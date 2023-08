Acht der zehn bestverdienenden Fußballprofis kicken schon in Saudi-Arabien, das Milliarden-Investment greift die Vormachtstellung Europas in dem Sport an. Vom Weltverband Fifa ist kein Widerstand zu erwarten. Im Gegenteil.

Von Thomas Kistner, München

Der heißeste Tipp für die Autogrammjäger des Weltfußballs ist derzeit der King Khalid International Airport. Am Flughafen der saudi-arabischen Hauptstadt Riad trudeln seit Monaten die großen Namen der Branche ein, aktuell werden Brasiliens Superstar Neymar und Italiens langjähriger Nationaltrainer Roberto Mancini erwartet - auch wenn der noch dementiert. Ersterer will bei Al-Hilal anheuern, einem der vier Großklubs des Landes, Letzterer soll angeblich die Nationalmannschaft Saudi-Arabiens auf höhere Aufgaben vorbereiten: Morgen Asien-Meister, und übermorgen - bei der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko - Herausforderer der Spitzenteams aus Europa und Südamerika.

Klingt vermessen? Dass im Fußballgeschäft mehr Geld nicht unbedingt mehr Tore schießt, wissen längst auch die Saudis - aber viel, unendlich viel mehr Geld: das hilft halt schon. Die Umsetzung dieser Grundregel des Profisports betreibt seit Kurzem der saudische Staatsfond Public Investment Fund (PIF), der ein Vermögen von knapp 800 Milliarden US-Dollar verwaltet. Vor einem so potenten Geldgeber kapitulieren selbst die vielen Investmentfirmen im Dunstkreis der britischen Premier League. Sie bieten erst gar nicht mehr mit.

Ganz neu ist der Exodus an den Golf zwar nicht, seit den Nullerjahren vergoldete sich dort so mancher Fußballheld den Lebensabend. Allerdings ohne Schweißarbeit, eher nebenbei - und unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Denn bisher hatte Fußball in den Petro-Emiraten nie viel Publikum angelockt, dort sind Kamelrennen und Falkenjagd viel populärer.

Aber jetzt wird es ernst. Der saudische Großangriff auf die Filetstücke des Weltsports ist keine Laune eines gelangweilten Herrschers, der gerade ein neues Spielzeug braucht. Er ist vielmehr ein zentrales Element in der Zukunftsstrategie des (faktischen) Saudi-Herrschers Mohammad bin Salman, sich weniger abhängig vom Öl zu machen. Im Fußball flossen schon rund zehn Milliarden US-Dollar in Spieler, Teams und Ligen, nur ein erster Schritt. Parallel wird in Formel 1, Tennis und Wintersport investiert - der globale Golf-Sport wurde bereits eingekauft. Dass den Saudis dieser Coup im Juni über ihre LIV Tour gelang, sorgt in den USA für anhaltenden Streit, das Drama beschäftigte Bundesrichter und reicht bis in Untersuchungsausschüsse des Senats in Washington.

Jetzt ist der Fußball dran. Die WM Ende 2022 markierte das Ende der Fußballträume des kleinen Nachbarn Katar, für MBS war sie der Anfang. Die Ankunft des fünffachen Weltfußballers Cristiano Ronaldo, 38, beim Hauptstadtklub Al-Nassr im Januar wurde noch als Fortsetzung des alten Söldnertums belächelt - ein Irrtum. Seit Monaten jetten mehr und mehr Fußballfachkräfte an den Golf, manche Routiniers, aber keine Ruheständler. Neben Ronaldo stürmt die beim Bayern München gerade ausgemusterte Zukunftshoffnung Sadio Mané; dazu der Kroate Marcelo Brozović von Inter Mailand, der soeben dem FC Barcelona einen Korb gab und lieber 100 Millionen Euro bis 2026 kassiert.

Aber die Konkurrenz ist groß in der Saudi Pro League, deren Topklubs dem Königshaus gehören und über den Fond gesteuert werden. Die Helden-Schwemme aus Europa wird gleichmäßig verteilt, damit die Liga nicht in Unwucht gerät. So bekam der Klub Al Ahli drei Champions-League-Gewinner zugewiesen: Roberto Firmino (Brasilien), Edouard Mendy (Senegal) und Ryad Mahrez (Algerien). Rivale Al-Ittihad hat sich den Weltfußballer Karim Benzema von Real Madrid zugelegt, dazu den Franzosen N'Golo Kanté und den 24-jährigen Diogo Jota (Portugal). Dann ist da noch Al-Hilal, wo sich gerade Jotas 26-jähriger Landsmann Rúben Neves und Kalidou Koulibaly (Senegal) einrichten - und auf den Kollegen Neymar freuen.

