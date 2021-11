Viele Abgeordnete fragen sich: Was treibt den Parlamentspräsidenten an, mehr als 700 Menschen in Straßburg zusammenkommen zu lassen?

Von Josef Kelnberger, Brüssel

Der Europaabgeordnete Peter Liese von der CDU hat sich zu Beginn der Pandemie den Ruf als eine Art "Karl Lauterbach von Brüssel" erworben. Als Arzt und als Sauerländer kann er mit Fachkenntnis und Einfühlungsvermögen die Tücken des Virus erklären. Eigentlich wollte er sich nun nicht mehr zu Corona äußern, er hat auch so genügend um die Ohren in der Gesundheits- und Klimapolitik. Aber wegen der alarmierenden Infektionszahlen in Europa sitzt er an diesem Donnerstag nun doch wieder in einer Zoomkonferenz zu dem Thema. Es hilft ja nichts.