Wie steht es um die Bettenkapazitäten und die Testmöglichkeiten in Deutschand? Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) stellt bei der Bundespressekonferenz die aktuelle Lage vor. Mit ihm erörtern der Vizepräsident des Robert-Koch-Instituts, Lars Schaade, und Ärztevertreter die medizinische Situation in Deutschland.

Die Pandemie sei "eine echte Mammutaufgabe", sagt Spahn. Der Höhepunkt sei noch nicht erreicht. "Es geht um eine gemeinsame Kraftanstrengung". Der Teil-Lockdown sei nötig gewesen - Spahn spricht vom Ziehen "der Notbremse".

"Unser Gesundheitssystem war bis hierhin zu keiner Zeit überfordert und doch gibt es nichts zu beschönigen", betont Spahn. Die Neuinfektionen stiegen exponentiell und er nehme die Sorgen der Ärzte ernst, die vor Überlastungen warnen. "Wir werden die Krankenhäuser unterstützen, wo wir können." Mit den Ländern werde darüber gesprochen, wie die Kapazitäten bestmöglich genutzt werden könnten. "Wir sind in einer entscheidenden Phase", sagt er mit Blick auf steigende Zahlen auf den Intensivstationen.

RKI-Vizepräsident Schaade sagt mit Blick auf die Infektionszahlen der vergangenen Wochen: "Wenn es genau so weiterginge, hätten wir bis Weihnachten über 400 000 gemeldete Neuinfektionen pro Tag." Der R-Wert habe seit Anfang Oktober bei deutlich über 1,0 gelegen. "Noch reicht das medizinische Personal, aber auch unser Gesundheitssystem hat Grenzen." In den kommenden acht bis zehn Tagen würden viele der jetzt neu Infizierten auf den Intensivstationen behandelt werden müssen.

Mit Blick auf die Warnung der Corona-Testlabore vor Überlastung erklärt Schaade, wenn die Kapazitäten am Anschlag seien, dann steige auch die Dunkelziffer an. Momentan sei das aber noch nicht der Fall, das sei an der Positivrate aller Getesteten erkennbar, die momentan auf etwa gleichem Niveau bleibe. Stiege diese Rate an, deute das auf eine hohe Dunkelziffer hin.

Schaade appelliert an die Bevölkerung, sich an die Kontaktbeschränkungen zu halten. Er macht aber auch Mut: "Die Chancen auf einen baldigen Impfstoff sind realistisch." Bis dahin aber sei es wichtig, dass es zu so wenig wie möglich schweren Infektionen und Todesfällen komme.

Melanie Brinkmann, Virologin am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung, ergänzt: "Wir müssen die Welle brechen, wir müssen das exponentielle Wachstum stoppen." Ihrer Ansicht nach wäre es besser gewesen, sogar noch früher zu bremsen. Der Teil-Lockdown sei eine "erkaufte Zeit". Man müsse sich währenddessen darauf konzentrieren, pragmatische Lösungen zu finden und die Kontaktnachverfolgung wieder zu gewährleisten.

Das eigentliche Kernproblem aus Sicht der Ärtzeschaft sei der Mangel an Pflegepersonal, sagt Uwe Janssens, Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI). Die Corona-Pandamie verstärke ihn "wie ein Brennglas". Der Regelbetrieb in den Krankenhäusern müsste deshalb langsam umgestellt werden: Aus ärztlicher Sicht verschiebbare Eingriffe müssten dringend verschoben werden, um das Personal nicht zu überlasten, fordert Janssen. Gesundheitsminister Spahn betont: "Wir reden über Operationen, die aus medizinisch vertretbaren Gründen verschiebbar sind."

Angesprochen auf seine Äußerung, die Angaben der Kliniken zur Zahl belegbarer Intensivbetten seien nicht immer korrekt, sagt Uwe Janssens: "Ich kann ihnen versichern, dass wir genügend Intensivbetten haben." Man werde die Versorgung der Covid-19 sowie aller anderen Patienten gewährleisten können.

