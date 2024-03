FC Bundestag:Rote Karte für die Blauen

Eigentlich müssten sich die Spieler des FC Bundestag voll fokussieren auf das wichtige Spiel gegen den FC Ente Bagdad. Da soll eine Trendwende gelingen. Schließlich naht die Parlamentarier-Europameisterschaft im Mai in der Schweiz - man versucht hierfür, wie beim letzten Mal, Felix Magath als Trainer zu gewinnen. Etwas mehr Drill scheint auch nötig zu sein. Zuletzt gab es eine 0:3-Pleite gegen eine Auswahl des Bundesinnenministeriums, dann eine 2:6-Klatsche gegen den FC Motor Neubrandenburg Süd. Gegen Ente Bagdad - eine 1973 gegründete Hobby-Truppe aus Mainz, Motto: "You'll never watschel alone" - soll es mit dem ersten Sieg in diesem Jahr klappen.