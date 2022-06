Freude und Genugtuung sind groß in der Ukraine, nachdem das Land zum Beitrittskandidaten der EU erklärt wurde. In Kiew ist in dieser historischen Nacht jedoch auch Bitterkeit zu spüren.

Von Cathrin Kahlweit, Kiew

Als die frohe Nachricht am Abend aus Brüssel kam, war es in Kiew längst dunkel. Die Ukraine ist Belgien eine Stunde voraus; als die ersten Tweets vom EU-Gipfel gesendet wurden und die ersten Breaking News auf den Webseiten westlicher Medien auftauchten, dass die Ukraine und Moldau den Status als EU-Beitrittskandidaten erhalten hätten, war es in Kiew kurz nach 21 Uhr. Die meisten Restaurants und Bars sind um diese Zeit geschlossen, die Straßen fast leer - die Sperrstunde, die seit dem Krieg gilt, beginnt um 23 Uhr.

Und so blieb es dem omnipräsenten ukrainischen Präsidenten, dem die meisten seiner Landsleute auf den sozialen Medien folgen, überlassen, seiner Freude darüber Ausdruck zu verleihen. Im Laufe des Tages hatte Wolodimir Selenskij ein Video aufgenommen, in dem er berichtet, mit wie vielen Staatschefs er geredet und wie er die gemeinsame Sache weiter vorangetrieben habe. Er erwartete das "Ja" zum Beitrittsstatus für den Abend aus Brüssel.

"Wir haben sehr, sehr teuer dafür bezahlt"

Bevor er dann zum Dinner der Staats- und Regierungschefs in Brüssel live zugeschaltet wurde, versandte er ein kurzes Video, das er offenbar mit seinem Handy selbst aufgenommen hatte und teilte den Ukrainern mit, nun sei es so weit. Europa, die EU in greifbarer Nähe. "Jetzt gewinnen wir erst den Krieg gegen den Feind und werden uns dann entspannen. Besser noch: Wir bauen zuerst die Ukraine wieder auf, und dann entspannen wir uns. Oder wir gewinnen, dann bauen wir die Ukraine auf, und dann treten wir der EU bei - und dann entspannen wir uns." Gewinnen, so der Präsident, "gewinnen werden wir in jedem Fall".

Das ukrainische Fernsehen, dessen Sender zu Kriegsbeginn von der Regierung zur Zusammenarbeit in einem sogenannten "TV-Marathon" gezwungen wurden und die nun ein gemeinsames Programm senden, zeigte einen vor Begeisterung regelrecht bebenden Soldaten, der die Nationalhymne sang, bevor sie mit ihren Sondersendungen und Schalten nach Brüssel begannen. Zahlreiche Regierungsberater und außenpolitische Experten traten auf, Außenminister Dmytro Kuleba sprach von "Blut und Tränen".

Aber das wichtigste im Abend-und Nachtprogramm blieb dann doch der Krieg im Donbass mit Berichten aus der umkämpften Stadt Sjewjerodonezk und Reportagen aus Frontstädten. Für die Nachricht, dass die Ukraine eines sehr, sehr fernen Tages vielleicht Mitglied der EU werden könnte, blieb nicht genug Energie. Eine landesweit bekannte Aktivistin twitterte, sie freue sich, aber irgendwie sei ihr die Fähigkeit zur Freude dann doch in den vergangenen vier Monaten abhandengekommen.

Auf dem Maidan, dem Unabhängigkeitsplatz im Zentrum Kiews, auf dem sonst alle wichtigen Ereignisse beginnen oder ein Ende finden, war kaum etwas los. Neben der Prachtstraße, die am Maidan vorbeiführt, stecken Hunderte blaugelbe Fähnchen für die Gefallenen im Gras, aber auch die europäische Fahne hängt an vielen Gebäuden, Statuen sind damit eingewickelt. So vermischen sich derzeit Trauer und Euphorie.

Mustafa Nayyem, landesweit bekannter Journalist, ist mittlerweile Vizeminister im Infrastrukturministerium. Er hatte einst den Aufstand auf dem Maidan mitausgelöst, der zum Fall des Regimes von Viktor Janukowitsch, zu einer Zeitenwende und letztlich auch zum Krieg führte, der 2014 im Osten begann und sich im Februar 2022 zu einem Angriff auf die gesamte Ukraine ausweitete.

Nayyem hatte am 21. November 2013 einen Tweet abgesetzt, in dem er alle Landsleute aufforderte, sich auf dem Maidan zu treffen, warm angezogen, mit Thermoskannen; es könnte, schrieb er damals, länger dauern. Auslöser war, dass der damalige Präsident Janukowitsch das bereits fertig ausgehandelte Assoziierungsabkommen mit der EU nicht unterzeichnet hatte. Die Folge: ein Volksaufstand.

Jetzt twitterte Nayyem wieder: Die EU habe keine andere Wahl gehabt. "Letztlich aber haben wir diese Wahl getroffen. Und wir haben sehr, sehr teuer dafür bezahlt." Und dann rechnete er vor, wie lange der Weg seit dem ersten Tag auf dem Maidan gedauert habe: "8 Jahre, sieben Monate und 10 Tage."

Die Mischung aus Bitterkeit, Freude und Genugtuung, die in dieser historischen Nacht in Kiew spürbar war, zeigte sich auch darin, dass zahlreiche Ukrainer sich noch einmal eine besonders berühmte Szene aus Selenskijs früherer TV-Serie "Diener des Volkes" anschauten und in den sozialen Medien teilten. Selenskij war bekanntlich Schauspieler, bevor er Präsident wurde, und spielte in seiner Erfolgs-Show den Lehrer Wassyl Holoborodko, der ungewollt zum Staatspräsidenten wird. Eine kurze Szene zeigt ihn auf dem Weg in den Präsidialpalast, als er einen Anruf von Angela Merkel entgegennimmt. Diese beglückwünscht ihn dazu, dass sein Land in die EU aufgenommen werde, man habe das gerade beschlossen.

Der Präsident, Wassyl Holoborodko, springt vor Freude in die Luft und bedankt sich sehr im Namen der Ukraine. Merkel stutzt, und korrigiert sich dann: Sorry, Missverständnis, sie habe gar nicht in der Ukraine anrufen wollen, es gehe um einen anderen Staat.

Nun, diesmal war die Nachricht echt. Und der echte Präsident, Wolodimir Selenskij, nahm sie im Namen all seiner Landsleute, die für diesen Tag gekämpft, auf diesen Tag gehofft hatten, entgegen. Am Morgen danach, in aller Hergottsfrüh, nahm Selenskij dann noch ein Video auf - am Ufer des Dnjepr, und er klang ziemlich trotzig. Vor 120 Tagen habe Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen. Aber man werde nicht weichen, nicht aufgeben. Sein Land sei keine Pufferzone zwischen Europa und Asien, kein Transit-Territorium zwischen Russland und dem Westen. Die Ukraine, so Selenskij, sei ein strategischer, integraler Teil Europas. "Der Status als Beitrittskandidat ist nicht nur ein Kapitel, sondern ein ganzes Buch in der Geschichte der europäischen Integration der Ukraine, das wir heute zu schreiben begonnen haben." Man werde ein starker Partner unter 27 Partnern sein. Er sei selten so stolz und so froh gewesen.