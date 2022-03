Bundeskanzler Olaf Scholz kommt am Freitag zum zweiten Gipfeltag am Schloss von Versailles an. Thema waren die wirtschaftlichen Folgen des Kriegs in der Ukraine.

Von Björn Finke und Matthias Kolb, Versailles

Die drei Spitzenpolitiker durchqueren langsam die prächtige Schlachtengalerie: in der Mitte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, rechts und links Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel. Macron weist seine Begleiter auf die wandfüllenden Gemälde dieser "Galerie des Batailles" im Schloss von Versailles hin. Sie zeigen Szenen von wichtigen Gefechten aus Frankreichs Geschichte. Dann steigt das Trio auf die Bühne und präsentiert die Ergebnisse des EU-Gipfels, der dort Donnerstag und Freitag stattfand.

Macron schlägt eine Brücke vom martialischen Wandschmuck zur Gegenwart in der EU. "Wenn einige dachten, dass Kampf und Krieg der Vergangenheit angehören, hat Putin uns das Gegenteil bewiesen", sagt er. Der Überfall auf die Ukraine und die Frage, wie die Europäische Union darauf reagiert, hat auch dieses EU-Spitzentreffen dominiert. Die 27 Staats- und Regierungschefs geloben in der "Versailler Erklärung", dem Abschlussdokument, unter anderem, mehr in Rüstung zu investieren und unabhängig von Energie aus Russland zu werden. Kommissionschefin von der Leyen kündigt zudem an, dass die Union bald ein weiteres Sanktionspaket gegen Russland verabschieden werde.

Die frühere Bundesverteidigungsministerin mahnt, dass die Mitgliedstaaten bei den Investitionen in ihre Armeen abgestimmt vorgehen sollten; die Kommission werde zusammenstellen, in welchen militärischen Bereichen die EU Lücken schließen muss. Zur gleichen Zeit steht Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im Herkulessaal des Schlosses und spricht von "einem ganz besonderen Gipfel an einem besonderen Ort zu einer besonderen Zeit". Er betont ebenfalls, wie wichtig höhere Rüstungsausgaben sind: "Wir müssen gemeinsam mehr unternehmen, um die Sicherheit in Europa zu gewährleisten."

Den Vorwurf, Deutschland bremse in der Debatte, den Import von russischem Öl und Gas aus Russland zu stoppen, wies Scholz zurück. Er sprach von einer "bewussten, begründeten und nachvollziehbare Entscheidung", diese Einfuhren nicht einzustellen. Noch deutlicher wurde der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer: "Österreich kann jetzt nicht sagen: Wir verzichten auf russisches Erdgas. Wir brauchen es."

Daneben beschäftigten sich die Staats- und Regierungschefs am Freitag damit, wie die europäische Wirtschaft widerstandsfähiger gegen Krisen werden kann und wo die nötigen Milliarden für Klimaschutz und Digitalisierung herkommen sollen. Diese Fragen sind dem wahlkämpfenden Macron wichtig, und da seine Regierung bis Juni die rotierende Ratspräsidentschaft der EU innehat, setzte er sie auf die Tagesordnung des Versailler Gipfels. Das Thema hätte eigentlich der Schwerpunkt des gesamten Treffens sein sollen, aber der Überfall auf die Ukraine rückte es in den Hintergrund.

Notreserven für Rohstoffe, weniger Bürokratie für Firmen

In der Versailler Erklärung versprechen die Staats- und Regierungschefs Unterstützung für diverse Initiativen der EU, die Wirtschaft widerstands- und wettbewerbsfähiger zu machen. Die EU soll unter anderem prüfen, Notfallreserven für knappe und wichtige Rohstoffe anzulegen. Der Ukraine-Krieg zeigt, dass dies keine abstrakten Sorgen sind. So ist Europas Autoindustrie auf Importe des Edelmetalls Palladium aus Russland angewiesen. Zudem solle sich Europas Weltmarktanteil bei Chips bis 2030 verdoppeln, heißt es.

Die Gipfel-Erklärung liefert auch wieder vollmundige Versprechen, Hürden für grenzüberschreitende Geschäfte in der EU niederzureißen und einen gemeinsamen Markt für Banken und Börsen zu schaffen. An derartigen Willensbekundungen hat es allerdings nie gemangelt, das Problem ist vielmehr die Umsetzung. Ähnlich dürfte es beim Gelöbnis aussehen, mehr Investitionen anzulocken, indem "Verwaltungsverfahren drastisch reformiert, vereinfacht und beschleunigt" werden.

Der heikle Punkt Haushaltspolitik wird erst fast am ganz Ende in einem schwammig formulierten Absatz abgehandelt. Demnach sollen die Regierungen eine "solide" Politik verfolgen und die Tragfähigkeit ihrer Staatsschulden nicht gefährden. Zugleich sollen sie aber Investitionen in Wachstum, Klimaschutz und Digitalisierung vornehmen und dabei "die neue geopolitische Lage" berücksichtigen - sprich: in Verteidigung und Unabhängigkeit von russischen Energieimporten investieren.

Die Ukraine erhält weitere Rüstungshilfen

Bereits am Donnerstagabend diskutierten die Staats- und Regierungschefs über andere brisante Themen: die Abhängigkeit von russischer Energie und den Beitrittswunsch der Ukraine. Von der Leyen gab als Ziel aus, bis 2027 nicht mehr auf Gas, Kohle und Öl aus Russland angewiesen zu sein. Noch bis Monatsende will die Kommission zudem Vorschläge unterbreiten, wie verhindert werden kann, dass die Rekordnotierungen für Gas die Strompreise hochtreiben.

Bis zum frühen Morgen debattierten die Staats- und Regierungschefs über den Antrag der Ukraine, EU-Mitglied zu werden. Anders als von einigen osteuropäischen Regierungen gewünscht, sichert die Gipfelerklärung dem Land zwar kein beschleunigtes Beitrittsverfahren zu, aber hält eine Mitgliedschaft nach einem erfolgreichen, viele Jahre dauernden Prozess für möglich. Die Regierungen werden zudem die Militärhilfe für Kiew über das Programm der "Europäischen Friedensfazilität" verdoppeln und weitere 500 Millionen Euro bereitstellen. Scholz sagt dazu hanseatisch trocken: "Es hat sich niemand gefunden, der das schlecht findet, wenn sich die Europäische Union da weiter engagiert."