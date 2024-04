Nach einem mutmaßlich israelischen Luftangriff in Syrien haben Irans Revolutionsgarden (IRGC) den Tod zweier Generäle aus ihren Reihen bestätigt. Bei der Attacke auf die Konsularabteilung der iranischen Botschaft in der Hauptstadt Damaskus seien die beiden Brigadegeneräle Mohammad Resa Sahedi und Mohammad Hadi Hadschi ums Leben gekommen, erklärten die Revolutionsgarden. Fünf weitere Mitglieder der Revolutionsgarden seien bei dem Angriff getötet worden.

Sahedi war laut der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim als Kommandeur der IRGC-Auslandseinheit für Operationen in Syrien und in Libanon verantwortlich.

Der iranische Außenminister Hossein Amirabdollahian machte Israel für die Zerstörungen auf dem Gelände von Irans diplomatischer Vertretung verantwortlich. Es handle sich um einen Bruch aller internationaler Vereinbarungen, erklärte er staatlichen Medien zufolge. Iran behält sich nach Angaben des Außenministeriums Vergeltung für den Angriff vor. Die Ständige Vertretung Irans bei den Vereinten Nationen bezeichnete den Angriff als Verletzung der Charta der UN, des Völkerrechts und des grundlegenden Prinzips der Unverletzlichkeit diplomatischer und konsularischer Einrichtungen. Der Angriff sei eine erhebliche Bedrohung für den Frieden und die Sicherheit in der Region. Die Ständige Vertretung Irans forderte außerdem den UN-Sicherheitsrat auf, den Angriff zu verurteilen.

Die Gesamtzahl der Getöteten und Verletzten ist unklar: Nach anderen iranischen Angaben wurden drei Befehlshaber der Revolutionsgarden und vier weitere Militärberater getötet. Die in Großbritannien ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete, dass sieben weitere Mitglieder der Revolutionsgarden getötet worden seien. Die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana schrieb von mehreren getöteten Menschen und weiteren Verletzten. Der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim zufolge wurden fünf weitere Menschen getötet.

Laut Sana zielte der Angriff auf die Konsularabteilung unmittelbar neben dem Gebäude der iranischen Botschaft. Demnach wurde das gesamte Gebäude zerstört. Bilder in sozialen Medien zeigten starken Rauch und Trümmer neben dem Hauptgebäude der iranischen Botschaft.

Seit dem Angriff der von Iran unterstützten radikal-islamischen Palästinenser-Gruppe Hamas auf Israel am 7. Oktober hat Israel seine Luftangriffe in Syrien gegen die ebenfalls von Iran geförderte libanesische Hisbollah-Miliz und das iranische Korps der Revolutionsgarden verstärkt. Das israelische Militär, das sich zu derartigen Ereignissen in der Regel nicht äußert, lehnte eine Stellungnahme ab.