Aus Angst vor dem erwarteten Einmarsch israelischer Truppen in den Gazastreifen suchen Hunderttausende Palästinenser Schutz im Süden des abgeriegelten Küstengebiets. Etwa eine Million Menschen waren bis Montagmittag laut UN-Nothilfekoordinator Martin Griffiths vom nördlichen Gazastreifen in den Süden geflohen.

Die Binnenvertriebenen harren nach Angaben des UN-Büros für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) unter katastrophalen Bedingungen in den Aufnahmegebieten aus. In einer am späten Sonntag veröffentlichten Erklärung heißt es, dass die Treibstoffreserven der Krankenhäuser im Gazastreifen voraussichtlich noch für etwa 24 Stunden reichen würden. Israel hatte vergangene Woche die komplette Abriegelung des nur 40 Kilometer langen und sechs bis zwölf Kilometer breiten Gazastreifens angeordnet. Israels Energieminister Israel Katz kündigte am Sonntag auf der Plattform X jedoch an, dass die Menschen im Süden des Gazastreifens wieder Wasser erhalten sollen. Die Wiederherstellung der Wasserversorgung werde dazu beitragen, dass die Zivilbevölkerung - wie von Israels Armee gewünscht - den Norden des schmalen Küstenstreifens räume und sich in den Süden bewege, schreibt Katz. Israels Militär werde die Infrastruktur der Hamas im Norden weiter zerstören. Am Montagmorgen hatte Israel angekündigt, zeitweise einen neuen "sicheren Fluchtkorridor" im Gazastreifen einzurichten.

Die Hamas und der Islamische Dschihad halten etwa 199 Geiseln fest

Seit dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober fliegt die israelische Luftwaffe Gegenangriffe auf den Gazastreifen. Dabei wurden nach Angaben der israelischen Streitkräfte zahlreiche Einrichtungen der Hamas im Gazastreifen zerstört. Die Zahl der Toten in dem beschossenen Gebiet stieg nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza, das auch der Hamas untersteht, bis Montagmittag auf 2770. Etwa 9700 weitere Menschen seien verletzt worden.

Nach israelischen Angaben halten die Hamas und der Palästinensische Islamische Dschihad etwa 199 Soldaten und Zivilisten, darunter auch ausländische Staatsangehörige, als Geiseln fest.

In einem Fernsehinterview mit dem amerikanischen Sender CBS sprach sich US-Präsident Joe Biden dafür aus, das Ziel einer Zwei-Staaten-Lösung nicht aufzugeben. Es wäre ein Fehler, wenn Israel den Gazastreifen besetzen würde, sagte Biden. Er sei zwar der Meinung, dass die Hamas vollständig eliminiert werden müsse, aber es müsse auch einen Weg zur Bildung eines palästinensischen Staates geben. Medienberichten zufolge erwägt Biden eine Reise nach Israel, um die diplomatischen Bemühungen der USA zu verstärken. Olaf Scholz (SPD) wird am Dienstag ebenfalls nach Israel reisen. Der Bundeskanzler will damit ein Zeichen der Solidarität setzen.

US-Außenminister Antony Blinken ist am Montag in Tel Aviv gelandet, nachdem er mit führenden arabischen Politikern über den Konflikt und die Bemühungen um humanitäre Hilfe für die Menschen in Gaza gesprochen hatte.

Die Situation am Grenzübergang Rafah ist unübersichtlich

Wie jedoch Hilfsgüter nach und Menschen aus dem Gazastreifen gelangen können, ist bisher nicht klar. Die Situation an dem einzigen Grenzübergang zwischen dem Gazastreifen und Ägypten ist unübersichtlich. Dort stehen nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur rund 2000 Tonnen Hilfsgüter bereit. Der ägyptische Außenminister Samih Schukri erklärte, dass Kairo zwar Hilfslieferungen nach Gaza zulassen wolle, Israel die Öffnung des Grenzübergangs Rafah aber verhindere. Offenbar können sich die beiden Länder nicht über die Bedingungen einigen. Ägypten scheint bereit, den Übergang zu öffnen, um Inhabern ausländischer Pässe die Ausreise zu ermöglichen, erwartet aber, dass Israel vorher Hilfslieferungen für Gaza zustimmt.

Nach Angaben eines Militärsprechers plant die israelische Streitkraft in der Grenzregion zum Gazastreifen die nächste Phase der Verteidigungsmaßnahmen. "Natürlich ist es schwer für die Menschen im Gazastreifen, dass sie ihre Heimat verlassen müssen", sagt der Sprecher. Jedoch seien auch Hunderttausende Zivilisten in Israel auf der Flucht. Mehr als 95 Prozent seien aus dem Süden des Landes und der Nähe des Gazastreifens in Sicherheit gebracht worden. Aktuell sei man gerade dabei, die Menschen aus der Stadt Sderot in das Zentrum des Landes in Sicherheit zu bringen. "Es fliegen weiterhin Raketen auf das Land. Zwar nicht mehr in dem Umfang wie noch zu Beginn des Angriffs, aber sie fliegen - und treffen Häuser", sagt der Sprecher. Auch am zehnten Tag des Krieges heulte vielerorts in Israel der Raketenalarm. Dabei wurde nach Angaben der israelischen Zeitung Haaretz eine Person im Kibbuz Be'eri verletzt. In Jerusalem war die israelische Knesset mehrere Male gezwungen, ihre erste Parlamentssitzung seit der Rückkehr aus der Sommerpause zu unterbrechen.

Auch im Norden Israels müssen einige Bewohner ihre Heimat verlassen. In Israel wächst die Sorge vor einem Zweifrontenkrieg. Nach wiederholten Angriffen der pro-iranischen Hisbollah aus Südlibanon sollen Ortschaften in bis zu zwei Kilometer Entfernung zum Grenzgebiet evakuiert werden. Betroffen seien 28 Ortschaften. Am Sonntag hatte die Armee bereits einen vier Kilometer breiten Streifen im Grenzgebiet zu einer Sperrzone erklärt.