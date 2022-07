Deutschland wird schwitzen. Warum es wichtig ist, dass Kommunen einen Aktionsplan für extrem heiße Tage entwickeln - und weshalb so wenige das bisher getan haben.

Von Thomas Hummel

In Mannheim haben sie es gerade noch geschafft. Kurz vor der erwarteten Hitzewelle. Die Broschüre "Kühle Tipps für heiße Sommermonate" ist seit Freitagvormittag digital verfügbar. Darin finden sich Ratschläge für Pflegepersonal, für Erzieherinnen oder Menschen, die im Freien arbeiten. Dazu Kapitel wie "Bewegung ja, Überanstrengung nein". Die Stadt liegt am nördlichen Ende des Oberrheingrabens und damit wörtlich in einem deutschen Hotspot. Den wärmeverwöhnten Mannheimern steht eine außergewöhnliche Woche ins Haus, Temperaturen bis zu 39 Grad Celsius sind vorhergesagt.