Der führende US-Experte für Infektionskrankheiten, Anthony Fauci, warnt vor einer übereilten Zulassung eines Corona-Impfstoffkandidaten. "Das Einzige, was Sie bei einem Impfstoff nicht sehen möchten, ist eine Notfallzulassung, bevor Sie Belege für die Wirksamkeit haben", sagte Fauci der Nachrichtenagentur Reuters in einem Telefoninterview. "Eine der potenziellen Gefahren, wenn Sie einen Impfstoff übereilt auf den Markt bringen, besteht darin, dass es für die anderen Impfstoffkandidaten schwierig - wenn nicht unmöglich wird -, Testpersonen für ihre Studie zu gewinnen", erklärte der Leiter des NIAID-Instituts für Allergien und ansteckende Krankheiten weiter.

In den vergangenen Wochen sind mehrere Impfstoffkandidaten in großangelegte klinische Studien eingetreten. Zehntausende nehmen an freiwilligen Testreihen der Impfstoffkandidaten von Moderna, Pfizer und AstraZeneca teil. Johnson & Johnson kündigte an, etwa 60 000 Probanden in seine Phase-III-Impfstoffstudie aufzunehmen.

Bedenken hinsichtlich einer möglichen Politisierung des behördlichen Genehmigungsverfahrens weckte jüngst eine Ankündigung von US-Präsident Donald Trump: Er gab eine Notfallgenehmigung für eine Plasma basierte Behandlungsmethode bekannt, bevor deren Nutzen in zufallskontrollierten, placebokontrollierten klinischen Studien belegt wurde. Trump hatte jüngst getwittert, dass Personen mit Verbindungen zum sogenannten "Deep State" - einer angeblichen Verschwörung gegen Trump auf höchster Regierungsebene - bei der US-Zulassungsbehörde FDA die Fortschritte bei Medikamenten und Impfstoffen bis nach den Wahlen vom 3. November verzögerten, um seine Wiederwahl zu gefährden.

Lockdown im Gazastreifen

Im dicht besiedelten Gazastreifen sind die ersten Corona-Fälle außerhalb spezieller Quarantäne-Einrichtungen nachgewiesen worden. Wie das Informationsbüro der islamistischen Hamas-Regierung am späten Montagabend mitteilte, wurden die vier Fälle - alles Mitglieder einer Familie - im Flüchtlingslager Al-Mughasi registriert. Dort leben etwa 120 000 Menschen.

Das Informationsbüro verkündete einen kompletten Lockdown für den gesamten Gazastreifen. Die Maßnahme solle von Montagnacht für 48 Stunden gelten. Bildungseinrichtungen, Moscheen und Märkte müssen geschlossen bleiben. In dem Küstenstreifen leben insgesamt zwei Millionen Menschen unter prekären Umständen. Eine starke Ausbreitung des Virus gilt als Horrorszenario. Entgegen vieler Befürchtungen verlief die Pandemie bislang glimpflich.

Im Gazastreifen gibt es etwa 20 Quarantäne-Einrichtungen - alle außerhalb der dicht besiedelten Gebiete. Für jeden Einreisenden ist seit Bekanntwerden des Corona-Ausbruchs in den Palästinensergebieten am 5. März eine Quarantäne verpflichtend. Außer den vier nun bekannt gewordenen Corona-Fällen wurden alle 105 weiteren in diesen Einrichtungen registriert. 72 Infizierte gelten als wieder genesen.

Frankreich will britische Quarantäne-Regeln erwidern

Frankreich reagiert auf die Quarantäne für seine Staatsbürger in Großbritannien mit einer ähnlichen Maßnahme. "Für Reisende, die aus dem Vereinigten Königreich zurückkehren, wird es wahrscheinlich in den nächsten Tagen restriktive Maßnahmen geben, die vom Ministerpräsidenten und dem Verteidigungsrat beschlossen werden", kündigte Europa-Staatssekretär Clement Beaune im Fernsehsender France 2 an.

Britische Frankreich-Reisende müssen künftig bestätigen, dass sie nicht an Covid-19-Symptomen leiden oder in den vergangenen 14 Tagen in Kontakt mit einer positiv getesteten Person waren, hatte die Regierung in London am Freitag angekündigt. Zudem müssen Frankreich-Rückkehrer seit 15. August in eine 14-tägige Quarantäne. Die britische Regierung hat die Maßnahmen mit steigenden Corona-Fällen in Frankreich begründet.

US-Regierung erlaubt Behandlung mit Blutplasma Genesener

Die US-Regierung hat eine Notfallgenehmigung für die Behandlung Covid-19-Erkrankter mit Blutplasma erteilt, das Antikörper gegen das Coronavirus enthält. Das gab US-Präsident Donald Trump am Sonntagabend (Ortszeit) im Weißen Haus bekannt. Bei der sogenannten Immunplasma-Therapie bekommen Patienten Plasma von Menschen, die nach einer natürlichen Infektion Antikörper gebildet hatten. Plasma wird seit mehr 100 Jahren genutzt und gilt als sicher für Patienten. Bislang ist allerdings unklar, wie wirksam Plasma tatsächlich ist, um die Covid-Sterblichkeitsrate zu senken.