Krankenhäuser sind seit dem Frühjahr verpflichtet, die Zahl belegbarer Intensivbetten täglich an die DIVI zu melden. Dabei zählt ausdrücklich die Zahl der Betten, für die ausreichend Intensivkräfte für die Betreuung und Behandlung zur Verfügung stehen. Hinweise und Stichproben zeigten laut Janssens, dass in dem DIVI-Register mitunter auch Betten als frei gemeldet würden, für die gar kein Pflegepersonal verfügbar sei. Das sagte er am Dienstag der Nachrichtenagentur dpa. Das Ausmaß der fehlerhaften Meldungen sei unklar.

Die Corona-Warn-App ist laut Spahn inzwischen fast 21,6 Millionen Mal heruntergeladen worden. "Wir sehen auch immer mehr Nutzer, die ihr positives Testergebnis teilen", sagt er. So habe man mehr Verbindlichkeit, ohne die App verpflichtend zu machen. Dies halte er auch nicht für praktikabel.

Ministerpräsident Woidke ist coronapositiv - Scheuer in Quarantäne

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte Regierungssprecher Florian Engels nach Angaben der Nachrichtenagentur dpa am Dienstag mit. Der 59-Jährige habe demnach nach ersten Erkältungssymptomen am Sonntag keine Diensttermine mehr wahrgenommen. Nun würden Kontaktpersonen identifiziert, hieß es.

Wegen Woidkes Befund geht Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) nun ebenfalls in Quarantäne. Ein Schnelltest bei Scheuer sei negativ gewesen, er gehe aber nach Absprache mit Ärzten in Quarantäne, sagte eine Sprecherin. Woidke hatte am Samstag an der Eröffnung des Flughafens BER in Schönefeld teilgenommen. Dort waren unter anderem auch Scheuer, Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup, Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) und Lufthansa-Chef Carsten Spohr zu Gast. Sie standen auf einem Podium mit Woidke.

Corona-Testlabore: Kapazität bundesweit erstmals ausgereizt

Die Corona-Testlabore in Deutschland haben vor einer Überlastung beim Auswerten der Tests gewarnt. Die Kapazität sei bundesweit erstmals zu 100 Prozent ausgereizt, teilte der Verband der Akkreditierten Labore in der Medizin am Dienstag mit. Inzwischen sei "die rote Ampel überfahren" worden. Basis dieser Einschätzung seien die Daten aus 162 Laboren.

Es sei nötig, die Testkapazitäten deutlich stärker auf besonders dringliche Fälle zu konzentrieren, damit die Versorgung nicht zusammenbreche. Verbandschef Michael Müller sprach von Zuständen, die gefährlich und so nicht mehr akzeptabel seien. "Bei weiterer Überlastung wird es schwer, leistungsfähig zu bleiben."

Der Verband kritisierte, dass immer noch zu viele PCR-Tests auch ohne Symptome gemacht würden. In der vergangenen Woche wurden laut den Daten der 162 erfassten Labore insgesamt 1,4 Millionen PCR-Tests gemacht. Der Anteil positiver Tests stieg auf 7,3 Prozent nach 5,7 Prozent in der Woche zuvor - das entsprach demnach 104 663 positiven Tests. Der Rückstau von Proben, die noch aus der Vorwoche stammten und am Montagmorgen ohne Befund waren, habe sich auf 98 310 vergrößert. Wenn sich die Zeit bis zum Ergebnis verlängere, erhöhe sich aber auch das Risiko, dass Infizierte zu lange ohne Befund blieben und man auf größere Ausbrüche nicht schnell reagieren könne, warnte der Verband.

RKI meldet 15 352 Neuinfektionen am Dienstag

Die lokalen Behörden in Deutschland haben dem Robert-Koch-Institut (RKI) 15 352 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages gemeldet. Am Dienstag vor einer Woche hatte die Zahl bei 11 409 gelegen. Mit 19 059 Neuinfektionen war am Samstag ein neuer Höchstwert seit Beginn der Corona-Pandemie in Deutschland erreicht worden.

Insgesamt haben sich seit Beginn der Corona-Krise 560 379 Menschen in Deutschland nachweislich mit Sars-CoV-2 angesteckt. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg bis Dienstag um 131 auf insgesamt 10 661. Das RKI schätzt, dass etwa 371 500 Menschen inzwischen genesen sind.

Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, lag in Deutschland laut RKI-Lagebericht vom Montag bei 1,07 (Vortag: 1,13). Das bedeutet, dass zehn Infizierte knapp elf weitere Menschen anstecken. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen etwa eineinhalb Wochen zuvor ab. Zudem gibt das RKI in seinem Lagebericht ein sogenanntes Sieben-Tage-R an. Der Wert bezieht sich auf einen längeren Zeitraum und unterliegt daher weniger tagesaktuellen Schwankungen. Nach RKI-Schätzungen lag das Sieben-Tage-R am Montag bei 1,04 (Vortag: 1,13). Es zeigt das Infektionsgeschehen von vor acht bis 16 Tagen.

Scholz zu Corona-Hilfen: "Es wird schon an alle gedacht"

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat bekräftigt, dass die Corona-Hilfen im Zusammenhang mit dem Teil-Lockdown im November möglichst vielen Betroffenen zugutekommen sollen. "Es wird schon an alle gedacht", sagte er am Dienstag im ZDF-"Morgenmagazin". Er verwies auf flexible Regelungen etwa für Solo-Selbständige mit schwankendem Einkommen. Sie sollen auch ihren durchschnittlichen Jahresumsatz zugrunde legen können. Menschen, die ihr Geschäft erst später gegründet haben, sollen statt des Novembers 2019 auch einen Bezugsmonat aus dem laufenden Jahr festlegen können.

Ab wann die Hilfen zur Verfügung stehen werden, konkretisierte er nicht. "Wir versuchen, alle Klärungen in dieser Woche zustande zu kriegen." Anschließend müssten die Programme entwickelt werden, damit die Hilfen über eine Internetplattform beantragt werden können. Die Bundesregierung will Firmen helfen, die im November wegen der Corona-Beschränkungen schließen müssen oder hohe Ausfälle haben. Insgesamt geht es um Finanzhilfen von bis zu zehn Milliarden Euro - für einen Monat.

Merkel: "Das kann ein Wellenbrecher sein"

Am ersten Tag des Teil-Lockdowns hat das Corona-Kabinett in Berlin getagt. Bundeskanzlerin Angela Merkel informierte bei einer Pressekonferenz über die aktuelle Lage und die Maßnahmen. Die Pandemie sei "ein sehr besonderes und sehr herausforderndes Ereignis", das es so wohl "nur einmal pro Jahrhundert" gebe, so die Kanzlerin. Sie warnte vor einer "akuten Notlage" in den Krankenhäusern.

Deutschlandweit habe es zuletzt im Schnitt 127,8 Infektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gegeben. Viele Gesundheitsämter würden die Kontaktnachverfolgung nicht mehr schaffen. "Wir dürfen nicht zulassen, dass die schnelle Verbreitung des Virus unsere Gesundheitsämter immer mehr überfordert", sagt Merkel. "Sonst nimmt das exponentielle Wachstum weiter zu." Das oberste Ziel der aktuellen Maßnahmen sei es, die Inzidenzwerte deutlich zu senken, um die Kontaktnachverfolgung wieder zu gewährleisten: "Wir müssen wieder in eine Region von 50 Infektionen innerhalb von sieben Tagen pro 100 000 Einwohner kommen." Das bedeude "vier Wochen lang Verzicht auf vieles, was das Leben schön macht".

Wenn die Gesellschaft sich im kommenden Monat an die massiven Einschnitte halte, seien sich die Politiker - und auch die Experten, bei denen sie Rat gesucht hätten - sicher, dass das in dieser zweiten Welle "ein Wellenbrecher" sein könne, so die Kanzlerin. Es gehe nicht um dieses oder jenes Hygienekonzept, sondern darum, dass die Gesamtheit der Gesellschaft ihre Kontakte um 75 Prozent reduziere - so hätten es Wissenschaftler empfohlen.

Der Finanz- und der Wirtschaftsminster würden schnell und unbürokratisch bis zu zehn Milliarden für betroffene Betriebe zur Verfügung stellen, die jetzt vom Teil-Lockdown betroffen sind. "Niemand wird mit seinem Ausfall alleingelassen", versprach Merkel. Zum Schließen von Autohäusern im Frühjahr ergänzte sie auf Nachfrage: "Wir haben damals nicht überblickt, dass mit dem Schließen eines Autohauses der Absatz für die Autoindustrie völlig weg war." Dadurch habe man "riesige wirtschaftliche Auswirkungen" hinnehmen müssen.

