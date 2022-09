Energiekrise:In Deutschland gehen die Lichter aus

Von Jan Heidtmann und Ulrike Nimz, München/Leipzig

Das Paradies beginnt im Südwesten Erfurts. Auf 36 Hektar erstreckt sich einer der größten Garten- und Freizeitparks Deutschlands, und das ist nicht der einzige Superlativ. Zu sehen gibt es außerdem den größten Kinderspielplatz Thüringens, das größte ornamental bepflanzte Blumenbeet Europas rund um die 200 Jahre alten kanarischen Dattelpalmen, zehn Meter hoch, vier Tonnen schwer, einst ausgebuddelt aus dem Schlosspark Sanssouci. Die prächtigen Gewächse werden den kommenden Winter wohl überleben, sie haben einen warmen Platz im Gewächshaus sicher. Eng wird es für die Fuchsien.

Denn wegen der steigenden Energiepreise muss der Erfurter Gartenpark wohl eine seiner Überwinterungshallen schließen und entscheiden, welche der 1000 frostempfindlichen Topf- und Kübelpflanzen gerettet werden. Ausgewählt werde nach dem Arche-Noah-Prinzip, erklärte der Betriebsleiter dem MDR. Nicht jede Pflanze werde es schaffen, aber von jeder Sorte mindestens eine. Eine Million Kilowattstunden Strom verbraucht der Egapark im Jahr, damit ließen sich etwa eine Million Ladungen Wäsche waschen. Nun werden die Springbrunnen jeden Morgen eine halbe Stunde später angestellt. Im Wüsten- und Urwaldhaus, in dem immerhin zwei Klimazonen aufeinandertreffen, wird die Temperatur runtergeregelt.

Deutschland rüstet sich für einen Winter, in dem Strom, Gas und Benzin nicht nur teuer, sondern auch knapp werden könnten. Allerorts wird gedimmt und gedämmt, kommunale Krisenstäbe haben längst auf diesen Donnerstag hingearbeitet, ab dem die erste von zwei Energiesparverordnungen gilt. Sie wirkt ein bisschen wie die Peitsche nach dem Zuckerbrot. Denn statt des Neun-Euro-Tickets gibt es in öffentlichen Gebäuden jetzt nach Möglichkeit nur noch kaltes Wasser zum Händewaschen. Statt eines Rabatts auf die nächste Tankfüllung ist es nun untersagt, private Pools mit Gas oder Strom zu beheizen. Denn der nächste Winter kommt bestimmt. Und ein Märchen wird das nicht.

Sehenswürdigkeiten werden nachts kaum mehr angestrahlt

Noch bei 32 Grad im Schatten haben Vertreter von Bund, Ländern und Gemeinden deshalb darüber nachgedacht, wie sie die Republik auf die kalten Monate vorbereiten und Deutschland winterfest machen wollen. In den Städten werden öffentliche Gebäude, Denkmäler und andere Sehenswürdigkeiten seit Wochen in der Nacht kaum mehr angestrahlt.

In Berlin führt das dazu, dass die illuminierte Uhr im Turm des Roten Rathauses nach Sonnenuntergang über der Hauptstadt schwebt wie ein zweiter Mond. Die Stadt Chemnitz beleuchtet ihr Wahrzeichen ebenfalls nicht mehr, einen 302 Meter hohen Schornstein, gestrichen in Melonengelb, Himmelblau und Erdbeerrot. Der "Lulatsch" ist das höchste Bauwerk Sachsens. In Dresden werden seit diesem Donnerstag die Außenbeleuchtungen an öffentlichen Gebäuden um 22 Uhr ausgeknipst.

Leipzig hat gleich einen Vierstufenplan vorgelegt, im Ernstfall sieht dieser auch Maßnahmen bis hin zur Schließung von Sporteinrichtungen und Schwimmhallen vor. Weil in Berlin in den Bädern nur noch maximal 26 Grad Wassertemperatur zugelassen sind, ist es nun auch erlaubt, mit Neoprenanzug zu schwimmen. Selbst in der Halle, wo bislang sonst Überhitzung drohte. In Vilsbiburg im niederbayerischen Landkreis Landshut wiederum plant die Stadtverwaltung, die öffentliche Weihnachtsbeleuchtung bis zum Jahresende auf LED-Licht umzustellen. Fast wirkt es wie ein bundesweiter Wettbewerb darum, wer besser Energie sparen kann.

So haben einige Landesregierungen ihre Mitarbeiter bereits angewiesen, auf Dienstreisen zu verzichten und stattdessen digital zu konferieren. Zudem wird überlegt, ob sich einzelne Ämter zusammenlegen lassen oder manche gar vorübergehend geschlossen werden können. Klar ist auf jeden Fall, dass die Universität Augsburg zum Jahreswechsel für zwei Wochen dichtmachen wird, um Heizkosten zu sparen. Betroffen sind rund 4000 Beschäftigte. Die Stadt überprüft darüber hinaus, welche Ampelanlagen in der Nacht abgeschaltet werden können, ohne die Sicherheit auf der Straße zu gefährden. Für Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber gibt es jedoch auch eine Grenze für all diese Überlegungen. Sie warnt vor Protesten der Bürger wegen der vielen Einsparmaßnahmen.

Eine "Wärmepolizei" soll es laut Habeck nicht geben

Ähnlich äußert sich der Deutsche Städtetag, der sich um den gesellschaftlichen Zusammenhalt sorgt. "In allen Bereichen müssen wir jetzt sparen und Energieschleudern ausmachen. Nur dann kommen wir gut durch den nächsten Winter", unterstreicht Markus Lewe, der Präsident des Städtetags. Er meint aber auch, dass "wir alles tun wollen, damit Schulen und Kitas selbst bei einer Gas-Mangellage nicht schließen müssen. Wir wissen auch um die Bedeutung von Kultur und Sport." Bund und Länder müssten deshalb rasch klären, wie die Bürger weiter entlastet werden können.

Um der neuen Verordnung zumindest im privaten Bereich der Bürger die Spitzen zu nehmen, wurde angekündigt, dass die Einhaltung nicht nachverfolgt werden wird. Es seien "keine besonderen Regelungen geschaffen" worden, um die Durchsetzung zu kontrollieren, heißt es im Bundeswirtschaftsministerium. Er wolle keine "Wärmepolizei", sagte Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) kürzlich. "Es ist gar kein Land, in dem ich leben möchte, wo man die Bürgerinnen und Bürger drangsaliert und kontrolliert." Vorbild seien die Schutzmaßnahmen gegen die Corona-Pandemie, bei der auch auf die Selbstverantwortung der Menschen gesetzt worden sei.

Manche der Einsparmaßnahmen sind wohl auch eher als Signal an die Bevölkerung zu sehen denn als erhebliche Drosselung des Energieverbrauchs. So kostet es gerade einmal sieben Euro pro Tag, das Augsburger Rathaus anzustrahlen. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) geht noch einen Schritt weiter und dabei mit gutem Beispiel voran: Er versuche, zu seinen Terminen, so oft es ginge, mit der Bahn zu fahren, heißt es in der Staatskanzlei. Nehme er doch die Dienstlimousine, dann maximal mit Tempo 130. Zur Aufzeichnung der Talkshow "Markus Lanz" in Hamburg habe so zuletzt eine Tankfüllung für die Hin- und Rücktour gereicht, umreißt der Regierungssprecher das Sparpotenzial.