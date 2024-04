Wenn in Israel das Kriegskabinett tagt, werden Fotos veröffentlicht von einer sehr langen Tafel, an der nur Männer sitzen. Manche tragen Uniform, manche eine Kippa auf dem Kopf, und in der Mitte sitzt stets zivil und entschlossen Benjamin Netanjahu, der Regierungschef. Nach dem iranischen Angriff trat das Kriegskabinett erst am Sonntag, dann am Montag zusammen, eine Entscheidung wurde zunächst nicht bekannt. Die Lage: zwischen Wut und Vernunft. Einigkeit besteht in Israels Führung darüber, dass der iranische Großangriff mit mehr als 300 Drohnen und Raketen nach einer Antwort verlangt. Strittig allerdings ist, wie reagiert werden soll und wann.

Nach denen, die nun mit aller Kraft zurückschlagen wollen, braucht man nicht lange zu suchen. Sie haben sich sogleich lautstark nach vorn gedrängt wie Polizeiminister Itamar Ben-Gvir, der fordert, Israels Reaktion dürfe "nicht so zart sein wie in den Dünen von Gaza". Manchmal müsse "der Boss auch durchdrehen". Unnachgiebige Härte fordert auch Finanzminister Bezalel Smotrich. "Nur wenn unsere Antwort für die kommenden Generationen durch den Nahen Osten hallt, dann werden wir gewinnen."

Allein hätte Israel die Geschosse nicht so gut abwehren können

Netanjahu, der sich mit der Regierungsbildung in die Abhängigkeit von diesen rechten Wüterichen begeben hat, hält sich bislang noch bedeckt. In Stein gemeißelt steht zwar seine alte Drohung: "Wer uns Schaden zufügt, dem fügen wir Schaden zu." Aber weil dank 99 Prozent Abfangquote der Schaden durch den iranischen Beschuss gering ist, besteht nach dieser Logik nicht unbedingt Handlungsdruck.

Genau so sieht das auch US-Präsident Joe Biden. Seit dem Hamas-Terrorüberfall am 7. Oktober liegt sein Hauptaugenmerk darauf, die Ausweitung des Gaza-Kriegs zum regionalen Flächenbrand zu verhindern. Seine Warnung an die libanesische Hisbollah und das Regime in Teheran, den Konflikt nicht zu eskalieren, hat er in zwei klare Worte gepackt: "Tut's nicht."

Nach dem iranischen Angriff richtet er diese Losung, wie es ein Kolumnist der Zeitung Haaretz vermerkt, nun auch gegen Israel und vor allem Netanjahu. "Tut's nicht", ruft er hier, weil er dem israelischen Premier durchaus zutraut, die USA in einen Krieg mit Iran hineinziehen zu wollen. Bidens Albtraum entspringt direkt aus dem lange schon gehegten Traum Netanjahus, mit militärischen Mitteln das iranische Atomprogramm zu stoppen.

Statt eines Gegenschlags empfiehlt Biden seinem alten und stets schwierigen Freund "Bibi" den Genuss des Sieges, den Israel nicht nur aus Sicht des US-Präsidenten in der Nacht zum Sonntag gegenüber Iran bereits erzielt hat - oder zumindest die Genugtuung über diesen Erfolg. Denn die Abwehr des iranischen Großangriffs darf tatsächlich als beeindruckende militärische Leistung gewertet werden. Aber noch beeindruckender ist bei näherer Betrachtung, wie viele Väter dieser Erfolg hat.

Detailansicht öffnen Am Valiasr-Platz im Zentrum von Teheran werden den Passanten auf einer Werbetafel einige Exemplare aus dem Raketenarsenal Irans präsentiert, darunter zwei Sprüche: Auf Arabisch heißt es dort "Das Versprechen des Ehrlichen" und auf Persisch daneben "Israel ist schwächer als ein Spinnennetz". Seine Verteidigungsbereitschaft hat Israel jedoch bewiesen. (Foto: ATTA KENARE/AFP)

Gewiss hat Israels mehrstufiges Raketenabwehrsystem hervorragende Arbeit verrichtet. Auch die Luftwaffe hat sich hervorgetan beim Abschuss von Drohnen und Marschflugkörpern. Doch auch die Verantwortlichen in Politik und Armee kommen bei allem Lobpreis über die eigene Leistung - der besonders guttut nach der Schmach vom 7. Oktober - nicht um ein Eingeständnis herum: Alleine wäre das nicht zu schaffen gewesen.

Die Amerikaner reklamieren für sich, dass fast hundert der abgeschossenen Drohnen und Raketen auf ihr Konto gehen. Aber auch andere haben geholfen - offen wie die Briten, Franzosen oder Jordanier. Oder verdeckt, wie zahlreichen Berichten zufolge mehrere arabische Staaten.

Die Abwehr des iranischen Angriffs auf Israel ist offenbar die erste große Bewährungsprobe einer militärischen Koalition gewesen, deren Aktivitäten bislang nur in schemenhaften Umrissen bekannt sind. Vor knapp zwei Jahren hatte US-Präsident Biden anlässlich einer Nahostreise verkündet, er strebe eine Militärallianz unter amerikanischer Führung an, in der die moderateren arabischen Staaten mit Israel zusammenarbeiten sollen. Das gemeinsame Motiv: die Angst vor Iran und die Abwehr der Teheraner Bedrohung.

Natürliche Kandidaten für eine solche israelisch-arabische Militärpartnerschaft sind Ägypten und Jordanien, mit denen Israel bereit im vorigen Jahrtausend Frieden geschlossen hatte. Dazu kommen jene Staaten, mit denen in den Abraham-Abkommen von 2020 eine Normalisierung der Beziehungen vereinbart wurde: die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain und Marokko. Auf Bidens Wunschliste aber stehen auch Staaten wie Katar und, ganz oben, Saudi-Arabien.

Den Amerikanern schwebt so etwas wie eine nahöstliche Nato vor

Die ferne Vision zielt auf eine Art nahöstliche Nato. Fürs Erste aber geht es um eine Kooperation bei der Luftabwehr, speziell gegen iranische Drohnen und Raketen. Benny Gantz, der heute im israelischen Kriegskabinett sitzt und vor zwei Jahren als Verteidigungsminister amtierte, hatte diesem Bündnis damals erstmals öffentlich einen Namen gegeben: Middle East Air Defense, kurz MEAD. Und zur allgemeinen Überraschung hatte er seinerzeit verkündet, dass diese Allianz bereits "operativ tätig" geworden sei und "erfolgreich iranische Angriffsversuche unterbunden" habe.

Nun hat diese Allianz allem Anschein nach mindestens ihr Gesellenstück abgeliefert. Gantz ist es jetzt auch, der unterstützt vom aktuellen Verteidigungsminister Joav Gallant auf das Potenzial dieser Kooperation verweist - und damit eine Alternative zu einem postwendenden israelischen Militärschlag gegen Iran aufzeigt. Er fordert, dem Teheraner Regime zusammen mit einer "regionalen Koalition" entgegenzutreten. "Iran wird dann einen Preis bezahlen in einer Art und zu einer Zeit, die für uns passend ist."

Ein solches Konzept zielt auf langfristige Absicherung statt auf kurzfristige Abschreckung. Nun müssten Gantz und Gallant im Kriegskabinett davon noch Netanjahu überzeugen.