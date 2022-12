Bundesinnenministerin Faeser warnt vor einer wachsenden Gefahr durch die "Reichsbürger"-Szene. "Wir haben es nicht mit harmlosen Spinnern zu tun, sondern mit Terrorverdächtigen, die jetzt allesamt in U-Haft sitzen", sagte die SPD-Politikerin der Zeitung Bild am Sonntag im Hinblick auf die bundesweiten Razzien der vergangenen Woche. Die Bundesanwaltschaft hatte in einer der größten Polizeiaktionen in der Geschichte der Bundesrepublik 25 Menschen festnehmen lassen. 22 von ihnen wirft sie vor, Mitglied einer terroristischen Vereinigung zu sein, die das politische System in Deutschland stürzen wollte.

Die Zahl derjenigen, die das Bundesamt für Verfassungsschutz dem "Reichsbürger"-Milieu zuordne, sei im Vergleich zum Vorjahr um 2000 auf 23 000 Personen gestiegen, sagt die SPD-Politikerin. 239 Gewalttaten von Reichsbürgern seien im letzten Jahr registriert worden. Mehr als 1000 "Reichsbürgern" seien ihre Waffengenehmigungen schon entzogen worden. Dafür, so Faeser laut Vorabbericht, würde der maximale Druck aller Behörden gebraucht, die Regierung werde deshalb das Waffenrecht in Kürze weiter verschärfen.

Ampel-Politiker sorgen sich dem Vorabbericht zufolge angesichts der festgenommenen ehemaligen AfD-Abgeordneten Birgit Malsack-Winkemann, die immer noch im Besitz eines Bundestagsausweises war, um die Sicherheit des Parlaments und fordern, das Sicherheitskonzept des Bundestages zu überdenken. Die Unionsfraktion verlangt demnach eine Aktuelle Stunde zur Terrorgefahr. Der Bundestag beschäftigt sich in der kommenden Woche gleich in mehreren Sondersitzungen mit der Großrazzia und den möglichen Konsequenzen.