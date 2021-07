Von Cerstin Gammelin, Venedig

Die Finanzminister der zwanzig größten Volkswirtschaften weltweit (G20) haben am Samstag in Venedig eine globale Steuerreform vereinbart. 131 Staaten einschließlich der USA hätten sich entschlossen, den seit Jahrzehnten immer wieder angefeuerten und selbst schädigenden Wettbewerb um die niedrigsten Unternehmenssteuern zu beenden und sich grundsätzlich auf eine Mindeststeuer geeinigt, sagte US-Finanzministerin Janet Yellen bei einem gemeinsamen Auftritt mit Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) in der Stadt am Mittelmeer. "Das ist etwas, das gut für uns alle ist." Die G20 trafen sich dort Freitag und Samstag zu turnusmäßigen Gesprächen.

Am Samstag verabschiedeten sie eine grundsätzliche Vereinbarung, wonach ab 2023 weltweit mindestens 15 Prozent Steuern auf Unternehmensgewinne gezahlt werden sollen. Zudem sollen die Besteuerungsrechte für besonders profitable Unternehmen wie die US-Tech-Konzerne fairer verteilt werden - insbesondere Schwellenländer wie China oder Indien sollen ein größeres Stück des globalen Steuerkuchens abbekommen.

"Steuerdumping-Wettlauf, den niemand gewonnen hat"

Die globale Steuerreform - die erste seit rund 100 Jahren - markiert eine Kehrtwende in der internationalen Finanzpolitik. Sie führt im besten Fall in vielen Ländern dazu, dass die staatlichen Haushalte mehr Geld zur Verfügung haben werden. Es sei falsch gewesen, ständig die Unternehmenssteuern zu senken, nur um zu schauen, wie andere Staaten reagierten und wie weit sie ihre Steuern senken würden, sagte Yellen. "Das war ein Steuerdumping-Wettlauf, den niemand gewonnen hat." Künftig werde über die Mindeststeuer dieser Wettlauf verhindert, es werde Geld eingenommen und investiert, in Jobs, Ausbildung und Infrastruktur. Es sei noch viel Arbeit zu leisten, sagte Yellen, aber es sei "wundervoll zu sehen, dass dieser Wettlauf jetzt mit dem Konsens zu einem Ende kommt".

Die frühere Chefin der US-Notenbank Fed bedankte sich bei Scholz ausdrücklich für die Zusammenarbeit. Der deutsche Finanzminister hatte sich seit 2018 für eine globale Steuerreform ausgesprochen; seine Beamten hatten das Vorhaben in internationalen Verhandlungen vorangetrieben. Nach der harten Arbeit der vergangenen Wochen sei es wichtig, sich jetzt nach dem Konsens von Venedig nicht auszuruhen, sondern bis zum nächsten Treffen der G20 im Oktober "die Dinge abzuschließen", sagte Scholz. Ziel sei es, die Reform 2023 umzusetzen. "Das ist nur eine kurze Zeitspanne, aber wir können es schaffen".

Scholz bezeichnete die globale Mindeststeuer als "großen Fortschritt, der die Welt gerechter machen wird". Auch Deutschland werde profitieren: Sollten deutsche Konzerne im Ausland beispielsweise nur zwei Prozent Steuern auf ihre dortigen Profite zahlen, werde künftig die Differenz zur neuen Mindeststeuer in Deutschland erhoben.

Von der grundsätzlichen Einigung bis zur nationalen Umsetzung müssen allerdings noch einige Hürden genommen werden. Sowohl in Europa als auch den USA. Yellen braucht die Unterstützung des Kongresses, um die Vereinbarung umzusetzen - wo es große Vorbehalte unter den Republikanern gibt. Zugleich sperren sich Ungarn, Estland und Irland gegen die Mindeststeuer. Problematisch ist auch, dass die USA darauf bestehen, dass einige europäischen Staaten, darunter Frankreich, ihre national eingeführten Digitalsteuern wieder abschaffen.

"Wir sind weiter dabei herauszufinden, was ihre Bedenken sind", sagte Yellen. Es sei nicht unbedingt nötig, dass alle Ländern mitmachen müssten; die überwiegende Mehrheit sei bei der Steuerreform dabei und zudem gebe es Regeln, die dafür sorgten, dass Steuerparadiese und Niedrigsteuerstaaten das Abkommen nicht aushöhlen könnten. Die US-Finanzministerin sagte, sie sei "optimistisch", die nationalen Gesetze durch die Legislative in Washington zu bringen.

Scholz zeigte sich optimistisch, dass am Ende alle EU-Staaten zustimmen könnten, das sei in der Vergangenheit stets so gewesen. Sicher ist das aber nicht. Scholz wird extra seinen Urlaub unterbrechen, den er am Sonntag nach dem G-20-Treffen in Venedig beginnt, um am kommenden Dienstag nach Brüssel zu einem erweiterten Treffen der Euro-Finanzminister zu reisen.

Auch Yellen wird von Venedig aus nach Brüssel weiterreisen. Beide wollen vor Ort erstens mit den Staaten sprechen, die noch Bedenken haben. Es gibt aber noch ein größeres Problem, das vor allem mit Vertrauen zu tun hat, und zwar zwischen den USA und Europa.

Immer noch Vorbehalte in den USA

Die EU-Kommission will demnächst einen Gesetzesvorschlag für eine europäische Digitalabgabe machen. In den USA schürt das Vorbehalte gegen die Vereinbarungen der globalen Steuerreform. Die Sorge ist, US-Tech-Konzerne könnten mehrfach besteuert werden oder weltweit in jedem Land anders. EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni betonte zwar bereits, die europäische Digitalabgabe werde sich nicht gegen amerikanische Konzerne richten - sie sei nicht vergleichbar mit einer Digitalsteuer. Die Abgabe gehört zu den Eigenmitteln, die eingeführt werden sollen, um den EU-Corona-Wiederaufbaufonds zu finanzieren - der wiederum von Scholz maßgeblich entworfen wurde.

Die EU-Staaten müssen folglich einen Weg finden, einerseits die Abgabe einzuführen, um den Fonds zu finanzieren. Und andererseits die Zustimmung der USA zur globalen Steuerreform nicht zu gefährden.

Scholz hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass er eine globale Lösung bevorzuge. Das hatte zunächst zu großen Spannungen vor allem mit seinem französischen Amtskollegen Bruno Le Maire geführt. Frankreich hatte eine Digitalsteuer national eingeführt. Diese müsste eigentlich wegen der neuen Regeln der globalen Steuerreform wieder gestrichen werden. Allerdings wird 2022 in Frankreich ein neuer Präsident gewählt. Das dürfte es schwierig machen, die Steuer, die vor allem US-Konzerne zahlen, wieder abzuschaffen.