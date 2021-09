"Es geht den Staat nichts an, ob man homo- oder heterosexuell ist"

Teilnehmer der Zürich Pride Demonstration fordern die Zustimmung zur "Ehe für alle" bei der Abstimmung am 26. September.

Bald stimmt die Schweiz über die "Ehe für alle" ab. Martina Bircher gehört der rechtskonservativen SVP an. Während ihre Partei eine Nein-Kampagne fährt, kämpft sie für das Gesetz. Warum?

Von Isabel Pfaff, Aarburg

Martina Bircher lebt eher das klassische Modell. Heterobeziehung, verheiratet, ein Kind, dazu ein Häuschen mit Garten und Pizzaofen in einer Neubausiedlung. Auch als Politikerin der rechtskonservativen Schweizer Volkspartei (SVP) ist die 37-Jährige nicht unbedingt Rebellin: Die Partei ist stärkste Kraft im Land und in der Regel so ziemlich das Gegenteil von avantgardistisch.