Und die Übungsleiter? In Roberto Mancini würde erstmals ein europäischer Trainer aus dem obersten Regal dem Lockruf der Öl-Moneten folgen. Liverpools Vereinsikone Steven Gerrard ist schon dort, als neuer Coach des saudischen Erstligisten Al-Ettifaq. Und auch der erst 35 Jahre alte Deutsche Matthias Jaissle verließ Salzburg für ein Engagement in der Wüste. Ein Anfang.

Unter 15 Millionen Euro steuerfrei macht es keiner der Neuankömmlinge, für Ronaldo und Benzema stehen jeweils mehr als 200 Millionen pro Saison im Raum, acht der zehn höchsten Spielergagen werden in der Saudi League bezahlt. Nur Frankreichs Superstar Kylian Mbappé in Paris und Lionel Messi in Miami halten noch mit. Dass der finanzielle Teil des Geschäfts funktioniert, haben die Saudis in Rekordzeit bewiesen. Nur ist die Kernfrage eine andere: Geht auch der große Staatsplan auf?

Dieser trat 2016 in Kraft und trägt den ambitionierten Namen "Saudi Vision 2030". Bin Salman will die Wirtschaft diversifizieren, strebt Vollbeschäftigung und mehr Frauen im Erwerbsleben an, globale Wettbewerbsfähigkeit und ausländische Direktinvestitionen funktionieren. Parallel dazu braucht es all das, was eine Gesellschaft urban, lebendig und leistungsbereit macht: Kultur und Unterhaltung, Tourismus und Sport. Ein Herrscherreich voller Scharia-Gesetze und anderer mittelalterlicher Mystik soll sich in einen Magneten für internationale Investoren, Facharbeiter und Besucher wandeln? Ambitionierter geht es nicht.

Und es könnte funktionieren, falls die Saudi League über die nächsten Jahre dank immer mehr Starspielern so hohe Attraktivität erlangt, dass das international TV-Geschäft einsteigt. Mittelfristig ließen sich dann Europas Topligen schwächen - was einem engen Vertrauten des Kronprinzen sehr gefallen dürfte: Fifa-Präsident Gianni Infantino greift seit Amtsbeginn 2016 immer dreister nach Europa, wo die Kronjuwelen dieses Sports liegen, Infantinos Verhältnis mit der europäischen Fußball-Union Uefa ist zerrüttet. In Katar, wo er ein Jahr lang lebte, hatte der Weltverbandschef seine Nähe zum autokratischen Regime geradezu zelebriert. Als kürzlich am Widerstand von Fans, Stakeholdern und Aktivisten der Plan scheiterte, einen Saudi-Sponsor bei der laufenden Frauen-WM in Australien/Neuseeland zu platzieren, tat er das als "Sturm im Wasserglas" ab. Für Branchenkenner ist klar: Dass die Fifa unter Salman-Freund Infantino ihre Fußball-WM 2034 nach Saudi-Arabien vergeben könnte, ist keine gewagte Prognose.

Trotzdem: Kann das alles funktionieren, in so kurzer Zeit? Zwar geht jetzt spektakuläre Fußball-Leidenschaft im Lande um, ganz anders als früher in Katar, China oder den USA. In vollen Stadien sind hier und da sogar Frauen zu sehen, eine wachsende Anzahl an Bolzplätzen füllt sich trotz abendlicher Hitze. Noch aber wirkt das wie ein Hype, ausgelöst von der geballten westlichen Sportprominenz, deren Präsenz die Regierung bewusst auch abseits des Stadions ausstellt: An der Spitze steht in den sozialen Netzwerken Ronaldos Bikini- und Familienbilder postende Lebensgefährtin Georgina, die ihre Lieben auch unentwegt bei Besuchen an nationalen Kulturgütern zeigt. Bald gibt es Dutzende Role-Models. Momentaufnahmen, die etwas Neues schaffen sollen.

Doch ob sich wirklich eine eigene saudische Kultur und Infrastruktur des Sports entwickelt? Es gibt erstaunliche Signale, dass die Sache auch schiefgehen könnte - schon deshalb, weil alles viel zu schnell gehen muss.

Die große Sorge liegt auf der Hand: dass der Turbo-Wandel das traditionelle Wertesystem zerschlägt - und am Ende alles von den Fundamentalisten zurückgedreht werden könnte. Dazu passen die jüngsten Ergebnisse der 15. Arabischen Jugendbefragung 2023, sie signalisieren eine teils drastische Rückbesinnung und kontrastieren mit der öffentlichen Linie für Sozialreformen, hin zu Frauen- und Berufsrechten, Freizeit- und Versammlungsmöglichkeiten. Wobei zu berücksichtigen ist, dass rund 70 Prozent der saudischen Bürger unter 35 Jahre alt sind und junge Leute eher offen für Sportevents sein sollten. Der Trend spiegelt jedenfalls die herrschende Konfusion wider - und eher wachsende Skepsis vor westlichen Lebensmodellen.

Klar ist vorläufig nur: Der saudische Großangriff wird nicht nur das Land, sondern auch den Sport verändern.