Immer wieder hatte das medizinische Personal in Russland die miserable Schutzausrüstung in Krankenhäusern beklagt.

In Russland sind nach Behördenangaben bisher 489 Ärzte und anderes medizinisches Personal nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Dies bestätigte die Leiterin der nationalen Gesundheitsaufsicht, Anna Samojlowa, der Staatsagentur Tass zufolge am Donnerstag in Moskau. Die Zahl ist höher als die unabhängiger Quellen, die lange Zeit mehr Todesfälle als die Behörden öffentlich gemacht hatten. Noch Ende Mai hatte das Gesundheitsministerium von lediglich 101 Toten gesprochen.

Immer wieder hatte medizinisches Personal miserable Schutzausrüstung in Krankenhäusern beklagt. Viele Mediziner machten in Videoaufnahmen Missstände öffentlich, die dazu führten, dass sich Personal in Kliniken nicht oder nur unzureichend bei der Behandlung von Corona-Patienten schützen konnte. Eine Initiative von Ärzten wandte sich Anfang Juni in einem Brief an die Regierung, um auf die lebensgefährlichen Zustände hinzuweisen.

Medien berichteten, dass das Ausmaß der Krise in den Krankenhäusern unüberschaubar sei, weil viele aus Angst vor Nachteilen im Beruf lieber schwiegen. Auch die Behandlung von Ärzten und Schwestern auf improvisierten Krankenlagern löste in den sozialen Netzwerken Entsetzen aus. Die Beamtin Samojlowa räumte bei einer Videoschalte ein, dass Russlands Gesundheitswesen am Anfang nicht auf die Pandemie vorbereitet gewesen sei. Inzwischen gebe es kaum noch Beschwerden.

Die täglichen Infektionszahlen lagen zuletzt in Russland bei über 7000. Seit Beginn der Epidemie infizierten sich nach offiziellen Angaben rund 561 000 Menschen mit dem Virus. Die Zahl der Toten wurde mit 7660 angegeben, die der Genesenen mit knapp 314 000. Russland begann auch mit klinischen Tests eines Impfstoffs an 50 Freiwilligen. Das Verteidigungsministerium teilte am Donnerstag mit, dass es dabei bisher keine Komplikationen gegeben habe.

Präsident von Honduras mit Covid-19 im Krankenhaus

Der an Covid-19 erkrankte honduranische Präsident Juan Orlando Hernández ist mit einer Lungenentzündung in einem Krankenhaus aufgenommen worden. Der Staats- und Regierungschef werde dort intravenös behandelt, erklärte ein Sprecher der Risiko-Management-Behörde des mittelamerikanischen Landes am Mittwoch vor Journalisten. Es gehe Hernández aber gut.

Der 51-jährige Präsident hatte nur wenige Stunden zuvor, am Dienstagabend (Ortszeit), bekanntgegeben, dass er an Covid-19 erkrankt war. Er habe allerdings nur leichte Symptome der Lungenkrankheit und werde all seine Aufgaben aus der Isolation heraus weiter wahrnehmen. Auch seine Ehefrau Ana García de Hernández und zwei seiner Mitarbeiter seien positiv auf das Coronavirus getestet worden, hatte er gesagt. Die First Lady habe keine Symptome.

"Wegen meiner Arbeit habe ich nicht zu hundert Prozent zu Hause bleiben können", betonte Hernández. Er reiht sich in eine kleine Gruppe von Staats- oder Regierungschefs ein, die sich bisher während der globalen Pandemie mit dem Virus Sars-CoV-2 angesteckt haben. Prominentestes Beispiel ist der britische Premierminister Boris Johnson, der im April eine Woche im Krankenhaus verbringen musste, drei Tage davon auf der Intensivstation.

Damals war Europa der Brennpunkt der Corona-Krise, inzwischen ist es Lateinamerika. In Honduras, das rund zehn Millionen Einwohner hat, wurden bislang fast 10 000 Infektionen mit dem Coronavirus und 330 Todesfälle offiziell registriert. Seit Mitte März gelten dort strenge Ausgangsbeschränkungen - die Menschen dürfen nur an bestimmten Wochentagen, abhängig von der letzten Ziffer ihrer Ausweisnummer, ihre Häuser verlassen. Am 8. Juni begann allerdings eine vorsichtige Wiederöffnung der Wirtschaft.

Der konservative Hernández, der 2018 seine zweite Amtszeit antrat, ist in Honduras umstritten. Ihm werden Wahlfälschung und Korruption vorgeworfen. Sein Bruder wurde vergangenes Jahr vor Gericht in den USA wegen großangelegten Drogenhandels schuldig gesprochen. Prominente Oppositionspolitiker warfen Hernández nun vor, seine Covid-19-Erkrankung sei eine Lüge.

