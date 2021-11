Wer trägt Schuld an den dürren Ergebnissen des G-20-Gipfels? Und was erwarten Medien weltweit von der Klimakonferenz in Glasgow? Eine internationale Presseschau.

Das Ende des G-20-Gipfels und den Beginn der Weltklimakonferenz COP26 in Glasgow haben viele Medien kommentiert. Hier eine Auwahl:

Volksstimme, Magdeburg

Vor allem ein Ergebnis wird vom G-20-Gipfel bleiben: Er hat Klimaschützern und Staaten mit ernsthaften Klimaschutzabsichten ihre Ohnmacht vor Augen geführt. Statt von geplanten "Netto-Null-Emissionen" bis 2050 ist im Abschlusspapier mit Rücksicht auf China und Russland nur noch schwammig von der "Mitte des Jahrhunderts" die Rede. Das lässt zu vieles offen. Und es ist ein Schlag für das Klimatreffen in Glasgow. Wenn die G-20, die für 80 Prozent der globalen Treibhausgase stehen, sich derart ihrer Verantwortung entziehen, droht das Treffen in Schottland zum Debattierclub zu verkommen. Proteste vor Ort werden daran wenig ändern. Peking etwa, das rund 30 Prozent des weltweiten CO₂-Ausstoßes verantwortet, wird sich kaum beeindrucken lassen. Wichtig ist der Gipfel trotzdem, denn der Klimawandel kommt. Im besten Fall führt er dazu, dass Vorreiter wie die EU schneller handeln. Darin liegt auch technologisch eine Chance. Spätestens das würde auch China wieder auf den Plan rufen.

Die Wiener Zeitung Die Presse

War Klimaschutz Anfang der 1990er-Jahre noch ein Nischenthema für einzelne Aktivisten und Umweltpolitiker, ist er heute allgemeiner Standard. Das gilt auch für Firmenzentralen und vor allem die Finanzmärkte. Investiert wird zunehmend nur noch in nachhaltige Investments. Nicht nur aus Gutherzigkeit, sondern auch aus ökonomischem Kalkül. Ein Investment in fossile Energieträger kann sich in einer Welt, in der diese nicht mehr verbrannt werden dürfen, als ziemlicher Flop herausstellen. In Summe gibt es also auch viele positive Entwicklungen. Und die Menschheit hat in der Geschichte schon oft bewiesen, dass sie für Veränderungen manchmal länger braucht, diese dafür dann umso konsequenter umsetzt. Das dürfte auch beim Klimaschutz der Fall sein. Es ist also nicht falsch, positiver in die nächsten 30 Jahre zu schauen als auf die vergangenen 30 Jahre zurück.

Tages-Anzeiger, Zürich

Für viele bedeutet Glasgow die letzte Chance. Vom Standpunkt der Klimaforschung aus gilt das jedoch für jede Konferenz der letzten zwanzig Jahre. Optimistisch ausgedrückt ist die diesjährige Konferenz die Chance für die Zukunft. In Glasgow müssen die Vertragsstaaten in den nächsten zwei Wochen klarmachen, dass sie für ehrgeizigere Ziele sind, für transparente, nachvollziehbare Klimapläne für die nächsten zehn Jahre, und sie müssen garantieren, dass das versprochene Geld dorthin fließt, wo es gebraucht wird. Die Entwicklung zum postfossilen Zeitalter ist längst eingeläutet, es gibt keinen Grund, zu bremsen, nur noch ein schnelles Vorwärts.

Rossijskaja, Moskau

Europa, das vor allem aufgrund seiner unüberlegt schnellen Abkehr von fossilen Energieträgern in diesem Jahr mit einer schweren Energiekrise konfrontiert ist, erwartet von unserem Land eine Erhöhung der Gas- und Kohlelieferungen, hat bislang aber keinerlei entgegenkommende Schritte unternommen. (...) Russland wird sich Europas grüner Agenda wohl kaum widersetzen, insbesondere, da es selbst eine CO₂-Neutralität bis 2060 plant. Aber es kann bei dem Gipfel in Glasgow durchaus hart für seine Positionen einstehen, da die Haushaltseinnahmen unseres Landes von der Öl-, Gas- und Kohleförderung abhängen - und auch von deren Export.

Frankfurter Neue Presse

Deutschland hat wenig Grund, sich auf die Schulter zu klopfen. Auch hier ist der CO₂-Ausstoß zu hoch. Ob die Klimaneutralität bis 2045 klappt, muss sich erst zeigen. Zügigen Veränderungen, wie sie beim Ausbau erneuerbarer Energien erforderlich wären, steht eine zähe Bürokratie entgegen. Genehmigungsverfahren dauern lange. Prozesse ziehen sich hin, weil Richter überlastet sind. Für viele Anlagen fehlt es an Fachkräften und Handwerkern. Hier greifen viele Probleme ineinander, die schon lange ungelöst sind. Weitere Absichtserklärungen in Glasgow als Erfolg zu feiern, wäre daher Selbstbetrug. Es kommt auf die Umsetzung der Maßnahmen an.

The Guardian, London

Es ist unwahrscheinlich, dass COP26 einen dramatischen Durchbruch wie in Paris erzielen wird, aber die Konferenz muss den Weg für konzertierte globale Maßnahmen ebnen, um die Reduzierung der Emissionen zu beschleunigen. Konkrete Maßnahmen sind in Bereichen wie dem Ausstieg aus der Kohle, der Reduzierung von Methangasemissionen, der Erhaltung von Kohlenstoffsenken wie Wäldern und Torfmooren und der Finanzierung des Klimaschutzes in Entwicklungsländern erforderlich. Als Gastgeber von COP26 wird Großbritannien in den nächsten zwei Wochen für die Durchführung der Konferenz verantwortlich sein. Dabei ist es - gelinde gesagt - bedauerlich, dass Premierminister Boris Johnson zwar die Trommel rührt, damit die Staaten mehr Maßnahmen ergreifen, seine eigene Regierung aber unbekümmert mit der Vergabe neuer Lizenzen für Ölfelder in der Nordsee fortfährt. Genau diese Kluft zwischen Rhetorik und Handeln muss in Glasgow angesprochen werden, wenn die Konferenz ein Erfolg werden soll. Es ist kein Spielraum mehr vorhanden. Was in diesem Jahrzehnt getan oder unterlassen wird, entscheidet über das Schicksal künftiger Generationen.

La Repubblica, Rom

Wer eine Revolution im Kampf gegen den Klimawandel erwartet hatte, der wurde wahrscheinlich enttäuscht. Aber der G-20-Gipfel unter italienischem Vorsitz hatte zwei grundlegende Aufgaben: die ganzen "Großen" auf eine gemeinsame Linie bringen gegen die Erderwärmung und damit eine Basis schaffen, damit die in Glasgow beginnende COP26 einen weiteren Schritt schaffen kann. Und diese beiden Vorhaben wurden am Ende erreicht.