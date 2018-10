16. Oktober 2018, 18:36 Uhr Europäische Union I Mit Akribie ins Chaos

Ein ungeordneter Brexit wird immer wahrscheinlicher. In der EU wappnet man sich bereits: Die Nationalstaaten bereiten sich mit Gesetzen, Beschlüssen und mehr Personal auf ein "No Deal"-Szenario vor - auch Deutschland.



Von Daniel Brössler und Alexander Mühlauer , Berlin/Brüssel

Diese Warnung hat es in sich: Die Europäische Union müsse sich "auf ein No-Deal-Szenario einstellen, das wahrscheinlicher ist als je zuvor", schreibt EU-Ratspräsident Donald Tusk in seinem Einladungsschreiben zum EU-Gipfel. Nach dem vorläufigen Scheitern der Brexit-Verhandlungen treffen die Staats- und Regierungschefs sich an diesem Mittwoch zum Abendessen in Brüssel, um über die weiteren Schritte zu beraten. Zunächst werden sie der britischen Premierministerin Theresa May zuhören, die ihre Sicht der Dinge darstellen will. Die anderen 27 dürften ihren Vortrag wie immer schweigend zur Kenntnis nehmen. Dann muss May den Raum verlassen. Und das Brexit-Dinner kann beginnen.

EU-Chefverhandler Michel Barnier soll am Anfang einen Lagebericht geben. Die Fronten zwischen Brüssel und London haben sich seit Sonntag massiv verhärtet. Derzeit wird nicht mehr offiziell verhandelt. Hauptstreitpunkt ist die Frage, wie eine harte Grenze zwischen Irland und Nordirland verhindert werden kann. Weil eine Lösung bislang nicht absehbar ist, hat die EU-Kommission begonnen, Notfallpläne auszuarbeiten, die im Fall eines ungeordneten Brexits greifen könnten. Eigentlich sollte das entsprechende Papier bereits in der vergangenen Woche veröffentlicht werden. Mehrere EU-Staaten drangen sogar darauf. Doch daraus wurde nichts. Die Kommission wollte die Briten nicht unnötig provozieren.

Nun, da die Verhandlungen auf Eis liegen, will die EU sich für den schlimmsten aller Fälle wappnen: einen Brexit ohne Austrittsabkommen. Es geht also um die Frage, was passiert, wenn Großbritannien die EU am 29. März 2019 ohne einen Deal verlässt. Und darum, wie sich die Union darauf vorbereiten kann. So sollen etwa Flugzeuge auch in den Tagen nach dem Brexit ohne größere Probleme von Großbritannien in die EU (und wieder zurück) fliegen können. Briten sollen zunächst weiter ohne Visum in die Europäische Union einreisen dürfen; das allerdings nur unter der Prämisse, dass auch EU-Bürger die Grenze zum Vereinigten Königreich mit Reisepass oder Personalausweis passieren dürfen. Alle Mitgliedstaaten sollen jedenfalls prüfen, welche Vorkehrungen sie treffen müssen, um ein Chaos zu vermeiden.

Auf den Zoll zum Beispiel käme im Fall eines "No Deal" ein Härtetest zu

In Deutschland arbeitet die Bundesregierung bereits daran. Notwendige Gesetzentwürfe sollten in dieser Woche ins Kabinett eingebracht werden, sagte Europastaatsminister Michael Roth am Dienstag am Rande eines EU-Treffens in Luxemburg. "Maßnahmen für diesen Fall müssen zum Tag des Austritts in Kraft sein", hieß es aus dem Auswärtigen Amt. Sie würden "von vorübergehender Natur sein und sollen dazu dienen, unbillige Härten abzufedern". In der Bundesregierung wird betont, wie intensiv man sich schon seit geraumer Zeit auf alle Szenarien vorbereite. So tagt auf Kabinettsebene seit Ende 2016 in unregelmäßigen Abständen - und auch an diesem Mittwoch wieder - der Brexit-Ausschuss, in dem neben dem Auswärtigen Amt auch Finanz-, Wirtschafts-, und Innenministerium vertreten sind.

Beschlossen hat die Bundesregierung am 5. September bereits ein Brexit-Übergangsgesetz, das allerdings nur für den Fall zum Tragen kommt, dass ein Austrittsabkommen und somit eine Übergangsfrist zustande kommen. Das Gesetz würde es ermöglichen, Großbritannien in dieser Phase bis Ende 2020 wie einen EU-Staat zu behandeln. Beschlossen wurde auch eine Änderung des Beamtenrechts, damit nach dem Brexit Briten wie EU-Bürger Beamte bleiben können. Auf den Weg gebracht wurde vergangene Woche im Kabinett überdies eine Gesetzesänderung, damit nach britischem Recht gegründete Gesellschaften in Gesellschaften nach deutschem Recht umgewandelt werden können.

Die Gesetze sind das eine - zu erwartende Mehrarbeit der Verwaltung das andere. So rechnet das Finanzministerium mit einem "erhöhten punktuellen Abfertigungs- und Kontrollaufwand". Die notwendige Aufstockung des Personals der Zollverwaltung sei bereits im laufenden Haushaltsverfahren für 2019 angemeldet worden. Knapp 4700 neue Stellen wurden erbeten - wenn auch nicht nur wegen des Brexit. Mit einem Austritt ohne Deal käme auf den Zoll allerdings ein Härtetest zu, denn bis Ende März dürften kaum genügend neue Leute angeheuert sein. Für diesen Fall ist von "Umschichtungen" die Rede.

Einen detaillierten Überblick über ihre No-Deal-Vorbereitungen gibt die Bundesregierung nicht. Es handele sich um den "Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung", bekamen die Grünen im Bundestag zur Begründung auf eine Anfrage zur Antwort. "Die Antworten der Bundesregierung auf unsere Fragen werfen eher mehr Fragen auf, als dass sie Klarheit schaffen", klagt die europapolitische Sprecherin der Grünen, Franziska Brantner. Dabei spitze sich die Lage zu. "Deutschland darf auf keinen Fall durch das Chaos der britischen Regierung bestraft werden", fordert sie.

Der Brexit-Experte der SPD im Bundestag, Metin Hakverdi, ist indes davon überzeugt, die Probleme würden "richtig erkannt". Es werde aber einen Lernprozess nötig sein. Denn: "Alles kann man nicht voraussehen.