Über 5000 Corona-Tote in Schweden

In Schweden sind mittlerweile mehr als 5000 mit dem Coronavirus infizierte Menschen gestorben. Die Zahl der von der staatlichen Gesundheitsbehörde verzeichneten Todesfälle stieg am Mittwoch auf 5041, was einer Zunahme um 102 im Vergleich zum Vortag entsprach.

Mehr als 54 500 Corona-Infektionen wurden in dem skandinavischen EU-Land bislang nachgewiesen. Zum Vergleich: Im benachbarten Dänemark, wo etwa halb so viele Menschen wie in Schweden wohnen und bislang knapp 13 000 Infektionen bestätigt sowie 598 Tote verzeichnet wurden, kam am Mittwoch kein neuer Todesfall hinzu.

Schweden hatte in der Corona-Krise weniger strenge Maßnahmen verfügt als alle anderen europäischen Länder. Verglichen mit Deutschland hat Schweden mit seinen 10,3 Millionen Einwohnern auf die Bevölkerungszahl gerechnet fünfmal so viele Todesfälle. In Großbritannien, Spanien, Italien und Belgien liegt dieser Wert jedoch noch höher, wie aus Zahlen des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) hervorgeht.

Bundesregierung stuft Türkei als Risikogebiet ein

Die Bundesregierung hat eine Risikoliste veröffentlicht, auf der, neben 130 anderen Ländern, auch die Türkei steht. Alle Länder auf der Liste, zu denen auch Ägypten, Thailand und Marokko gehören, stuft die Bundesregierung als Corona-Risikogebiete ein. Wer aus diesen Ländern nach Deutschland einreist, muss damit rechnen, in eine 14-tägige Quarantäne zu müssen.

Die Türkei steht nach Spanien und Italien an dritter Stelle der beliebtesten Urlaubsländer der Deutschen. Die türkische Regierung dringt deshalb auf eine Aufhebung der Reisewarnung und wirbt um deutsche Touristen. Der türkische Außenminister Mevlüt Çavusoglu hatte sich vor wenigen Tagen enttäuscht über die Beibehaltung der Reisewarnung gezeigt. "Die wissenschaftlichen Gründe hinter der Entscheidung sind für uns nur schwer zu verstehen", sagte er dem Spiegel. Alles sei vorbereitet für eine sichere Reise in die Türkei.

Für welches Land wegen der Corona-Pandemie eine Reisewarnung ausgesprochen oder aufgehoben wird, hängt von der Zahl der Neuinfektionen in dem jeweiligen Land ab. Sind es mehr als insgesamt 50 auf 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche, gilt ein Land als Risikogebiet. Aber auch wenn die Infektionszahl niedriger liegt, kann ein Land zum Risikogebiet erklärt werden - zum Beispiel bei mangelnden Testkapazitäten oder unzureichenden Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. "Ebenso wird berücksichtigt, wenn keine verlässlichen Informationen für bestimmte Staaten vorliegen", heißt es auf der Internetseite des RKI.

Die Bundesregierung hatte die wegen der Corona-Pandemie verhängte weltweite Reisewarnung für Touristen am Montag für 27 europäische Länder aufgehoben. Für mehr als 160 Staaten außerhalb der EU besteht sie zunächst bis zum 31. August weiter, kann aber für einzelne Länder auch vorher aufgehoben werden. Für ein Risikogebiet ist das aber kaum denkbar.

Peking wird teilweise abgeriegelt

Nach einem neuen Coronavirus-Ausbruch in Chinas Hauptstadt Peking riefen die Behörden am Dienstag die zweithöchste Sicherheitsstufe aus. Damit ist die Stadt teilweise abgeriegelt. Bewohner aus Gegenden von Peking, in denen das Risiko als "mittel" oder "hoch" eingestuft wurde, dürften die Stadt nicht mehr verlassen. So soll verhindert werden, dass sich der neue Ausbruch auf andere Teile des Landes ausweitet. Auch alle anderen Pekinger dürfen nur noch reisen, wenn sie einen negativen Coronatest vorlegen können. Die Schulen wurden ebenfalls wieder geschlossen. Flüge aus und in die Hauptstadt wurden drastisch reduziert. Wie der Staatssender CGTN berichtete, strichen Airlines mindestens 850 Flüge. Bereits in den vergangen Tagen hatten die Behörden damit begonnen, mehrere Nachbarschaften komplett abzuschotten. In der ganzen Stadt wurden Kontrollen wie etwa Fiebermessen wieder verschärft.

Vergangene Woche war es auf dem Xinfandi-Großmarkt zu einem neuen Coronavirus-Ausbruch gekommen. Die Pekinger Gesundheitskommission berichtete am Mittwoch von 31 weiteren Infizierten. Damit gibt es seit vergangenem Donnerstag bereits 137 bestätigte Infektionen in der Metropole, in der 20 Millionen Menschen leben.