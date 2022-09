Von Oliver Meiler

Es war, als hätte sich Giorgia Meloni ihren Moment des Triumphs immer schon so ausgemalt, so gefasst war sie. Rom, mitten in der Nacht. Die Ergebnisse der Parlamentswahl liefen erst rein. Da stand sie schon auf der Bühne, ungeduldig, weiße Sportschuhe. Sie wollte ja so vielen Leuten danken, auch denen, die diese Nacht nicht mehr erleben durften. Aus den Lautsprechern tönte Rino Gaetanos Lied "A mano a mano", als wäre es die Hymne von Fratelli d'Italia. Später würden die Nachfahren des linken Liedermachers sich bei der Partei beklagen. Man habe es nämlich satt, sagten sie, dass die Lieder Rinos als politische Soundtracks missbraucht würden. Aber eben, das war später, kein Misston störte den Auftritt. Im Publikum viel Küsserei, Tränen. Es ist ja auch eine Sensation. "Italien hat uns ausgewählt", sagt Meloni. "Und wir werden es nicht enttäuschen."