Der Protest beginnt leise in der Karlsruher Parteitagshalle. "Es gibt keine Alternative zu Menschlichkeit", und: "Familien zu trennen, ist schäbig" steht auf Plakaten, die Mitglieder der Basisgruppe "Unabhängige Grüne Linke" am Samstagabend schweigend durch die Halle tragen. Es ist eine Mahnung, in der Migrationsfrage umzusteuern. Die Botschaft: Noch an diesem Abend solle die Partei mehr Menschlichkeit beschließen.

Auf der Bühne wird es schon wenig später sehr viel lauter. Die Grüne Jugend hat die Parteispitze mit einem Antrag herausgefordert. Das Ziel: Weitere Verschärfungen in der Asylpolitik, wie sie in Berlin gerade diskutiert werden, in der Ampelkoalition zu verhindern und den zwischen den Mitgliedstaaten eigentlich bereits geschnürten Kompromiss für eine europäische Asylreform nachzubessern. "Jeden Tag ertrinken Menschen auf dem Mittelmeer", ruft Katharina Stolla, die Bundessprecherin der Grünen Jugend. "Jeden Tag haben Menschen Angst, abgeschoben zu werden. Das darf nicht wahr sein."

Das denkt man in der Parteispitze angesichts der heftigen Kritik am eigenen Kurs offenbar auch. Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck kommt nach einigen kritischen Reden auf die Bühne und warnt die Grüne Jugend mit Nachdruck vor den Folgen. "Macht euch klar, dass das kein Spiel ist, sondern Konsequenzen hat", sagt Habeck. "Und die sind weitgehend. Das ist ein Misstrauensvotum gegen die Koalition, das in Wahrheit sagt: Verlasst die Regierung!" Denn dann gebe es keine Verhandlungsspielräume mehr.

Auch Parteichefin Ricarda Lang warnt vor einem Regierungs-Aus bei einem Sieg der grünen Protestler: "Die Konsequenzen sind, dass wir nicht mehr mit am Tisch sitzen, wenn diese Dinge verhandelt werden." Außenministerin Annalena Baerbock will, dass die Grünen weiter mitreden. "Robert soll nicht rausgehen. Er soll sitzen bleiben."

Und das kann er künftig auch. Denn als die Delegierten schließlich die Abstimmungskarten heben, ist das Votum deutlich: Die Mehrheit der Partei stärkt den Pragmatikern in den eigenen Reihen den Rücken. Wie der Minister argumentieren auch andere Delegierte für den Regierungskurs. "Wir müssen realistisch sein, was wir gerade umsetzen können", sagt der Stadthagener Grüne Helge Piepenberg. "Wenn sich jemand dafür einsetzt, dass irgendetwas Gutes für Geflüchtete getan wird, dann sind das doch wir, mit allem, was wir haben", ruft die Bundestagsabgeordnete Katharina Beck. Und die Europaabgeordnete Viola von Cramon zeigt die Alternative auf: Wenn die Grünen aus der Regierung aussteigen würden, käme es zu einer Großen Koalition, "und es würde sich nichts ändern."

Mit einem eigenen Leitantrag wollte die Parteispitze diesen Streit auf dem Parteitag eigentlich beruhigen. Sie fordert darin mehr Kapazitäten, eine bessere soziale Infrastruktur und "rechtsstaatliche und menschenwürdige Maßnahmen", um die hohen Flüchtlingszahlen zu senken. Eine von der Union erneut geforderte Obergrenze lehnt die Parteispitze strikt ab.

Doch als am Abend die Asyl- und Migrationspolitik als Tagesordnungspunkt aufgerufen wird, zeigt sich: Weiten Teilen der Partei geht das nicht weit genug. Schon seit Monaten tobt bei den Grünen eine heftige Auseinandersetzung über den richtigen Kurs. Enttäuscht sind besonders jene Zehntausende Mitglieder, die seit 2015 bei den Grünen eingetreten sind, oft weil sie sich für Geflüchtete einsetzen. Für Riesenärger an der Basis sorgte in den vergangenen Wochen vor allem die Grünen-Zustimmung zur europäischen Asylreform, die Asylverfahren an den Außengrenzen ermöglichen soll - für viele Grüne ein Unding.

Dass die Abstimmung am Ende deutlich ausfällt, gibt die Unruhe in der Partei kaum wieder. Das weiß auch die Parteispitze. Die scharfe Debatte werde Konsequenzen haben, kündigt Parteichefin Ricarda Lang an. "Das Signal, das hier gesendet werden sollte, das ist so oder so angekommen."

Das Versprechen der führenden Grünen dürfte Diskussionen in der Ampelkoalition auslösen. Die FDP fordert etwa Kürzungen bei Sozialleistungen für Geflüchtete. Vizekanzler Habeck hatte in den vergangenen Monaten zwar einen neuen Kurs der Grünen in der Migrationspolitik angedeutet. Seine Partei sei zu pragmatischen Lösungen bereit, um den Zuzug an den EU-Außengrenzen zu senken. Wenn die Grünen das Recht auf Asyl weiter schützen wollten, dann müssten sie "die Wirklichkeit annehmen und die konkreten Probleme lösen - auch, wenn es bedeutet, moralisch schwierige Entscheidungen zu treffen." Genau die aber dürften nach diesem Parteitag noch schwieriger werden.

Derweil wächst auf europäischer Ebene der Zeitdruck, die EU-Asylreform abzuschließen. Denn kommen Mitgliedstaaten und das Europäische Parlament nicht in den kommenden Monaten zu einer Lösung, muss das Vorhaben nach der nächsten Europawahl im Juni 2024 von Neuem verhandelt werden. Unter den Verhandlern wächst darum die Angst, bereits Erreichtes aufs Spiel zu setzen. Darum mahnte auch Außenministerin Annalena Baerbock bei dem Bundesparteitag schon am Mittag, sich zügig zu einigen. Gelingt das nicht, so die Sorge, wäre das bei der Europawahl eine Steilvorlage für rechtsextreme Parteien, nach dem Motto: Seht her, die EU bekommt den Zuzug nicht in den Griff.

Dass die Grünen die Debatte um die Migration auch intern so engagiert führen, ist aus Sicht der Außenministerin ein Argument für und nicht gegen die Grünen: "Was unterscheidet uns von anderen Parteien?", fragte sie das Publikum kurz vor der entscheidenden Abstimmung, und gab die Antwort gleich mit: "Dieser Parteitag!"

Jedenfalls an diesem Abend folgen die Parteimitglieder ihrem Führungspersonal. Die heftige Diskussion vorher zeigt aber: Es dürfte für die Grünen nicht die letzte Auseinandersetzung in dieser Frage gewesen sein.