Solange noch kein Impfstoff und auch keine "durchschlagenden Medikamente" gegen die Pandemie gefunden seien, müsse Deutschland mit der Pandemie leben. Die Bundesregierung rechnet mit weiteren vier Monaten. Zum Weihnachtsfest, das in weniger als zwei Monaten ansteht, sagte die Kanzlerin: "Es wird ein Weihnachten unter Corona-Bedingungen sein, aber es wird kein Weihnachten in Einsamkeit sein."

Die Corona-Warnapp sei mittlerweile 21,5 Millionen Mal heruntergeladen worden, erklärte die Bundeskanzlerin. 2,75 Millionen Hinweise auf positive Testergebnisse seien über die App bereits übermittelt worden. Rund 38 000 Nutzerinnen und Nutzer hätten ihre positiven Laborergebnisse in der App übermittelt. "Leider sind wir allerdings bislang nur bei 60 Prozent der positiv Getesteten, die ihre Kontakte auch weitergeben, da liegt noch eine große Aufgabe", sagte Merkel. Sie wolle Menschen ermutigen, Kontaktpersonen zu informieren.

4350 Verfahren wegen Betrugsverdacht mit Corona-Soforthilfe in NRW

Die Verdachtsfälle von Betrug mit Corona-Soforthilfen summieren sich laut NRW-Landesregierung auf rund 4350. Es werde gegen 4940 Beschuldigte ermittelt, teilte das Innenministerium auf Anfrage der fraktionslosen Landtagsabgeordneten Marcus Pretzell und Alexander Langguth mit.

Dabei gehe es um den Verdacht, dass Hilfssummen beantragt und kassiert wurden, obwohl die Voraussetzungen dafür nicht erfüllt worden seien.

Der Betrug mit gefälschten Internetseiten zur Beantragung der NRW-Soforthilfe fiel dabei weitaus geringer aus als zunächst angenommen: Von den 1144 Verdachtsfällen habe sich ein Großteil als unbegründet herausgestellt. In nur 18 Fällen seien tatsächlich Daten abgegriffen und Soforthilfe in falsche Kanäle ausgeschüttet worden. Dabei sei ein Schaden von etwa 300 000 Euro entstanden, was 0,007 Prozent des gesamten Auszahlungsvolumens ausmache.

Corona-Soforthilfe: Unternehmen zahlen Geld zurück

Widerstand gegen die neuen Corona-Maßnahmen

Kaum in Kraft getreten, liegen in mehreren Bundesländern schon die ersten Eilanträge gegen den neuen Teil-Lockdown vor.

Den bisher stärksten juristischen Widerstand gibt es in Berlin, wo beim Verwaltungsgericht bis zum frühen Montagnachmittag 32 Eilanträge gegen die neuen Maßnahmen eingegangen sind. Überwiegend kämen diese von Gastronomen, sagte ein Sprecher des Gerichts. Zu den Antragstellern zählten aber auch ein Fitnessstudio und ein Konzertveranstalter.

In Nordrhein-Westfalen haben beim Oberverwaltungsgericht Münster unter anderem ein Massagedienst und ein Kosmetikstudio gemeinsam mit 27 Tattoostudios Eilanträge eingereicht. Die Tätowierer und die Kosmetikerin sowie der Massagedienst verweisen laut dem Gericht auf eine Ungleichbehandlung - da zum Beispiel Friseure weiterarbeiten dürfen.

Auch in Brandenburg gehen die ersten Betriebe juristisch gegen die heute in Kraft getretenen Beschränkungen. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg bestätigte am Montagmittag den Eingang von zwei Eilanträgen.

Zur Eindämmung der Corona-Pandemie hatten die Ministerpräsidenten der Länder sich in der vergangenen Woche mit der Kanzlerin Angela Merkel darauf geeinigt, das öffentliche Leben von Montag, dem 2. November an für vier Wochen teilweise herunterzufahren. Gastronomiebetriebe, Theater, Opern, Museen, Konzerthäuser, Fitnessstudios, Kosmetiksalons, Freizeit- und Sportstätten müssen schließen.