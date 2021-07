Von Cerstin Gammelin, Washington

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat die Einigung von mehr als 130 Staaten im Rahmen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) auf eine Mindestbesteuerung als "kolossalen Fortschritt" bezeichnet. Diese Staaten, die mehr als 90 Prozent der weltweiten Wirtschaftskraft vereinten, hätten damit ein wichtiges Signal gesetzt: "Der Steuer-Wettbewerb nach unten ist vorbei."

Scholz war am Mittwochabend in Washington eingetroffen - kurz vor der Einigung der Industriestaaten der OECD. Hier in Washington gebe es viel Unterstützung für diese Mindestbesteuerung. "Ich will die Vereinbarungen dingfest machen mit der US Regierung", sagte Scholz. Er führe dazu "eine ganze Menge von Gesprächen".

Scholz hält sich bis Freitag in Washington auf, geplant sind unter anderem Treffen mit US-Finanzministerin Janet Yellen und dem Chef der Notenbank Fed, Jerome Powell.

"Das ist ein guter Erfolg für Gerechtigkeit und Demokratie", sagte Scholz. Mit dem Geld könnten Investitionen in Klimaschutz und Infrastruktur finanziert werden. Auch Deutschland erwarte ein höheres Steueraufkommen, sagte der Vizekanzler, der auch Kanzlerkandidat der SPD ist. Unternehmen wie Amazon würden künftig mehr Steuern zahlen, auch in Deutschland. "Die Sache ist auf dem Gleis", so Scholz.

Für die US-Administration sei die Bundesregierung eine der engsten Verbündeten beim Kampf um eine globale Mindeststeuer, hieß es in Washington. Insbesondere Scholz, der die Mindestbesteuerung seit seinem Amtsantritt 2018 vorangetrieben hat, werde von Yellen als Partner geschätzt. Die Regierung von US-Präsident Joe Biden hat sich die globale Steuer ganz oben auf die Agenda gesetzt. Das Land braucht die Einnahmen zur Finanzierung der pandemiebedingten Konjunkturpakete.

Einige Länder fordern Ausnahmen

Scholz geht davon aus, dass die Steuer am nächsten Wochenende auf dem Treffen der mächtigsten 20 Volkswirtschaften vereinbart werden kann. Im Gespräch ist ein Mindestsatz von 15 Prozent. Zugleich soll vereinbart werden, dass auch große Tech-Konzerne mehr Steuern zahlen und diese Steuern fairer verteilt werden. Scholz sagte, "ich will in Venedig die Ernte in die Scheune bringen, Getreide und Kartoffeln". Damit meinte er sowohl die Mindestbesteuerung als auch die Besteuerung der großen Tech-Unternehmen.

Allerdings bestehen immer mehr Länder auf Ausnahmeregeln, etwa osteuropäische Staaten für die Autoproduktion oder Großbritannien, das seine Banken aus der Regelung ausnehmen will. Es wird damit gerechnet, dass es bis zu drei Jahre dauern wird, bis eine politische Einigung in allen Staaten in nationale Gesetze gegossen werden kann.

Das bestehende Regelwerk ist mittlerweile rund 100 Jahre alt, seit den 1950er Jahren hatten immer mehr Staaten darauf gedrängt, die Steuern fairer zu verteilen und zuletzt auch darauf, sie an das digitale Zeitalter anzupassen.