Zwei weitere Menschen sind auf Island an einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Das teilte das größte Krankenhaus des Landes, das Landspítali in der Hauptstadt Reykjavik, mit. Damit hat es auf der Nordatlantik-Insel seit Mitte Oktober fünf neue Todesfälle in Verbindung mit einer Coronavirus-Infektion gegeben, womit die Gesamttodeszahl seit Beginn der Pandemie auf 15 steigt.

Das Infektionsgeschehen war auf Island im Sommer fast zum Erliegen gekommen, monatelang hatte es keine Corona-Todesfälle mehr gegeben. Seit Mitte September hat sich die Lage auf der Insel mit ihren rund 360 000 Einwohnern aber wieder verschärft.

In den vergangenen beiden Wochen lag die Zahl der Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner gerechnet höher als in Deutschland, aber weitaus niedriger als in den am stärksten in Europa betroffenen Ländern Belgien und Tschechien.

Um die Lage besser in den Griff zu bekommen, hat die isländische Regierung neue Beschränkungen erlassen: Ab Samstag und bis vorläufig zum 17. November liegt die maximale Teilnehmerzahl für Versammlungen bei nur noch zehn, Sportveranstaltungen und Bühnenauftritte werden bis dahin allesamt untersagt.

WHO-Chef in Quarantäne

Der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, hat sich in häusliche Quarantäne begeben. Er hatte Kontakt mit einer positiv auf Corona getesteten Person, schrieb er am Sonntag auf Twitter. "Es geht mir gut und ich habe keine Symptome, aber ich werde mich in den kommenden Tagen selbst unter Quarantäne stellen und von zuhause aus arbeiten, so wie es die WHO-Richtlinien vorsehen", so Tedros weiter.

Ob Tedros selbst positiv auf das Virus getestet wurde, ließ er auf Twitter offen. Der ehemalige Gesundheits- und Außenminister Äthiopiens ist ein Experte für ansteckende Krankheiten. Im Jahr 2017 trat er sein Amt bei der WHO an.

Medien: Prinz William verschwieg Corona-Erkrankung

Der britische Prinz William hat britischen Medienberichten zufolge bereits im April eine Infektion mit dem Coronavirus überstanden. Er sei etwa zur gleichen Zeit wie sein Vater Prinz Charles positiv getestet worden, meldet die BBC unter Berufung auf Palastkreise. Zuvor hatte bereits das Boulevardblatt The Sun von einer zurückliegenden Covid-19-Erkrankung des 38-Jährigen berichtet. Demnach hatte der Prinz zwischenzeitlich Probleme beim Atmen gehabt - sein Umfeld sei "ziemlich panisch" gewesen. Er sei von Ärzten des Palastes behandelt worden und habe die Richtlinien zur Isolierung im Anwesen seiner Familie Anmer Hall befolgt.

Wie die Sun weiter berichtet, habe der Prinz seine Erkrankung nicht öffentlich gemacht, um die Bevölkerung nicht weiter zu beunruhigen. Kurz zuvor waren bereits sein Vater, Thronfolger Charles, und Großbritanniens Premier Boris Johnson positiv auf das Coronavirus getestet worden. Johnson musste sogar einige Tage im Krankenhaus verbringen. Prinz Charles sagte bei seinem ersten öffentlichen Auftritt nach seiner Genesung, er habe während seiner Erkrankung den Geschmacks- und Geruchssinn verloren. William nahm der Sun zufolge trotz seiner gesundheitlichen Beeinträchtigung im April Telefon- und Videotermine wahr.

Der Kensington-Palast wollte sich zunächst nicht dazu äußern, dementierte die Berichte aber auch nicht.

