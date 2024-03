Krieg in Nahost:Bundeswehr startet Gaza-Luftbrücke

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat den Auftrag erteilt, dass sich Deutschland an einer Luftbrücke für die Bevölkerung in Gaza beteiligen soll, die unter dem Krieg zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas leidet. Auch andere Länder wie die USA und Frankreich beteiligen sich an der von Jordanien initiierten Hilfsaktion. Dabei sollen über dem Gazastreifen tonnenweise Hilfsgüter abgeworfen werden.

Für die Hilfslieferungen sollen Bundeswehr-Transportflugzeuge vom Typ C-130J-30 Super Hercules genutzt werden. Sie sind Teil der binationalen Staffel "Rhein", gegenwärtig stationiert im französischen Évreux. Der Einsatz könnte bereits in dieser Woche beginnen.

Eingesetzt werden zwei "Hercules"-Transportflugzeuge

"Den Menschen in Gaza fehlt es am Nötigsten. Wir möchten unseren Teil dazu beitragen, dass sie Zugang zu Nahrung und Medikamenten bekommen", sagte Pistorius am Mittwoch in Berlin. Dazu stelle die Bundeswehr zwei Hercules-Transportflugzeuge bereit, die jeweils bis zu 18 Tonnen Last transportieren können. In der Luftwaffe wird darauf hingewiesen, dass der Abwurf nicht ungefährlich sei.

Pistorius betonte: "Die dafür vorgesehenen Crews sind für entsprechende Verfahren ausgebildet und sehr erfahren." Mit einer Sondergenehmigung des Inspekteurs der Luftwaffe, Generalleutnant Ingo Gerhartz, kann bei der Operation "Drop Gaza" ein bereits bewährtes französisches Verfahren auch von den deutschen Flugzeugbesatzungen angewendet werden: Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung wird eine auf einer Palette verpackte Hilfslieferung mit Fallschirmen und Gurten versehen und auf Rollenbahnen in die Flugzeuge gebracht. In einer bestimmten Höhe wird vor dem Absetzen die Geschwindigkeit des Flugzeugs stark verringert, dann wird die hintere Laderampe geöffnet, die Rollenbahnen werden entriegelt, die Hilfsgüter fallen aus dem Laderaum und schweben an den sich öffnenden Fallschirmen zu Boden.

Maximal neun Paletten mit jeweils zwei Tonnen Gewicht können je Flug abgesetzt werden. Binnen zwölf Stunden nach der nun erfolgten Billigung des Einsatzes sollte eine erste C-130J im französischen Évreux mit deutscher Besatzung starten. Sie fliegt dann über Toulouse, wo noch französisches Material und Personal aufgenommen wird, Richtung Jordanien, die zweite Hercules soll direkt dorthin fliegen. Für die Luftbrücke wird es dann einen Pendelverkehr zwischen einem Luftwaffenstützpunkt in Jordanien und dem Gazastreifen geben.

Der Einsatz ist auch für die Bevölkerung im Gazastreifen nicht ungefährlich. Es gibt ein Restrisiko, dass ein Fallschirm sich beim Absetzen der tonnenschweren Lasten nicht öffnet. Zudem gibt es generell das Risiko für die Besatzungen, mit Raketen beschossen zu werden, weshalb die Manöver auch für die Piloten eine große Herausforderung sind.

Nach UN-Angaben droht im Gazastreifen eine Hungerkrise

Die Lage der Menschen im Gazastreifen ist zunehmend verzweifelt, viele sind obdachlos geworden, viele Gegenden sind komplett zerstört. Nach UN-Angaben droht eine Hungerkrise, wenn die Hilfslieferungen nicht ausgeweitet werden.

In dem schmalen Küstenstreifen leben rund 2,2 Millionen Menschen. Auslöser des Gaza-Krieges war das schlimmste Massaker in der Geschichte Israels seit dem Holocaust, verübt von Terroristen der islamistischen Hamas sowie anderer extremistischer Palästinenserorganisationen am 7. Oktober in Israel. Auf israelischer Seite wurden dabei mehr als 1200 Menschen getötet. Israel reagierte mit massiven Luftangriffen und einer Bodenoffensive im Gazastreifen.

Auf palästinensischer Seite wurden nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde seit Kriegsbeginn mehr als 31 100 Menschen getötet. Die Zahlen lassen sich kaum überprüfen.

Zusätzlich wird versucht, über den Seeweg Hilfe zu organisieren. Am Dienstag war der Nachrichtenagentur dpa zufolge das Schiff einer Hilfsorganisation von Zypern aus in Richtung Gazastreifen gestartet. Der umgebaute Schlepper zieht eine Plattform, auf die Hilfsgüter geladen wurden - rund 200 Tonnen Trinkwasser, Medikamente und Lebensmittel.