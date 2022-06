Von Björn Finke und Matthias Kolb, Brüssel

Zu den Ritualen von internationalen Gipfeln gehört es, alle Teilnehmer für ein Erinnerungsfoto zu versammeln. Vorab wird mit Aufklebern auf dem Boden geklärt, wo die Männer und Frauen stehen sollen, und dann folgt das "Familienfoto". Ein solches wurde auch beim EU-Westbalkan-Gipfel am Donnerstag gemacht, aber das Lächeln auf den Gesichtern wirkte eher gequält bis aufgesetzt angesichts der schlechten Stimmung.

Mit der Einladung an die sechs Länder der Region hatte EU-Ratspräsident Charles Michel zeigen wollen, dass die EU sie trotz der Beitrittsambitionen der Ukraine nicht vergessen werde und sie zumindest zur erweiterten Familie gehören. Doch die Verbundenheit zeigte sich dann eher in der Emotionalität, mit der gestritten wurde - ganz wie auf Familienfeiern.

"Ein Nato-Land - Bulgarien - nimmt zwei andere Nato-Länder - Albanien und Nordmazedonien - während eines heißen Kriegs in Europa in Geiselhaft", schimpfte Albaniens Premier Edi Rama. Das Verhalten Sofias sei "eine Schande", sagte Rama, der sogar mit einem Boykott des Gipfels gedroht hatte, und kritisierte auch die 26 anderen Staats- und Regierungschefs der EU: Diese würden "in einem schaurigen Beweis ihrer Impotenz" nur zuschauen. Die Hoffnung, die französische Ratspräsidentschaft könnte mit EU-Ratspräsident Michel Bulgarien davon überzeugen, beim Gipfel das Veto gegen die Aufnahme von Beitrittsgesprächen mit Nordmazedonien aufzugeben, hatte sich am Vorabend zerschlagen, als der prowestliche Premier Kiril Petkow in Sofia per Misstrauensvotum gestürzt wurde.

In Brüssel nannte der Reformer Petkow Stunden später seinen Konkurrenten Boyko Borrisow, dessen Partei Gerb wie CDU und CSU der Europäischen Volkspartei angehört, bei seiner Ankunft in Brüssel "die unehrlichste Person, die ich je getroffen habe", und unterstellte seinem Vorgänger als Premierminister Wortbruch. In dieser aufgeladenen Stimmung erinnerte Bundeskanzler Olaf Scholz vor der Sitzung daran, dass die EU schon 2003 Albanien, Nordmazedonien, Serbien, Montenegro, Bosnien-Herzegowina und dem Kosovo eine Mitgliedschaft in Aussicht gestellt hatte. Er zeigte Verständnis für den Frust und sagte, Deutschland werde in seiner Unterstützung nicht nachlassen: "Wir fühlen uns verantwortlich dafür, dass diese Länder Erfolg haben mit ihren Bemühungen."

Auch China und Russland buhlen um die Region

Allerdings klang Scholz' Appell, es sei "von allergrößter Bedeutung", den Ländern des Westbalkans "jetzt ein glaubwürdiges Versprechen" zu geben, nach den üblichen Versprechungen, die folgenlos bleiben. Das Westbalkan-Treffen, das mit vier Stunden doppelt so lange dauerte wie geplant, endete schließlich wie beabsichtigt ohne gemeinsame Erklärung - und ohne Aufbruchstimmung. Es blieb die vage Hoffnung der EU-Mitglieder, das bulgarische Parlament könnte in der kommenden Woche für eine Aufhebung des Vetos votieren. Sofia fordert, dass Nordmazedonien zuerst die genuin bulgarischen Wurzeln in seiner Sprache, Bevölkerung und Geschichte sowie die Rechte der bulgarischen Minderheit anerkennen müsse. Diese Bedingungen sollen nun festgeschrieben werden, bevor die Beitrittsverhandlungen beginnen - dabei scheint offen zu sein, ob dies für Nordmazedonien akzeptabel ist. "Die nächsten Stunden und Tage werden entscheidend sein", sagte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron.

Auch bei der vom Kosovo ersehnten Visa-Liberalisierung gab es offenbar keine konkreten Fortschritte. Dass die angekündigte Pressekonferenz von Charles Michel und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen verschoben wurde, passte zum Eindruck eines missglückten Auftakts des als "geopolitischer Gipfel" angekündigten Treffens.

Dabei hat sich in Brüssel sowie den meisten Hauptstädten nach Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine die Erkenntnis durchgesetzt, dass man den Westbalkan nicht länger enttäuschen und ignorieren darf. Schließlich ist die Region komplett von EU-Mitgliedern umschlossen, und wenn sich die EU nicht engagiert, dann füllen China, die Türkei oder eben Wladimir Putins Russland die Lücken. Aus der Tatsache, dass die EU der wichtigste Handelspartner und der größte Investor der Region ist, erwachse zu wenig Einfluss, sagen viele. Gerade Österreich, Slowenien und Kroatien drängen darauf, die Region nicht zu vergessen.

Die EU finanziert mehr Waffen für die Ukraine

So trat aber das Szenario ein, das einige EU-Diplomaten befürchtet hatten: Die mangelnden Fortschritte im Umgang mit dem Westbalkan überschatten den von allen erwarteten historischen Schritt, der Ukraine und der Republik Moldau beim EU-Gipfel am Donnerstagabend den Status von "Beitrittskandidaten" zu verleihen. "Es ist wichtig, den Menschen die Hoffnung einer europäischen Perspektive zu geben", sagte Estlands Premierministerin Kaja Kallas. Eine solche Entscheidung erschien noch zum Jahreswechsel als absolut undenkbar, und auch beim informellen EU-Gipfel in Versailles, der wenige Wochen nach Russlands Angriff auf die Ukraine stattfand, war der Widerstand gegen einen solchen Schritt in West- und Nordeuropa groß.

Im Entwurf der Gipfelerklärung wird Russland zudem als "alleiniger Verantwortlicher" für die weltweite Nahrungsmittelkrise bezeichnet und aufgefordert, die Schwarzmeerhäfen der Ukraine, "insbesondere Odessa", freizugeben, so dass Getreide verschifft werden kann. Die EU-Mitglieder dürften "eine weitere Erhöhung der militärischen Unterstützung" für die Ukraine zusagen. Damit dürfte die Bereitstellung von weiteren 500 Millionen Euro für die "Europäische Friedensfazilität" gemeint sein. Aus dem Programm können sich Mitgliedstaaten die Kosten für Waffen und deren Lieferungen in die Ukraine erstatten lassen. Über ein siebtes Sanktionspaket gegen Russland wird nicht diskutiert, allerdings sollen Schlupflöcher geschlossen werden. Zudem soll die Ukraine für 2022 von der EU-Kommission ein Hilfspaket von neun Milliarden Euro erhalten.