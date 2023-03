Von Peter Burghardt, Washington

Der Mann, der Donald Trump jetzt vor Gericht bringen könnte, will in seinem Leben schon dramatischere Momente erlebt haben als diesen. Im Januar 2022, Alvin Bragg war seit wenigen Wochen Bezirksstaatsanwalt von New York County, schilderte er seinem Stab seine Jugend in Harlem. "Bevor ich 21 Jahre alt war, wurde sechsmal eine Waffe auf mich gerichtet", schrieb Bragg. "Dreimal von Polizeibeamten und dreimal von Personen, die keine Polizisten waren. Ich hatte ein Messer am Hals, eine halbautomatische Waffe am Kopf und ein Mordopfer vor meiner Haustür."