegen Russland. Und er lässt in einer historischen Rede wenig Zweifel daran, wie sehr er einen Sturz Putins begrüßen würde.

Von Florian Hassel, Warschau

Der Tag, an dessen Ende ein US-Präsident den Sturz des Staatschefs Russlands fordern sollte, verlief wie von einem guten Drehbuchschreiber erdacht: mit einem kleinen Paukenschlag am Anfang und einem größeren Paukenschlag an seinem Ende.