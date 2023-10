Die Klimaaktivistin Luisa Neubauer hat sich in einem Interview entsetzt gezeigt über die Kälte gegenüber jüdischem Leid bei "Fridays for Future" . Dem Zeit Magazin Online sagt sie in dem am Montagabend erschienenen Gespräch : "Dass Greta Thunberg bisher nichts Konkretes zu den jüdischen Opfern des Massakers vom 7. Oktober gesagt hat, enttäuscht mich." Und: "Wenn jemand darüber schreibt, dass die Medien Menschen manipulieren, damit sie auf der Seite von Israel stehen", wie es in Instagram-Posts der internationalen Gruppe von "Fridays for Future" in der vergangenen Woche geschah, dann, so Neubauer "brauche ich auch keinen Experten, um die antisemitischen Narrative darin zu sehen".

Greta Thunberg hatte am 20. Oktober ein "Stand with Gaza"-Statement in den sozialen Medien abgesetzt, kurz darauf legten die Klima-Aktivisten von "Fridays for Future" auf dem internationalen Instagram-Kanal der Bewegung nach. Sie erklärten in mehreren Zitatkacheln, wie die "Gehirnwäsche" der "westlichen Medien" Menschen dazu bringe, an der Seite Israels zu stehen. Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, forderte die Abkoppelung des deutschen Ablegers der Klimabewegung.

Ihre Haltung gegen Antisemitismus sei klar, sagt Luisa Neubauer. Es sei "offensichtlich, dass die globalen Realitäten bei vielen Organisationen auseinandergehen, wenn es um Israel und Palästina geht". Das rechtfertige aber weder Antisemitismus noch Desinformation. "Und dass es das eben doch gibt, hat mich überrascht. Das habe ich nicht kommen sehen."

"Wir hatten uns ursprünglich vorgenommen, uns nicht an diesem Thema aufzureiben"

Im Interview wird Neubauer darauf angesprochen, dass es bereits in der Vergangenheit einen Dissens zum Nahostkonflikt in der Klimabewegung gab. Auch der Name des Aktivisten Hasan Ö. aus Rheinland-Pfalz fällt, der, wie die Jüdische Allgemeine im August anhand von Chatprotokollen berichtete, sich in der internationalen Gruppe wohl intensiv mit Israelfeindlichkeit durchsetzte. Neubauer erklärt: "Wir hatten uns aber ursprünglich vorgenommen, uns nicht an diesem Thema aufzureiben, um miteinander arbeiten zu können", das habe über viele Jahre funktioniert. "Vor anderthalb Jahren gab es dann den ersten Post, bei dem wir uns als deutsche Gruppe distanzierten." Danach habe "Fridays for Future" in Deutschland Antisemitismus-Workshops gemacht, Pressesprecherinnen und Social-Media-Beauftragte gebrieft "und in unsere deutsche Arbeitsgrundlage aufgenommen, dass wir uns aktiv gegen Antisemitismus einsetzen".

Zur Erklärung, wie die deutsche und die internationale Gruppe nun derart gespalten sein können, sagt Luisa Neubauer: "Vielen ist wahrscheinlich nicht klar, was die internationale Bewegung von Fridays for Future überhaupt ist. Das ist keine formelle Struktur, sondern ein loses Netzwerk an Telegram-Gruppen, in die alle reinkönnen." Es sei in diesem Netzwerk "fast unmöglich, strukturierte und repräsentative Entscheidungen zu treffen". Und inzwischen sei es auch so: "Die Zahl an Ländern, in denen Fridays for Future wirklich Massen mobilisiert, ist sehr überschaubar. Unter anderem sind es Deutschland, Österreich und die Schweiz." Die drei Länder haben in den vergangenen Tagen Statements veröffentlicht, in denen der Terror der Hamas verurteilt wird. Unter denen, die sich auf der internationalen Ebene in Chats austauschen, "sind auch Menschen, die aus der deutschen Bewegung ausgeschlossen wurden: wegen Hass, Hetze, Antisemitismus", sagt Neubauer.

"Ich glaube, wir sehen gerade, dass selbst die Intersektionalität an Grenzen kommen kann"

"Dazu kommt, dass Palästinenser in weiten Teilen des internationalen Diskurses als Indigene gelesen werden", sagt Neubauer. "Und wenn wir über Klimagerechtigkeit sprechen, dann sind indigene Menschen im Zentrum vieler Kämpfe, sie gehören zu denen, die enorme Ungerechtigkeiten erfahren, obwohl sie auch diejenigen sind, die weite Teile der Ökosysteme und Artenvielfalt schützen." Man lande aber bei "fürchterlichen Annahmen", wenn man "auf der Suche nach dem größten Leid Leidenshierarchie" aufmacht und kaum Widersprüche zulässt. "Ich glaube, wir sehen gerade, dass selbst die Intersektionalität an Grenzen kommen kann."

Sie habe auch unterschätzt, wie wenig belastbar die transnationalen Übereinkommen von "Fridays for Future" waren. "Zum Beispiel, dass wir uns jeglicher Diskriminierung entgegenstellen und dass das Antisemitismus einschließt. Zu realisieren, dass das nicht so ist, ist hart."

An Schulen und in der Öffentlichkeit finde Antisemitismus-Aufklärung nicht ausreichend statt, sagt Neubauer. Auch sie selbst habe erst durch einen KZ-Besuch mit ihrer Großmutter verstanden, dass die Verbrechen der NS-Zeit auch sie etwas angehen. Bei vielen Menschen sehe sie "krasses Unwissen. Da sind in meinen Augen zuallererst Politik und Medien verantwortlich." Neubauer sagt: "Ich glaube, es ist naiv anzunehmen, dass wir die Zukunft zum Besseren hin gestalten können, wenn wir uns nicht auch die Vergangenheit zu eigen machen."

Zur Frage nach den Konsequenzen, sagt Luisa Neubauer, man habe Prozesse, die international ablaufen, pausiert. Es sei aber nicht unkompliziert, sich formal zu trennen. "Wir fangen entsprechend von vorne an und überprüfen erst mal, ob es aktuell ein geteiltes Wertefundament gibt, mit dem man noch arbeiten kann." Eine Namensänderung würde das eigentliche Problem nicht lösen. Und: "Wenn wir uns jetzt nur noch auf Deutschland fokussieren würden, widerspricht das dem Umstand, dass die Klimakrise global ist." Man müsse herausfinden, wie eine Form von globaler Bewegung funktionieren kann.