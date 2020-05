Zuvor waren er und seine Kollegen aus dem Polizeidienst entlassen worden. Der frühere US-Präsident Obama kritisiert anhaltenden Rassismus in den USA. In Minneapolis wird vor laufender Kamera ein CNN-Team vorübergehend festgenommen.

Der Polizist, der durch seinen brutalen Einsatz wohl den späteren Tod des Afroamerikaners George Floyd verschuldete, wurde verhaftet. Das berichten CNN und die New York Times übereinstimmend unter Bezugnahme auf einen Polizeisprecher. Infolge von Floyds Tod hatte es in Minneapolis, wo die Tat passierte, und inzwischen auch anderen US-Städten Unruhen gegeben.

Eine Passantin hatte gefilmt, wie sich der Polizist minutenlang auf den Nacken des Afroamerikaners kniet. Das Video zeigt ebenfalls, wie Floyd um Hilfe fleht und sagt, dass er nicht atmen könne. Er wurde kurz danach in einem Krankenhaus für tot erklärt. Der 46-Jährige sollte festgenommen werden, nachdem er mutmaßlich versucht haben soll, mit einem gefälschten Geldschein in einem Supermarkt zu bezahlen.

Der Beamte und seine drei beteiligten Kollegen wurden gefeuert, bisher aber nicht festgenommen. Die Bundespolizei FBI und die örtliche Staatsanwaltschaft teilten am Donnerstag in einer gemeinsamen Stellungnahme mit, den Ermittlungen und einer möglichen Anklage werde "höchste Priorität" gegeben. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump eine beschleunigte Untersuchung versprochen. Bürgermeister Jacob Frey forderte ein Strafverfahren gegen den Polizisten.

Obama fordert eine "neue Normalität" in den USA

Der frühere US-Präsident Barack Obama hat sich nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd gegen anhaltenden Rassismus und die Benachteiligung Schwarzer ausgesprochen. Floyd war infolge eines brutalen Polizeieinsatzes gestorben. Für Millionen Amerikaner sei es auch im Jahr 2020 noch "schmerzhaft und zum Verrücktwerden 'normal', wegen ihrer Hautfarbe anders behandelt zu werden", erklärte Obama am Freitag über Twitter. Das sei der Fall im Umgang mit dem Gesundheitssystem, mit der Justiz oder auch nur beim Joggen oder beim Beobachten von Vögeln, erklärte Obama unter Anspielung auf Fälle, die jüngst für Aufsehen gesorgt hatten.

Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Twitter angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz. Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung widerrufen und Seite neu laden

"Das darf in Amerika im Jahr 2020 nicht 'normal' sein", sagte Obama, der sich eine Zeit lang nur selten zu aktuellen politischen Themen äußerte, in jüngerer Vergangenheit aber des Öfteren auch mit Kritik an seinem Amtsnachfolger Donald Trump auffiel. Es sei nun die Aufgabe aller Amerikaner, aber insbesondere auch der Sicherheitskräfte, gemeinsam einen neuen Normalzustand zu schaffen, in dem "das Erbe von Fanatismus und Ungleichbehandlung nicht mehr unsere Institutionen oder unsere Herzen vergiftet".

Das Wort "Rassismus" benutzte der Obama in seiner Stellungnahme nicht. Er verwandte aber den englischen Begriff "race" (Rasse) sowie den Ausdruck "bigotry" (Fanatismus), der in den USA häufig genutzt wird, um auf das Erbe des Rassismus hinzuweisen.

Der Gouverneur des Bundesstaats Minnesota, Tim Walz, rief zu einem Ende der Gewalt auf, die nach dem Tod des unbewaffneten Afroamerikaners George Floyd zu Beginn der Woche ausgebrochen war. Er erwarte, dass die beteiligten Beamten rasch zur Rechenschaft gezogen würden. Walz sicherte zu, das Problem der Ungleichheit zwischen Schwarzen und Weißen anzugehen. Aber zuerst müsse die Nationalgarde nach drei Nächten Vandalismus, Plünderungen und Brandstiftung die Ordnung wieder herstellen. Explizit entschuldigte sich der Gouverneur für die vorübergehende Festnahme eines TV-Teams des Senders CNN, das ohne Begründung von Polizisten live vor laufender Kamera abgeführt wurde. "Es gibt keinen Grund, dass so etwas hätte passieren dürfen."

