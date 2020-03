In Zeiten leerer Ränge im Europaparlament appelliert EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen an den Zusammenhalt der Mitgliedsländer.

Mit strengen Worten mahnt Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zu mehr europäischer Zusammenarbeit in der Corona-Krise. Viele Staaten hätten zunächst nur an sich selbst gedacht.

Ursula von der Leyen hat in den bald vier Monaten ihrer Amtszeit bereits einige Reden im Europaparlament gehalten, doch noch keine wie an diesem Donnerstagmorgen. Das Parlament war in Brüssel zu einer Sondersitzung zusammengekommen - persönlich anwesend war wegen der Corona-Krise allerdings nur eine Handvoll Abgeordneter.

Der Rest schaute per Video zu. Die Rede war aber nicht nur bemerkenswert, weil die EU-Kommissionspräsidentin sie vor leeren Rängen hielt. Der Inhalt hatte es ebenfalls in sich. Mit strengen Worten mahnte die Deutsche zu mehr Zusammenarbeit: "Als Europa wirklich füreinander da sein musste, haben zu viele zunächst nur an sich selbst gedacht."

Die Menschen würden sich eines Tages "an die Entscheidungen erinnern, die wir heute treffen - und an die, die wir nicht treffen wollten". Europa stehe an einer Weggabel, sagte die CDU-Politikerin. "Die Geschichte schaut auf uns. Lassen Sie uns gemeinsam das Richtige tun - mit einem großen Herzen, nicht mit 27 kleinen."

Dieser Satz richtete sich wohl nicht nur an die Abgeordneten, sondern vor allem auch an die Staats- und Regierungschefs, die am späten Nachmittag per Videokonferenz das weitere Vorgehen gegen die Pandemie und ihre wirtschaftlichen Auswirkungen besprechen wollten. Es war bereits die dritte Schalte dieser Art; schon in den beiden Wochen zuvor hatten sich die "Leader" auf diesem Weg ausgetauscht.

Schon das Thema Krisenzentrum ist so heikel, dass man es besser lässt

Genau wie von der Leyen warb EU-Ratspräsident Charles Michel vor dem virtuellen Treffen für mehr Zusammenarbeit - auch, um für künftige Krisen besser gewappnet zu sein. "Wir brauchen auf europäischer Ebene mehr Kapazitäten, um solchen Krisen zu begegnen", sagte der ehemalige belgische Premierminister. Konkret schlug Michel vor, die Kommission mit der Errichtung eines "echten europäischen Zentrums für Krisenmanagement" zu beauftragen, wie es in einem frühen Entwurf der Gipfelerklärung hieß.

Aus mehreren Mitgliedstaaten regte sich allerdings Widerstand: Es sei noch zu früh, um festzustellen, dass die Werkzeuge der Union in Sachen Krisenmanagement nicht ausreichten, sagte ein EU-Diplomat. Ein anderer ergänzte, dass die EU bereits ein Krisenzentrum habe. Sie benötige kein "echtes neues", sondern das bestehende könne vielleicht gestärkt werden. Der letzte Entwurf der Gipfelerklärung erwähnte das Zentrum nicht mehr, sondern lud die Kommission allgemein ein, Vorschläge für besseres Krisenmanagement auf EU-Ebene zu erarbeiten.

Ein Paket, "vergleichbar mit dem Marshall-Plan" nach dem Zweiten Weltkrieg

Bei der Videoschalte sollten zudem die anhaltenden Grenzkontrollen zwischen vielen EU-Ländern Thema sein, ebenso wie eine koordinierte Strategie, um bei einem Abflauen der Krise Beschränkungen wieder zu lockern und der Wirtschaft auf die Beine zu helfen. Ratspräsident Michel versprach in einem Interview ein ökonomisches Hilfspaket, das mit dem Marshall-Plan vergleichbar sein solle, dem Aufbauprogramm für Europa nach dem Zweiten Weltkrieg.

Dem Entwurf der Abschlusserklärung zufolge sollte das Gipfeltreffen der Kommission jedoch zunächst nur den Auftrag für einen Aktionsplan erteilen. Der soll Vorschläge für die Ausstiegs-Strategie nach der Pandemie und für das Ankurbeln der Wirtschaft enthalten.

Die Staats- und Regierungschefs wollten zudem diskutieren, welche finanziellen Hilfen während der Pandemie, also jetzt, möglich sind. Es wurde erwartet, dass sie den Weg frei machen für Kreditlinien, um Staaten beim Kampf gegen die Krise zu unterstützen. Im Entwurf der Abschlusserklärung hieß es, dass die Eurogruppe, das Gremium der Finanzminister aus den Staaten mit der Gemeinschaftswährung, "ohne Verzögerungen" die fehlenden Details festzurren solle. Eine frühere Version hatte sogar Ende kommender Woche als Frist genannt.

Geplant ist demnach, dass der Euro-Rettungsschirm ESM eine sogenannte vorsorgliche Kreditlinie zur Verfügung stellt. Sämtliche Euro-Staaten könnten Darlehen im Wert von bis zu zwei Prozent ihrer Wirtschaftsleistung beim Europäischen Stabilitätsmechanismus abrufen. Würden das alle tun, kämen 240 Milliarden Euro zusammen.

Aufgabe der Luxemburger Finanzinstitution ist es, klammen Euro-Staaten mit Notkrediten beizuspringen, wenn diese Probleme haben, am Finanzmarkt Käufer für ihre Anleihen zu finden. Vorsorgliche Kreditlinien können aber auch Länder beantragen, die noch nicht in ernsten Schwierigkeiten stecken.