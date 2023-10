Wenn die Lage in Nahost eskaliert, dann spiegelt sich das immer auch in Deutschland wider - in Worten, aber auch auf den Straßen. Das hat Verfassungsschutzchef Thomas Haldenwang noch am Mittwochabend auf einer Veranstaltung des Inlandsnachrichtendienstes in Berlin gesagt. "Mit großem Nachdruck" verfolge der Verfassungsschutz die Ereignisse dieser Tage, man arbeite an einem "klaren Lagebild".

Haldenwang kannte da längst die Bilder aus Berlin, Duisburg und anderen Städten, wo pro-palästinensische Demonstranten den Terror der Hamas gefeiert hatten. Und er warnte vor dem, was in den nächsten Tagen zu erwarten sei - für diesen Freitag hat die Hamas zu einem weltweiten "Tag der Al-Aqsa-Flut" aufgerufen. Auf Social Media gingen Gewaltaufrufe gegen jüdische Einrichtungen in Deutschland um. In seiner Regierungserklärung am Donnerstag kündigte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) schließlich ein Betätigungsverbot der Hamas in Deutschland an. Auch das palästinensische "Samidoun"-Netzwerk, das bei den Straßenprotesten aktiv ist, soll verboten werden.

Behörden beobachteten eine stärkere "Mobilisierung" und "Emotionalisierung"

Welche Sorgen auch innerhalb der Bundesregierung kursieren, machte am Freitag das Bundesinnenministerium klar. Man gehe wegen der Eskalation von einer "erhöhten Gefährdungslage" in Deutschland aus, sagte ein Sprecher und verwies auf den erhöhten Schutz für jüdische und israelische Einrichtungen. Behörden beobachteten eine stärkere "Mobilisierung" und "Emotionalisierung". Am Nachmittag werde Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) mit den Innenministern der Länder über Konsequenzen beraten. Noch allerdings gilt das "Betätigungsverbot" nicht. Das Bundesinnenministerium kündigte an, die Verbote "schnellstmöglich" zu vollziehen. Sie würden gerade "intensiv vorbereitet", sagte Innenministerin Nancy Faeser.

Das Verbot soll letztlich jegliche Aktivität für die Hamas verhindern. Schon Versammlungen wären demnach verboten. Es geht allerdings nicht weit über die Maßnahmen hinaus, die eigentlich schon seit vielen Jahren bestehen. Die Hamas steht seit 2001 auf der Terrorliste der Europäischen Union. Der Bundestag hat 2021 auch das deutsche Strafrecht entsprechend geändert: Seitdem dürfen Flaggen und Symbole der Hamas in Deutschland nicht mehr öffentlich zur Schau getragen werden. Das Vermögen der Hamas könnte eingefroren werden. Es ist auch schon lange verboten, der Hamas Finanzmittel zur Verfügung zu stellen.

Deutschland sei nach wie vor ein Rückzugsort für Terrorunterstützer, so Schönberger

Es geht jetzt eher um eine Botschaft: Die Regierung sende "mit den Verboten das eindeutige Signal, dass jede Solidarisierung und jede Unterstützung des Terrors der Hamas von uns unterbunden wird", sagte Faeser. Mitglieder des Bundestags machten am Freitag klar, für wie nötig sie das halten. Ziel der Terroristen der Hamas sei "nicht nur die Zerstörung des jüdischen Staates, sondern die Ermordung von Jüdinnen und Juden weltweit", sagte Marlene Schönberger, die für den Kampf gegen Antisemitismus und Förderung jüdischen Lebens zuständige Berichterstatterin der Grünen-Bundestagsfraktion, der Süddeutschen Zeitung.

Deutschland sei nach wie vor ein Rückzugsort für Terrorunterstützer. Von hier aus würden Spendengelder an die Hamas generiert, warnte Schöneberger weiter. Lamya Kaddor, innenpolitische Sprecherin der Grünen, forderte eine klarere Distanzierung der Muslim-Verbände. "Ich appelliere an die muslimische Zivilgesellschaft, sich klar und deutlich zu extremistischem Terror zu positionieren", mahnte Kaddor.

Ab wann genau das geplante Verbot gilt, ist noch offen. "Zu Zeitpunkten und Einzelheiten operativer Maßnahmen kann selbstverständlich im Vorfeld keine Information erfolgen", sagte ein Ministeriumssprecher. Leicht allerdings wird die Umsetzung nicht. Die Hamas agiert in Deutschland verdeckt und ohne offizielle Struktur. Der Verfassungsschutz rechnet ihr hierzulande etwa 450 Personen zu. Deshalb auch kein Organisationsverbot, wie das Innenministerium es etwa bei eingetragenen Vereinen aussprechen kann, sondern ein Betätigungsverbot.

Aber den Sicherheitsbehörden ist klar, dass das Netz sich viel weiter spannt. Das selbst ernannte "Solidaritätsnetzwerk" für inhaftierte Palästinenser "Samidoun", das nun ebenfalls verboten werden soll, gehört dazu. Es gilt dem Verfassungsschutz als Vorfeldorganisation der Terrorgruppe Volksfront zur Befreiung Palästinas (PFLP). Auch die Palästinensische Gemeinschaft in Deutschland, ein eingetragener Verein, gilt als Teil der Unterstützerszene, die in Deutschland zwar bisher keinen Terror verübt, aber nach Einschätzung der Sicherheitsbehörden die Propaganda der radikalen Palästinenser verbreitet - durchaus erfolgreich, wie man jetzt auf deutschen Straßen sieht.