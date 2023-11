Nach gut fünfzehnstündigen Beratungen hat der Haushaltsausschuss des Bundestages am frühen Freitagmorgen seine Schlussberatungen über den Etatentwurf für 2024 vorerst beendet. Die Beratungen der Budgets der Ministerien seien inhaltlich abgeschlossen, teilten die Chef-Haushälter der Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP - Dennis Rohde, Sven-Christian Kindler und Otto Fricke - mit. Damit ist der Haushalt aber noch nicht unter Dach und Fach: Enden sollen die Beratungen am kommenden Donnerstag in einer Sondersitzung, dann soll der Bundestag den Haushaltsentwurf in der Sitzungswoche vom 27. November bis 1. Dezember endgültig verabschieden.

Noch ist völlig unklar, wie viel am Etatentwurf bis dahin noch angepasst werden muss. Denn das Urteil des Verfassungsgerichts vom Mittwoch könnte noch viel weitreichendere Folgen haben als auf den ersten Blick ersichtlich. Das höchste deutsche Gericht hatte eine Umwidmung von 60 Milliarden Euro im Haushalt von 2021 für nichtig erklärt. Diese Kredite waren zur Bewältigung der Corona-Krise genehmigt worden, wurden dann aber in ein Sondervermögen für Klimaschutz und die Modernisierung der Wirtschaft verschoben. Mit dem Urteil aus Karlsruhe stehen die Milliarden nun nicht zur Verfügung.

Die Ergebnisse der bisherigen Beratungen im Überblick:

Mehrwertsteuer in der Gastronomie

Die Mehrwertsteuer auf Speisen in der Gastronomie wird zu Jahresbeginn wieder auf 19 Prozent angehoben. Auch darauf verständigte sich die Ampelkoalition Medienberichten zufolge. Der Steuersatz war 2020 in der Corona-Pandemie vorübergehend auf sieben Prozent gesenkt worden.

Elterngeld

Die Einsparungen beim Elterngeld sollen weniger radikal ausfallen als bisher geplant. Ursprünglich wollte Familienministerin Lisa Paus (Grüne) das einkommensabhängige Elterngeld für Einkommen ab 150 000 Euro jährlich streichen. Stattdessen soll die Einkommensgrenze nun nicht plötzlich, sondern schrittweise sinken: ab April 2024 auf zunächst 200 000 Euro und ein Jahr später auf 175 000 Euro.

Außerdem sollen Paare zwar weiterhin zusammen bis zu 14 Monate Elternzeit nehmen können - aber nur noch maximal einen Monat parallel. "Damit wirken wir einem zunehmenden Parallelbezug entgegen, der mehr Partnerschaftlichkeit entgegensteht", erklärte der SPD-Politiker Felix Döring. Derzeit liegt die Grenze für Elterngeld bei einem zu versteuernden Einkommen von 300 000 Euro für Paare und 250 000 Euro bei Alleinerziehenden.

Bürgergeld

Um die angekündigten Erhöhungen zu finanzieren, hat der Haushaltsausschuss den Posten für das Bürgergeld im kommenden Jahr deutlich besser ausgestattet. 2024 sind für die Regelsatzzahlungen an Bürgergeldbeziehende 3,4 Milliarden Euro mehr vorgesehen, sagte Grünen-Haushälter Markus Kurth. Hinzu kämen zusätzliche 1,4 Milliarden Euro bei der Übernahme der Miet- und Heizkosten. Zum Jahresanfang 2024 steigt das Bürgergeld für mehr als fünf Millionen Erwachsene und Kinder in der Grundsicherung um bis zu 61 Euro im Monat. Geplante Kürzungen in der Arbeitsmarktpolitik der Jobcenter sind zudem zurückgenommen worden.

Antisemitismusprävention

Die Regierungskoalition will mehr Geld für die Bekämpfung von Antisemitismus und zur Unterstützung jüdischen Lebens in Deutschland bereitstellen. Mehr als 100 Millionen Euro zusätzliche Mittel seien geplant, teilten die Chef-Haushälter mit. "Die Maßnahmen reichen von Präventionsarbeit bei Jugendlichen, Unterstützung von jüdischen Gemeinden und deren Synagogen in Deutschland über Zuschüsse an Vereine, die sich dem Kampf gegen jegliche Art von Antisemitismus widmen bis zu erinnerungskulturellen Jugendprojekten."

Humanitäre Hilfe im Ausland

Die Mittel für humanitäre Hilfe im Ausland sollen höher ausfallen als zunächst vorgesehen: Verglichen mit den bisherigen Plänen der Regierung soll es 700 Millionen Euro mehr geben. Nach Angaben des Linken-Abgeordneten Victor Perli steht aber immer noch deutlich weniger Geld zur Verfügung als in diesem Jahr. Aufgestockt wurden auch die Mittel für Integrationskurse und Beratungsleistungen für Zuwanderer. Statt der ursprünglich vorgesehenen 880 Millionen Euro wurden 1,06 Milliarden Euro eingeplant. Auch für die Freiwilligendienste wollen die Haushälter 80 Millionen Euro mehr bereitstellen.

Noch kein Beschluss zu Ukraine-Hilfen

Mehrere Vorhaben wurden noch nicht beschlossen. Dazu zählt die Verdoppelung der Militärhilfe für die Ukraine auf acht Milliarden Euro im kommenden Jahr.

Was die Opposition sagt

Die Union hält es nicht für seriös, unter den aktuellen Umständen schon einen Haushalt zu beschließen - und stellte deshalb im Ausschuss keinen einzigen inhaltlichen Änderungsantrag. "Die Koalition berät diesen Haushalt, als ob es die Entscheidung von gestern nicht gegeben hätte", sagte CDU-Chef Friedrich Merz am Donnerstagabend im ZDF. "Und daran werden wir nun sicherlich nicht mitwirken." Die Bundesregierung prüft derzeit, ob das Urteil des Bundesverfassungsgerichts noch weitreichendere Folgen auch für andere schuldenfinanzierte Sondervermögen hat. Daher wollen die Haushälter vorsichtshalber auch den Wirtschaftsstabilisierungsfonds sperren, aus dem die Energiepreisbremsen gezahlt werden.

Die Chef-Haushälter der Ampelkoalition kritisierten das Vorgehen der Union scharf und warfen ihr vor, sie habe sich der Mitarbeit verweigert. "Erst hat sie versucht, die Sitzung abzusagen, und dann hat sie keinen einzigen Änderungsantrag zum Bundeshaushalt gestellt." Sie fordern die Partei auf, "verantwortungsvoll mit dem Urteil und dessen Folgen umzugehen, statt die Arbeit im Parlament einzustellen".