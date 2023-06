Von Michael Bauchmüller, Berlin

Was kostet der Umbau der Gasnetze? Was genau kommt auf Mieterinnen und Mieter zu? Wie steht es um die Zukunft von Biogas? Und überhaupt: Kann nicht am Ende viel eleganter der Markt den Umstieg auf klimafreundliche Heizungen stemmen, indem er fossile Energie verteuert? Es sind bohrende, mitunter tückische Fragen, die sich die FDP rund um das Heizungsgesetz ausgedacht hat. Vorige Woche gingen sie ans Wirtschaftsministerium, insgesamt 77 Stück.