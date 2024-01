Wütende Landwirte haben Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) in Schlüttsiel in Schleswig-Holstein am Verlassen einer Fähre gehindert. Sie blockierten am Donnerstag den Anleger, wie ein Polizeisprecher sagte. Habeck, der auch Wirtschaftsminister ist, habe deshalb wieder auf die Hallig Hooge zurückkehren müssen, eine Insel in der Nordsee.

Eine Sprecherin Habecks sagte, der Minister sei gerne bereit gewesen, mit den Landwirten zu sprechen. "Leider ließ die Sicherheitslage ein Gespräch mit allen Landwirten nicht zu, das von Minister Habeck gemachte Gesprächsangebot mit einzelnen Landwirten wurde leider nicht angenommen." Regierungssprecher Steffen Hebestreit kritisierte die Protestaktion am frühen Freitagmorgen auf der Plattform X scharf: "Bei allem Verständnis für eine lebendige Protestkultur: Eine solche Verrohung der politischen Sitten sollte keinem egal sein." Die Blockade von Habecks Ankunft im Fährhafen sei "beschämend und verstößt gegen die Regeln des demokratischen Miteinanders", so Hebestreit.

"Wir werden die Proteste nicht anhalten und halten an unseren Forderungen fest"

Die Bauern sind wütend wegen des von der Ampel-Koalition geplanten Abbaus von Subventionen. Noch am Donnerstag reagierte die Bundesregierung auf die massiven Bauernproteste und kündigte an, auf die Abschaffung der Kfz-Steuerbefreiung für die Landwirtschaft zu verzichten. Außerdem soll die Steuerbegünstigung beim Agrardiesel stufenweise statt auf einen Schlag gekürzt werden, wie der Sprecher der Bundesregierung in Berlin mitteilte.

Der Deutsche Bauernverband hält die Maßnahmen aber für unzureichend. Trotz der von der Ampel-Koalition angekündigten Anpassungen will der Verband an der Aktionswoche festhalten, die vom kommenden Montag an geplant ist. Bauernpräsident Henrik Wendorff sagte: "Wir werden die Proteste nicht anhalten und halten an unseren Forderungen fest." Am Montag muss mit Trecker-Demonstrationen und Straßenblockaden gerechnet werden.

Bereits am Donnerstag hatten nicht nur in Schlüttsiel in Schleswig-Holstein, sondern auch mehreren Städten in Niederbayern Proteste stattgefunden. Die größte Kundgebung gab es in Straubing. Etwa bis Mitternacht demonstrierten dort rund 3000 Personen mit 1500 Traktoren gegen den Abbau von Subventionen.