Australien erstmals seit fast fünf Monaten ohne neue Positiv-Tests

Australien meldet erstmals seit fast fünf Monaten keine neuen Positiv-Tests. Das gibt Gesundheitsminister Greg Hunt bekannt. Er bedankt sich in einer Twitter-Mitteilung beim australischen Volk und insbesondere den Beschäftigten des Gesundheitswesens. Es hatte massive Einschränkungen des öffentlichen Lebens zur Eindämmung des Virus gegeben. Besonders stark betroffen war der Bundesstaat Victoria, wo weltweit mit die schärfsten und längsten Lockdown-Maßnahmen verhängt worden waren. Diese wurden bereits vergangene Woche größtenteils beendet.

Mexiko meldet mehr als 6000 neue Corona-Fälle

In Mexiko steigen die Neuinfektionen weiter deutlich. Das Gesundheitsministerium berichtete am Samstag (Ortszeit) von 6151 neuen Corona-Fällen, womit sich die Gesamtzahl auf 924 962 erhöhte. Die Zahl der Todesopfer nahm um 464 auf 91 753 zu. Die Regierung geht davon aus, dass die Dunkelziffer deutlich höher ist.

Gewaltsame Proteste in Spanien gegen Corona-Maßnahmen

In Spanien ist es erneut zu gewaltsamen Protesten gegen die Corona-Beschränkungen der Regierung gekommen. In Barcelona wurde am Samstagabend mit Steinen und anderen Geschossen auf Polizisten geworfen. In der nordspanischen Stadt Logrono griffen etwa 150 Personen die Sicherheitskräfte mit Steinen an, setzten Container in Brand und plünderten Geschäfte, wie die Polizei berichtete. In Haro im Weinanbaugebiet La Rioja musste die Bereitschaftspolizei einschreiten, um die Unruhen einzudämmen.

Ministerpräsident Pedro Sanchez kritisierte die gewaltsamen Proteste. "Nur mit Verantwortung, Einheit und Opferbereitschaft werden wir die Pandemie besiegen können", twitterte der Regierungschef. "Gewalttätiges und irrationales Verhalten von einigen wenigen ist nicht hinnehmbar. Das ist nicht der richtige Weg."

Bereits am Freitag hatten etwa 50 Demonstranten in Barcelona die Polizei mit Steinen angriffen, Müllcontainer in Brand gesetzt und Geschäfte geplündert. 14 Personen wurden verhaftet, 30 verletzt. Auch in den Städten Burgos, Vitoria, Santander, Valencia und Saragossa war es zu Ausschreitungen gekommen. Spanien ist eines der am härtesten von der Pandemie betroffenen Länder. Die Regierung hatte deshalb am Donnerstag bis Anfang Mai 2021 einen landesweiten Ausnahmezustand verhängt. Dazu gehören Ausgangssperren und die Einschränkung von Reisen.

Trump kritisiert harte Lockdowns in Europa

US-Präsident Donald Trump hat kurz vor der Wahl in den USA die Wirksamkeit strenger Alltagsbeschränkungen sowie Europas Umgang mit dem Coronavirus infrage gestellt. "Die explodierenden Fälle in Europa haben gezeigt, dass drakonische Lockdowns - das sind sie, drakonisch - das Virus nicht aufhalten", sagte der Republikaner am Samstag bei einer Wahlkampfveranstaltung in Newton im Bundesstaat Pennsylvania. "Italien war so im Lockdown - und jetzt fängt es wieder von vorne an."

Trump brüstete sich drei Tage vor dem Wahltermin am Dienstag zudem damit, dass die Übersterblichkeit in den USA 40 Prozent niedriger sei als in Europa. "Und Europa hat einen guten Job gemacht, das ist ein sehr brutales Ding. Jeder dachte, Deutschland geht es gut, gut, gut, gut. Aber es geht denen nicht gut", sagte er. "Man sieht gerade, was da drüben abgeht, Frankreich wieder, Spanien, Italien. Uns geht es gut. Wir bekommen nur keine Anerkennung dafür." Auf welche Zahlen genau sich Trump mit seiner Aussage berief, war zunächst unklar.