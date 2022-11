Aufräumen nach den antijüdischen Pogromen in der Nacht des 9. November 1938 - Straßenszene aus Berlin.

Wie man an den 9. November erinnert? Auf jeden Fall so, dass die Verfolgung der Juden im Nationalsozialismus nicht in den Hintergrund gerät. Darüber ist sich eine Tagung im Schloss Bellevue einig, zu der Bundespräsident Steinmeier eingeladen hat.