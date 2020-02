Wie groß der Frust unter vielen Staats- und Regierungschefs der EU am Freitagvormittag gewesen ist, brachte am deutlichsten Luxemburgs Ministerpräsident Xavier Bettel zum Ausdruck. Er kritisierte, dass viele seiner Kollegen die EU bei den seit Donnerstag laufenden Haushaltsverhandlungen als "Tante-Emma-Laden" sehen würden. "Ich habe keinen Bock jetzt, dass wir rechnen müssen, wie viel ich hier zahle und wie viel ich zurückbekommen soll", sagte der Liberale.

EU-Ratspräsident Charles Michel war es trotz vieler Einzelgespräche zunächst nicht gelungen, bei dem Sondergipfel in Brüssel Fortschritte zu erzielen. Erst im Laufe des Vormittags kam Bewegung in die Verhandlungen. Die aus Österreich, Schweden, Dänemark und den Niederlanden bestehende Gruppe der "sparsamen Vier" lehnt Michels Vorschlag kategorisch ab, wonach die EU in den sieben Jahren von 2021 bis 2027 bis zu 1,074 Prozent der Wirtschaftsleistung ihrer Mitglieder ausgeben darf. Dies würde bedeuten, dass die Union insgesamt fast 1,1 Billionen Euro Finanzzusagen geben könnte.

Die Vertreter der sparsamen Vier kamen am Freitagvormittag mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zusammen, um anschließend Michel eigene Ideen zu unterbreiten. Dem Vernehmen nach soll das Volumen nach diesem Vorschlag auf 1,059 Prozent sinken; zudem müssten die Beiträge für die vier Staaten sowie für Deutschland gedeckelt werden.

Die weiteren Verhandlungen, die beim Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch andauerten, fanden in unterschiedlichen Formaten statt: So versuchten Merkel und Macron im Büro der spanischen Delegation, einige Vertreter jener Staaten zu überzeugen, die besonders von Hilfen für arme Regionen profitieren. Zu dieser Gruppe, die sich "Freunde eines ehrgeizigen Europa" nennt, gehören etwa Portugal, Griechenland sowie die ost- und mitteleuropäischen Staaten. Ratspräsident Michel führte ebenfalls nahezu permanent Gespräche; zudem warb EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen für einen Kompromiss. Diesem müsste am Ende auch das Europaparlament zustimmen.

Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz sagte am Nachmittag, es gebe "Bewegung in die richtige Richtung" - aus Sicht Österreichs heißt das: in Richtung eines noch schlankeren Budgets. Er glaube, es sei möglich, noch bei diesem Gipfel eine Lösung zu finden. Sein ungarischer Kollege Viktor Orbán widersprach bei einem seiner seltenen Auftritte vor der internationalen Presse: "Wunder sind immer möglich, vor allem in Brüssel, aber wir sind noch sehr weit von der realistischen Möglichkeit eines Deals entfernt." Für den späteren Nachmittag wurde ein neuer Kompromissvorschlag von Michel erwartet; danach wollten die Staats- und Regierungschefs erneut im Plenum zusammenkommen.

In der Nacht zuvor hatte Michel alle "Leader" zu Einzelgesprächen einbestellt, und zwar in der Reihenfolge der kommenden EU-Ratspräsidentschaften. Glück für Merkel: Da Deutschland in diesem Juli den Vorsitz im Ministerrat übernimmt, hatte sie einen frühen Termin und konnte danach ins Hotel verschwinden. Da Finnland erst im zweiten Halbjahr 2019 an der Reihe war, musste die finnische Premierministerin Sanna Marin am längsten warten: Ihr Termin war erst nach sechs Uhr am frühen Freitagmorgen.