Trump feierte die Notfallgenehmigung der Lebens- und Arzneimittelbehörde (FDA) als "historischen Durchbruch", obwohl die Behandlungsmethode in den USA bereits weit verbreitet ist. Im Rahmen einer klinischen Sondergenehmigung haben bereits etwa 70 000 Menschen Plasma erhalten, wie die führende Mayo Clinic auf ihrer Webseite erklärt. Die Notfallgenehmigung entspricht zudem keiner formellen Zulassung, für die wesentlich höhere Hürden gelten. Zudem ist das Plasma-Angebot begrenzt, da es nur aus den Blutspenden Genesener gewonnen werden kann.

Die Idee hinter der Plasma-Behandlung: Weil es noch keinen Impfstoff gibt, der die Bildung von Antikörpern gegen Sars-CoV-2 anregt, verabreicht man Patienten Antikörper von Menschen, die diese nach einer natürlichen Infektion gebildet haben. Zu dem Verfahren laufen weltweit Studien, auch in Deutschland. Bislang gibt es aber keinen überzeugenden Nachweis, ob und wie sehr Plasma Covid-Patienten tatsächlich hilft.

Nach Ansicht der WHO ist die Blutplasma-Behandlung noch in einem experimentellen Stadium. Vorläufige Ergebnisse darüber, ob eine solche Behandlung helfen könne, seien uneindeutig ausgefallen, teilte die WHO als Reaktion auf Trumps Vorschlag mit. Behandlungen mit Blutplasma von Genesenen seien im letzten Jahrhundert bei mehreren Infektionskrankheiten eingesetzt worden und hätten unterschiedliche Ergebnisse gebracht, sagte die WHO-Chefwissenschaftlerin Soumya Swaminathan. Einen Standard für die Behandlung zu erarbeiten sei schwierig, da Menschen unterschiedlich viele Antikörper produzierten und das Plasma einzeln entnommen werden müsste. Bisherige Studien seien klein ausgefallen und hätten "Beweise von niedriger Qualität" gebracht, sagte Swaminathan. Ein hochrangiger Berater des WHO-Generaldirektors warnte vor zahlreichen Nebenwirkungen einer Behandlung mit Blutplasma - möglich seien leichtes Fieber und Schüttelfrost bis hin zu schweren Verletzungen der Lunge.

Bereits mehr als 800 000 Corona-Tote weltweit

Seit Beginn der Corona-Pandemie sind US-Wissenschaftlern zufolge weltweit bereits 800 000 Menschen nach einer Infektion mit dem Virus gestorben. Das ging am Samstag aus Daten der Universität Johns Hopkins in Baltimore hervor. Damit ist die Zahl der Todesopfer seit dem 5. August um 100 000 angestiegen. Die Zahl der bestätigten Infektionen stieg im gleichen Zeitraum von 18,5 Millionen auf 23 Millionen an. Diese Zunahme um gut 24 Prozent in relativ kurzer Zeit zeigt, dass sich die Pandemie in einigen Ländern weiter rasch ausbreitet.

Die Webseite der Johns Hopkins Universität wird fortlaufend mit eingehenden Daten aktualisiert und zeigt daher einen höheren Stand als die offiziellen Zahlen der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Diese sprach am Samstag von weltweit bislang 22,8 Millionen bestätigten Infektionen und 794 000 Todesfällen.

Südkorea führt wieder drastische Beschränkungen ein

Nach einer stetigen Zunahme an Corona-Neuinfektionen gelten in Südkorea ab Sonntag wieder große Einschränkungen im öffentlichen Leben. Die Regierung kündigte unter anderem die landesweite Schließung von Kirchen, Bars, Nachtclubs und Stränden und ein Verbot von Großveranstaltungen an. Fußball- und Baseballspiele würden nach wenigen Wochen mit limitierter Zuschauerzahl wieder vor leeren Rängen stattfinden, sagte Gesundheitsminister Park Neung Hoo.

Die südkoreanische Gesundheitsbehörde KCDC hatte zuvor 332 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden gemeldet. Es war damit der neunte Tag in Folge mit dreistelligen Zahlen. Landesweit sind bisher mehr als 17 000 Fälle bestätigt.

Die meisten Neuinfektionen gibt es im dicht bevölkerten Großraum Seoul, aber es wurden auch Fälle aus fast jeder größeren Stadt gemeldet. Die Sorge ist deshalb groß, dass Südkorea nach einem glimpflichen Verlauf der ersten Welle eine zweite bevorsteht. In Seoul wurden bereits vor einigen Tagen neue Beschränkungen eingeführt, die nun auf das ganze Land ausgedehnt werden.

Gesundheitsminister Park betonte aber, dass die einzelnen Kommunen eigenständig entscheiden könnten, ob sie etwa eine Schließung von Geschäften nur empfehlen wollen anstatt anzuordnen, wenn die örtlichen Infektionszahlen niedrig seien.