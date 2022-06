Von Björn Finke und Matthias Kolb, Brüssel

Auf die wichtige, aber eher wolkige Debatte über die Zukunft der EU folgte am nächsten Tag der Abstieg in die harten Niederungen der Wirtschafts- und Energiepolitik: Die 27 Staats- und Regierungschefs der EU diskutierten am Freitag, dem zweiten Tag ihres Gipfels in Brüssel, darüber, wie sie auf die hohe Inflation, die unsichere Konjunkturlage und die gekappten Gaslieferungen aus Russland reagieren sollen. Am Vortag war es dagegen um den weit entfernten Beitritt der Ukraine und andere strategische Fragen gegangen.

Ratspräsident Charles Michel sagte nach dem Gipfel, Inflation mache "uns allen große Sorge". Doch "wir sind vereint, und wir haben beschlossen, unsere wirtschaftspolitischen Antworten eng abzustimmen". Beim Thema Gas beschwor Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ebenfalls die Tugend der Einigkeit. Die Deutsche kündigte an, im Juli ein gemeinsames europäisches Konzept zu präsentieren, wie bei Ausfällen russischer Lieferungen der Gasverbrauch in der EU runtergefahren werden soll. Ihre Behörde stimme sich mit der Industrie und den Mitgliedstaaten ab. "Wenn wir zusammen handeln und Zersplitterung vermeiden, sind wir stark", sagte sie.

Es ging also um Krisenmanagement, anders als am Donnerstag, als wegweisende Entscheidungen für die Zukunft getroffen wurden. So beschlossen die Staats- und Regierungschefs am Abend, die Ukraine und Moldau zu "Beitrittskandidaten" zu machen und auch Georgien eine "europäische Perspektive" zu versprechen - ein historischer Schritt. Danach debattierten sie beim Abendessen über Emmanuel Macrons Idee einer "Europäischen politischen Gemeinschaft". Frankreichs Präsident hatte diese am 9. Mai in Straßburg vorgeschlagen und dies auch damit begründet, ein Beitrittsverfahren für die Ukraine werde "wahrscheinlich eher mehrere Jahrzehnte" dauern.

Am Donnerstag wählte Macron kurz nach seinen Glückwünschen an Kiew folgendes Bild: "Seien wir ehrlich: Vielleicht werden wir in Europa nicht alle im gleichen Haus wohnen, aber es wird die gleiche Straße sein." Sein Vorschlag, den Beitrittskandidaten eine Art Wartesaal anzubieten, war eher verhalten aufgenommen worden. Während viele Osteuropäer ein Ablenkungsmanöver witterten, hatte Bundeskanzler Olaf Scholz von einer "interessanten Idee" gesprochen. An der Seite Macrons hatte er aber betont, dass solche Überlegungen die EU nicht davon "abhalten" dürften, den Aufnahmeprozess der Westbalkan-Staaten voranzubringen.

An einem neuen Forum könnten auch die Schweiz, Norwegen und das Vereinigte Königreich teilnehmen

Macron wirbt wie EU-Ratspräsident Michel dafür, mit interessierten Staaten enger in Bereichen wie Infrastruktur, Energie oder Verteidigung zusammenzuarbeiten. In der Diskussion war nach SZ-Informationen aber wenig Enthusiasmus zu spüren. EU-Diplomaten nannten die Debatte "konstruktiv" und erklärten, Macron plane "regelmäßige Treffen" auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs.

Sie könnten laut der Gipfelerklärung über "Fragen von gemeinsamem Interesse" beraten und so "Sicherheit, Stabilität und Wohlstand auf dem europäischen Kontinent stärken". Den Ost- und Mitteleuropäern war wichtig, dass auch betont wird, die neue Gemeinschaft solle "die bestehenden Politiken und Instrumente der EU, insbesondere die Erweiterung, nicht ersetzen". Die Formulierung, dass diese Plattform für "alle europäischen Länder, zu denen wir enge Beziehungen unterhalten," offen sei, macht klar: Neben den Beitrittskandidaten könnten auch die Schweiz, Norwegen oder das Vereinigte Königreich teilnehmen. Unerwünscht ist hingegen die Türkei - und natürlich Russland sowie Belarus.

Ratspräsident Michel sagte, der erste Gipfel in diesem Format könnte bereits in der zweiten Jahreshälfte in der tschechischen Hauptstadt Prag organisiert werden. Bundeskanzler Scholz sprach das Thema in seiner Pressekonferenz nicht selbst an. Auf Nachfrage sagte er aber, ihm erscheine ein Forum sinnvoll, in dem sich die Teilnehmer der EU-Gipfel "mit anderen Regierungschefinnen und Regierungschefs aus Europa" treffen. Hier müssten ja nicht unbedingt Beschlüsse fallen.

Macron sprach davon, dass sich "Erweiterungsmüdigkeit" ausgebreitet habe

Damit kann Macron wohl leben. Er sprach am Donnerstag auch davon, dass sich "Erweiterungsmüdigkeit" ausgebreitet habe. Der Frust und die Enttäuschung der sechs Westbalkan-Länder war an diesem Tag überdeutlich geworden. Besonders viel Kritik zog Bulgarien auf sich, das seit zwei Jahren die Beitrittsgespräche mit Nordmazedonien blockiert - und davon ist auch Albanien betroffen.

Immerhin gab das Parlament in Sofia der Regierung am Freitag die Erlaubnis, der Aufnahme von EU-Gesprächen mit Nordmazedonien zuzustimmen. Nun sollen die Rechte der Bulgaren in Nordmazedonien durch Verfassungsänderungen garantiert werden und die Regierung in Skopje sich verpflichten, gute Beziehungen zu Bulgarien zu unterhalten. Dem von Frankreich präsentierten Kompromiss muss nun noch Nordmazedonien zustimmen.

Danach sieht es jedoch nicht aus, noch am Donnerstag hatte Ministerpräsident Dimitar Kovačevski den Vorschlag als "nicht akzeptabel" bezeichnet. In Brüssel sagte Kanzler Scholz, man müsse den Vorschlag "sorgfältig" prüfen. Er hoffe aber, dass Beitrittsgespräche mit Albanien und Nordmazedonien bald beginnen könnten, denn die Länder bräuchten "Belohnungen für ihre Bemühungen". Dies sei auch im Interesse der Mitglieder, denn die Glaubwürdigkeit der EU stehe auf dem Spiel.