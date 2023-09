100 Jahre Interpol:"Wir halten die Informationskanäle mit Russland offen"

Interview von Christoph Koopmann

Jürgen Stock hat eigentlich Grund zu feiern. Die größte Polizeiorganisation der Welt, deren Generalsekretär er ist, feiert in diesen Tagen ihren hundertsten Geburtstag. Gerade hat der Interpol-Vorsitzende Glückwünsche von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann empfangen, dann spricht er in einem Konferenzraum in München über sehr ernste Themen: Cyberkriminelle, Mafiosi, Menschenhändler. Die Strafverfolger hätten derzeit so viel zu tun wie noch nie, sagt Stock.