CNN-Crew vor laufender Kamera vorübergehend festgenommen

Am Freitag ist in Minneapolis eine CNN-Crew vor laufender Kamera festgenommen worden, die über die Proteste nach dem Tod eines Afroamerikaners durch einen brutalen Polizeieinsatz berichtete. Inzwischen sind die Reporter wieder freigelassen worden. Auf den CNN-Aufnahmen, die live ausgestrahlt wurden, ist zu sehen, wie die Polizei mit massiver Präsenz bei dem Protest vor Ort ist und eine Festnahme vornimmt. Die Antwort auf der Polizei auf die wiederholten Fragen, warum die Crew festgenommen werde, ist schwer zu verstehen.

Etwa eine Dreiviertelstunde nach der Festnahme entschuldigte sich dem CNN-Blog zum Thema zufolge Minnessotas Gouverneur Tim Walz bei Senderpräsident Jeff Zucker. Walz habe die Festnahmen als "inakzeptabel" bezeichnet. Kurz nach der Entschuldigung meldete CNN die Freilassung des Teams. In einer Schaltung zum Sender erklärte Jimenez, dass Produzent Bill Kirkos, Bildjournalist Leonel Mendez und er selbst von den Einsatzkräften gut behandelt worden seien. Entschuldigt habe sich aber niemand.

Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Twitter angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz. Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung widerrufen und Seite neu laden

CNN zufolge begründete die Polizei die Festnahme damit, dass sich die Crew trotz Aufforderung nicht aus dem Weg bewegt habe. Die Crew habe jedoch allen Aufforderungen der Polizei Folge geleistet, teilte der Sender mit. Ein weiterer Reporter, Josh Campbell, war nach eigenen Angaben ebenfalls bei dem Protest vor Ort, wurde aber nicht festgenommen. Campbell ist kein Afroamerikaner.

Unruhen in Minneapolis

Zuvor war der Protest weiter eskaliert. Es kam zu Ausschreitungen, Plünderungen und Brandstiftungen. Demonstranten stürmten am Donnerstagabend ein Polizeirevier und setzten es in Brand. Das 3. Polizeirevier sei "im Interesse der Sicherheit unseres Personals" kurz nach 22.00 Uhr Ortszeit evakuiert worden, teilte ein Sprecher mit. Ganze Straßenzüge in Minneapolis glichen bereits vor dem Sturm auf das Polizeirevier einem Schlachtfeld.

Gourverneur Tim Walz erklärte am Donnerstagabend einen Notstand für Minneapolis und die umliegenden Gebiete und aktivierte auf Bitte von Bürgermeister Frey die Nationalgarde von Minnesota. Die Nationalgarde zählt zur Reserve der US-Armee und untersteht in Friedenszeiten der Führung eines Bundesstaats. In nationalen Notfällen kann aber der Präsident die Nationalgarde mobilisieren. Die von Walz aktivierte Nationalgarde griff nicht ein. Sie twitterte, ihre Hauptaufgabe sei, die Feuerwehr zu unterstützen. Mehr als 500 Soldaten seien in die Region entsandt worden.

Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Twitter angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz. Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung widerrufen und Seite neu laden

Trump kritisiert Bürgermeister - und wird von Twitter erneut markiert

US-Präsident Donald Trump schrieb am frühen Freitagmorgen in zwei Tweets, er habe mit Walz gesprochen und ihm gesagt, dass das Militär ganz auf seiner Seite stehe. Trump sprach mit Blick auf die Ausschreitungen von "Schlägern", die das Ansehen von George Floyd entweihen. Er fügte hinzu: "When the looting starts, the shooting starts" (Wenn das Plündern beginnt, beginnt das Schießen); Bürgermeister Frey nannte er linksradikal und warf ihm vor, zu versagen. Twitter kennzeichnete einige Stunden später den zweiten Tweet als gewaltverherrlichend. Wenige Stunden später veröffentlichte das Weiße Haus einen wortgleichen Tweet, der ebenfalls mit dem Twitter-Warnhinweis versehen wurde.

Demonstrationen gab es am Donnerstag auch in der Nachbarstadt St. Paul, der Hauptstadt Minnesotas. Auch in vielen anderen US-Städten gab es Proteste und Demonstrationen gegen rassistische Polizeigewalt, aber auch Ausschreitungen. In Louisville im US-Bundesstaat Kentucky demonstrierten Menschen, weil Polizisten eine schwarze Frau, Breonna Taylor, in ihrer Wohnung erschossen hatten. Bei den Protesten am Donnerstag verletzten Polizisten sieben Demonstranten, wie die Polizei mitteilte. In Denver berichteten örtliche Medien über Schüsse. Laut Polizei wurden zunächst keine Verletzten gemeldet. In New York seien Hunderte Menschen zusammengekommen, es habe mehrere Festnahmen gegeben, schrieb die New York Times.