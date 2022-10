Von Oliver Meiler, Rom

Siegen war leicht. Doch nun kämpft Giorgia Meloni mit den Realitäten der Macht, die oftmals nicht der ordentlichen Logik folgen - gerade in Italien. Und dann warten ja auch gigantische Aufgaben, wenn sie bald Premierministerin des Landes wäre: die Folgen des Kriegs in der Ukraine, die Energiepreise, das Haushaltsgesetz für nächstes Jahr. 30 Jahre lang habe sie auf diesen Moment hingearbeitet, sagte Meloni dieser Tage. Sie ist 45 Jahre alt, in der Politik ist sie, seit sie 15 ist. "Und ausgerechnet jetzt, da wir die Wahlen gewonnen haben, steht die Welt Kopf." Ihre Sorgen seien so groß, dass sie in der Nacht nicht schlafen könne.

Die Italiener mögen es, dass sich Meloni ein bisschen unsicher gibt, das hebt sie von den Machos der Politik ab. Sie kokettiert aber auch damit. Oder sucht sie womöglich schon nach Alibis für den Fall, dass der Start ins Amt schwierig würde?

Zwei Wochen nach ihrem Triumph bei der Parlamentswahl findet sich die Chefin der postfaschistischen Fratelli d'Italia in der ungemütlichen Lage, dass ihre Alliierten, die bitter geschlagene Lega von Matteo Salvini und die klein gestutzte Forza Italia von Silvio Berlusconi, zwar viel weniger Sitze und Stimmen im neuen Parlament hat, sich aber beide so aufführen, als hätten eigentlich sie gewonnen.

Salvini drängt noch immer auf eine Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte, ins Innenministerium also, wo er von 2018 bis 2019 mit seiner harten Politik gegen Migranten und Seenotretter viel internationales Aufsehen erregt hatte. Und das, obwohl er weiß, dass er den Posten wohl nicht bekommen wird. Meloni setzt auf Matteo Piantedosi, den parteilosen Präfekten Roms. Gegen den 59-Jährigen hätte auch die linke Opposition nichts.

Berlusconi könnte sich auch seinen Leibarzt als Gesundheitsminister vorstellen

Es heißt, Salvini könnte sich auch mit dem Transportministerium zufriedengeben, dann unterstünde ihm die Küstenwache und die Hoheit über die Häfen. Er könnte also von Fall zu Fall entscheiden, sie für Schiffe der NGOs zu schließen, wie damals, und bliebe so ständig in den Nachrichten. Die Lega will außerdem die Ressorts Landwirtschaft und Industrie für sich, vielleicht auch Justiz, dazu ein offenbar neu zu schaffendes Ministerium für "Familie und Natalität" und eines für "Reformen und regionale Angelegenheiten", um die Autonomie des Nordens voranzutreiben. Und das ist nur eine Auswahl der Begehrlichkeiten: Salvini pokert hoch, um sich nach der Wahlschmach wieder stark zu machen.

Auch Berlusconi will seine treuesten Weggefährten platzieren: Antonio Tajani, Parteivize und ehemaliger Vorsitzender des Europaparlaments, soll neuer Außenminister werden. Auch für das Gesundheitsministerium glaubt Berlusconi, einen passenden Namen zu haben: Licia Ronzulli, die Allertreueste von allen, Senatorin aus Mailand, startete einst als Krankenschwester ins Berufsleben. Sollte Ronzulli nicht genehm sein, würde Berlusconi auch mit der Berufung seines persönlichen Leibarztes, Alberto Zangrillo, leben können. Zangrillo war während der Pandemie mit sonderbaren Thesen aufgefallen, oft in Opposition zu den Virologen.

Aber von Meloni hört man, sie suche nach anderen Profilen, und zwar rundherum. Ihre Partei, die bei den Wahlen 2018 nur 4,3 Prozent der Stimmen gewonnen hatte und nun plötzlich bei 26 Prozent steht, hat noch immer das politische Personal einer Vier-Prozent-Partei. Das macht die Auswahl an fähigen Leuten für eine Regierung schwierig. Für etliche Posten haben die Fratelli d'Italia gar keine Kompetenzen, etwa für das Wirtschafts- und Finanzministerium. Es ist das wichtigste von allen, auf seine Besetzung werden Brüssel und die Finanzmärkte als Erstes schauen.

Italien hat horrend hohe Staatsschulden. Macht das Land noch mehr, ist die Stabilität in Gefahr. Und Italien soll eine ganze Reihe von Reformen umsetzen, damit es die vielen Milliarden Euro an Wiederaufbauhilfe aus der EU nicht verspielt. Fabio Panetta von der Europäischen Zentralbank hat Meloni offenbar schon mehrmals abgesagt: Er wäre eine Garantie gewesen, ein prominenter Name. Panetta aber will im kommenden Jahr italienischer Notenbankchef werden. Nun wirbt Meloni um andere parteilose Techniker, unter anderem soll auch Daniele Franco im Gespräch sein, der jetzige Finanzminister.

Meloni versprach ihren Leuten ein "hochkarätiges Kabinett"

Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie: Die Postfaschistin hatte sich immer über die Berufung von "tecnici" beklagt, von Technokraten, wie der scheidende Premier Mario Draghi einer ist, weil sie angeblich nicht vom Wählerwillen getragen seien. Nun sucht sie selbst händeringend nach solchen Figuren - selbst in Draghis Team. Das ist gleich doppelt kurios, weil die Fratelli d'Italia als einzige Partei nicht an Draghis Regierung der nationalen Einheit teilgenommen hatten und diese auch in den vergangenen Tagen immer wieder kritisierten.

Zu den Spitzen ihrer Partei sagte Meloni, sie baue an einem "hochkarätigen Kabinett". Wo es den "Brüdern Italiens" an Expertise fehle, werde es dann eben jeweils ein "tecnico" sein. Womöglich werden es mehrere sein müssen. Auf die könnte man auch die Verantwortung schieben, wenn es politisch nicht so gut läuft. Vielleicht schläft Meloni dann besser in der Nacht. Und die Welt gleich mit.