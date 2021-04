Coronavirus:Wie andere Länder zum Alltag zurückkehren

Israel hat es geschafft, zur Normalität zurückzufinden - Dänemark will es von Dienstag an versuchen. Dennoch fragen sich viele in Kopenhagen: Wird das gut gehen?

Von Peter Münch und Kai Strittmatter

Neulich der Anruf beim Lieblingsrestaurant: Nein, ein Tisch sei in dieser Woche leider nicht mehr frei. "Sogar meine Eltern habe ich wieder wegschicken müssen", sagt Didi, der Wirt. Immerhin, in der Woche darauf hat es geklappt, gerade noch zwei Plätze erwischt an der Theke, und plötzlich ist da wieder das volle Programm: Essen, Wein, Stimmengewirr. Reizüberflutung am Anfang, aber vor allem Freude und Genuss. Israel ist zurück im Leben, und wie.