Vor fünf Jahren - damals war Thunberg gerade einmal 15 Jahre alt und hat im schwedischen Parlament in Stockholm alleine für Klimagerechtigkeit protestiert - hat sie den Grundstein für eine globale Bewegung gelegt, die es in dieser Form so noch nie gegeben hat. "Fridays for Future" ist eine nicht mehr wegzudenkende Konstante in der weltweiten Auseinandersetzung mit der Klimakrise, Greta Thunberg ihr Aushängeschild. Sie hat Öffentlichkeit, ist medienwirksam und hat sich in der Vergangenheit, wenn nicht über die Klimakrise, in den sozialen Medien über Putin, Trump oder Andrew Tate aufgeregt. Und nun eben über das israelische Militär und die Israel unterstützenden "great powers".

Thunberg fällt mit einseitiger Solidarisierung auf

Bereits am 20. Oktober veröffentlichte die Klimaaktivistin auf ihrem privaten X-Account (ehemals Twitter) ein Bild, das sie und andere Aktivisten mit Plakaten zeigt, die eine "Befreiung Palästinas" fordern. Auf dem Schild das Thunberg in den Händen hält steht: "Stand with Gaza". Auf die Opfer des Angriffs der Hamas vom 7. Oktober geht sie nicht ein. Auf dem internationalen Instagram-Kanal von "Fridays for Future" wird wenige Tage später ein Statement veröffentlicht. Die "big powers", also Großmächte wie die USA, Deutschland und Großbritannien würden einen Genozid an den Palästinensern bejubeln. Außerdem würden Medien falsch informieren. Die "Befreiung Palästinas" wurde in diesem Tweet außerdem mit Klimagerechtigkeit gleichgesetzt.

Nach heftiger Kritik an der Positionierung Thunbergs und dem Vorwurf von Antisemitismus veröffentlichte der schwedische Ableger von "Fridays for Future" ein Statement auf X, in dem sich die Bewegung zwar klar an die Seite der Palästinenser stellte, aber erstmalig auch die Kriegsverbrechen der Hamas verurteilte. Die Bewegung forderte einen sofortigen Waffenstillstand. Dieser wird international zwar diskutiert, aber sowohl von der israelischen, als auch von der deutschen Regierung abgelehnt. Erst am Wochenende sagte Bundeskanzler Olaf Scholz, dass sich die Hamas bei einem Waffenstillstand erholen könnte.

Thunberg nutzt Reichweite und Wirkmächtigkeit

An diesem Sonntag sprach Thunberg erneut auf einer Kundgebung bei einer Klimademonstration in Amsterdam über den Gaza-Krieg. Mit einem schwarz-weißen Palästinensertuch um den Hals gewickelt ergriff sie Partei für die Palästinenser. Die Klimaschutzbewegung sei in der Pflicht, "auf die Stimmen jener zu hören, die unterdrückt sind und die für Frieden und Gerechtigkeit kämpfen". Nach ihrer Ansprache übergab sie das Mikrofon an eine junge Frau, die von Völkermord in "ihrem Land" sprach. Thunberg sagte mehrmals:"no climate justice on occupied land" - keine Klimagerechtigkeit auf besetztem Land. Insgesamt 85 000 Menschen waren zu der Klimademo gekommen, sie wurde außerdem live gestreamt.

Luisa Neubauer, das Gesicht der deutschen "Fridays for Future"-Bewegung hatte sich zuvor in einem Interview mit dem Zeit Magazin Online enttäuscht von Thunberg und sich von ihren Äußerungen distanziert. Die internationale und die deutsche Gruppierung seien gespalten.

Thunberg ist nicht die Einzige, die sich öffentlich mit den Palästinensern solidarisiert. Seit Beginn des Angriffskrieges der Hamas finden weltweit pro-Palästina Demonstrationen mit mehreren Tausenden Teilnehmenden statt. Erst am Samstag demonstrierten in London 300 000 Menschen für einen Waffenstillstand. In Washington, Paris, Berlin und vielen anderen Großstädten kam es zu ähnliche Demonstrationen und Kundgebungen.