Ich mach die Finanzen, die Grünen passen aufs Klima auf. So hat Christian Lindner sich das vorgestellt. Blöd nur, dass Robert Habeck auch ins Finanzministerium will.

Von Daniel Brössler und Constanze von Bullion, Berlin

Christian Lindner könnte es vielleicht etwas sachter angehen. "Bitte nicht drücken, do not press", steht auf der Drehtür zum Berliner Scandic Hotel, einem Kasten mit schwedischem Möbelhaus-Charme gleich hinter dem Potsdamer Platz. Am Eingang grüßt ein Elch aus Bronze, aber für solche Nebensächlichkeiten hat der FDP-Vorsitzende am Montagmittag wenig übrig.