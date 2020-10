Wer soll die Christsozialen in die Bundestagswahl führen, wenn der CSU-Chef nicht Kanzlerkandidat wird? Die Frage stellt sich die Partei zur Zeit lieber nicht. Aber es gibt zwei Favoriten.

Von Robert Roßmann, Berlin

Es gibt kaum etwas, über das im politischen Berlin gerade häufiger spekuliert wird als über die Zukunft von Markus Söder: Wird der CSU-Chef auch Kanzlerkandidat? Manche fragen sich bereits, wer in diesem Fall Söders Nachfolger als Ministerpräsident werden könnte - und was all das für Folgen für Bayern hätte. Umso erstaunlicher ist es, dass über eine Frage kaum gesprochen wird, die mit der nach der Kanzlerkandidatur unmittelbar zusammenhängt: Wer wird Spitzenkandidat der CSU, wenn es Söder doch nicht nach Berlin zieht? Bis zur Bundestagswahl ist es nicht einmal mehr ein Jahr. Aber wenn man bei der CSU nachfragt, wird einem treuherzig versichert, dass die Spitzenkandidatur noch gar nie ein Thema gewesen sei.