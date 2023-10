Es ist nie leicht, in der EU die Regierungen der 27 Mitgliedsländer, die Präsidentin der Kommission, ihre diversen Kommissarinnen und Kommissare, den Außenbeauftragten und den Präsidenten des Europäischen Rates unter einen Hut zu bekommen. Zwischen den Staaten und Institutionen gibt es Streit - das ist normal. Aber das Chaos, das in Brüssel am Montag tobte, war eine Kategorie für sich.

Das lag am Thema: Bei kaum einem Konflikt auf der Welt, sind die Europäer so darüber gespalten, was sie tun sollen, wer im Recht ist und wer im Unrecht, wie bei dem zwischen Israel und den Palästinensern. Es war daher nur eine Frage der Zeit, bis nach dem ersten Entsetzen über den Angriff der Hamas auf Israel wieder die alten, höchst unterschiedlichen Deutungsmuster griffen und die Union in ein proisraelisches und propalästinensisches Lager zerfiel.

Schon am Sonntag wurden erste Nuancen offensichtlich: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ließ demonstrativ eine israelische Flagge auf die Fassade ihres Bürogebäudes projizieren. In ihren Erklärungen auf der Plattform X (vormals Twitter) betonte sie, dass Europa an Israels Seite stehe. Und sie schrieb: "Israel hat das Recht, sich zu verteidigen." Punkt, Ende, keine Einschränkungen.

Ratspräsident Charles Michel ließ dagegen erklären, dass er das Selbstverteidigungsrecht Israels zwar anerkenne. Er sei sich aber mit dem palästinensischen Regierungschef Mohammad Schtajjeh bei einem Telefonat einig gewesen, dass es "keine weitere Eskalation" der Gewalt geben dürfe. Wie das beides angesichts der israelischen Vorbereitungen für einen militärischen Gegenschlag zusammenpassen sollte, erklärte Michel nicht.

Geld der EU bekommt unter anderem die Autonomiebehörde im Westjordanland

Am Montag stritten sich die Europäer dann auf offener Bühne über die beträchtlichen Hilfsgelder, die die EU jedes Jahr für humanitäre und Entwicklungsprojekte in den Palästinensergebieten ausgibt. 2022 belief sich diese Unterstützung nach EU-Angaben auf knapp 300 Millionen Euro. Mit dem Geld wird unter anderem die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) finanziert, die im Westjordanland herrscht, dazu Schulen, Krankenhäuser, Infrastruktur, vor allem im Westjordanland.

Der ungarische EU-Kommissar Olivér Várhelyi, der für einen Teil dieses Geldes verantwortlich ist, eröffnete den Schlagabtausch bei X. Die EU, so verkündete er in einer Nachricht, werde sofort alle Zahlungen an die Palästinenser stoppen und alle Projekte überprüfen. Diese Entscheidung wurde inhaltlich von Kommissionschefin von der Leyen mitgetragen. Aber Várhelyi veröffentlichte sie eigenmächtig und zu früh - vor dem für Dienstag geplanten Sondertreffen der EU-Außenminister, die unter anderem über genau diese Frage beraten sollten.

Várhelyi handelte sich deswegen umgehend Widerspruch ein: Zum einen protestierte sein slowenischer Kollege Janez Lenarčič, der in der EU-Kommission für Nothilfe zuständig ist. Geld für humanitäre Zwecke dürfe nicht zurückgehalten werden, teilte dieser pikiert mit.

Zum anderen reagierten etliche EU-Ländern empört. Irland, Luxemburg und Spanien, die zum propalästinensischen Lager gehören, bezweifelten, dass es sinnvoll sei, der palästinensischen Zivilbevölkerung in den von Israel besetzten Gebieten die Unterstützung zu entziehen, um die Hamas zu bestrafen, die nur in Gaza herrscht. Zudem läge es in der Kompetenz der 27 EU-Regierungen, einen eventuellen Zahlungsstopp zu beschließen.

In einer Presseerklärung der Kommission am Montagnachmittag war dann von einem Stopp der Zahlungen keine Rede mehr. Stattdessen solle zunächst eingehend geprüft werden, was mit dem EU-Geld in den Palästinensergebieten passiere, hieß es. Und: Da derzeit ohnehin keine Überweisungen anstünden, müssten auch keine ausgesetzt werden. Allerdings wurde diese Linie kurze Zeit später vom EU-Außenbeauftragten Josep Borrell wieder konterkariert. Er teilte mit, dass die Prüfung der EU-Kommission die "fälligen Zahlungen" nicht beeinträchtigen werde. Die palästinensische Zivilbevölkerung leiden zu lassen, helfe nur den Terroristen.

Als sei der Wirrwarr nicht groß genug, ließ am Montagabend auch noch Ratspräsident Michel, dessen Eitelkeit seine politische Bedeutung oft übersteigt, sein Sprecher-Team twittern: "Wir dürfen die humanitäre und Entwicklungshilfe für zivile Palästinenser nicht abschneiden", verkündete er kategorisch. Kein Wort davon, dass die EU nachschauen sollte, ob ihr Geld vor Ort tatsächlich nur in löbliche Projekte fließt.

Zu dem EU-Außenministertreffen am Dienstag lud Borrell übrigens sowohl den israelischen als auch den palästinensischen Kollegen ein. Wenn schon Streit, dann richtig.