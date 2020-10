Das Robert-Koch-Institut meldet am Freitag 7334 Neuinfektionen - und damit erneut so viele an einem Tag wie noch nie seit Ausbruch der Coronavirus-Pandemie. Damit setzt sich der Trend vom Vortag fort, als es mit 6638 neu gemeldeten Infizierten ebenfalls einen Höchststand gab. Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle steigt auf 348 557. Die Zahl der Todesfälle erhöht sich demnach auf 9734.

Nie zuvor waren die Zahlen in Deutschland offiziell so hoch wie aktuell; allerdings sind die Werte nur eingeschränkt miteinander vergleichbar, weil mittlerweile wesentlich mehr getestet wird und damit auch mehr Infektionen entdeckt werden.

Auch bei den intensivmedizinisch behandelten Covid-19-Patienten zeichnet sich ein deutlicher Anstieg ab. Laut RKI-Lagebericht wurden am Donnerstag 655 Corona-Infizierte intensivmedizinisch behandelt, 329 davon wurden beatmet. Eine Woche zuvor (8. Oktober) hatte der Wert noch bei 487 (239 beatmet) gelegen, in der Woche davor (1. Oktober) bei 362 (193 beatmet). Etwa 8700 Intensivbetten sind in Deutschland derzeit jedoch noch frei.

RKI-Präsident Wieler: Lockdown ist vermeidbar

Ein erneuter Lockdown ist nach Einschätzung des Präsidenten des Robert-Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, vermeidbar, "wenn jeder Verantwortung übernimmt". "Wir wissen definitiv mehr über das Virus und besitzen bessere Mittel dagegen, Krankenhäuser und die Ärzte sind besser vorbereitet, Pflegeheime sensibler", sagte Wieler am Freitag in einem Interview der Nachrichtenagentur KNA in Berlin.

Mit Blick auf Impfungen warnte Wieler vor übertriebenem Optimismus. Die Wahrscheinlichkeit, einen Impfstoff zu finden, sei zwar deutlich höher als etwa bei Aids. Es gehe eher um die Frage, was eine Impfung bewirken könne: "Reduziert sie die Viruslast oder verhindert sie Erkrankung?" Hinzu komme die Frage der möglichen Nebenwirkungen. Das solle man "bei allem berechtigten Optimismus im Kopf behalten", so der RKI-Chef. Selbst wenn es eine Impfung gebe, werde man noch länger auf die AHA+L-Regeln - Abstand halten, Hygieneregeln beachten, Alltagsmasken tragen und Lüften - achten müssen. "Wir wissen noch nicht, wie gut ein Impfstoff wirken könnte. Und bis die gesamte Bevölkerung geimpft ist, kann es dauern", so Wieler.

Der derzeit rasante Anstieg sei nicht auf eine höhere Aggressivität des Virus zurückzuführen, so der RKI-Chef. Der Erreger Sars-CoV-2 werde in seiner Entwicklung weltweit mit aktuellen Daten überwacht. "Es gibt Hinweise für eine leichtere Übertragung, aber sonst werden - Stand heute - keine Änderungen der Biologie des Virus beobachtet."

Wieler betonte, dass Tests "kein Freibrief" seien. "Die Menschen können trotzdem infiziert sein, ohne, dass es bereits nachweisbar ist oder sie können sich schon kurz nach dem Test anstecken." Deshalb müssten auch direkt nach einem Test "unbedingt weiterhin die AHA+L-Regeln" beachtet werden.

Bericht: Sonderrechte für Spahn sollen verlängert werden

Die große Koalition will nach einem Medienbericht im Eilverfahren die Sonderrechte für Bundesgesundheitsminister Jens Spahn in der Corona-Bekämpfung über den 31. März 2021 hinaus verlängern. Eine entsprechende Vorlage werde derzeit zwischen den Ministerien abgestimmt, berichtete die Rheinische Post am Freitag.

Der Gesetzentwurf räume dem CDU-Politiker weitgehende Befugnisse ein. So dürfe Spahn eigenmächtig Verordnungen erlassen, soweit dies "zum Schutz der Bevölkerung vor einer Gefährdung durch schwerwiegende übertragbare Krankheiten erforderlich ist". Spahn könne demnach nach eigenem Ermessen den internationalen und nationalen Reiseverkehr kontrollieren, berichtete das Blatt. Für Flug- und Seehäfen könne er Vorschriften erlassen, wenn die Infektionslage es erfordere.

Vier Bundesländer kippen Beherbergungsverbot

Sachsen hebt das Beherbergungsverbot für Menschen aus Corona-Risikogebieten auf. Das kündigte Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) am Donnerstag nach einem Gespräch mit Landräten und Bürgermeistern aus dem Freistaat an. Landesgesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) ergänzte, die Einschränkung für innerdeutsche Urlauber aus Risikogebieten werde am Samstag aufgehoben. "Wir werden also in den Herbstferien kein solches Verbot mehr haben."

Auch der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg hat einem Eilantrag gegen das Beherbergungsverbot in dem Bundesland stattgegeben. Das Beherbergungsverbot ist in Baden-Württemberg damit vorläufig mit sofortiger Wirkung außer Vollzug gesetzt, wie das Gericht am Donnerstag in Mannheim mitteilte. Es können keine Rechtsmittel eingelegt werden.

In Niedersachsen hatte der Betreiber eines Freizeitparks gegen das Beherbergungsverbot geklagt. Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg entschied dort ebenfalls, die Regelung aufzuheben. Niedersachsens Landesregierung hatte sich den Beherbergungsverboten anderer Bundesländer zunächst nicht angeschlossen, nach wenigen Tagen aber doch nachgezogen. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) begründete das damit, dass das Land anderenfalls eine besondere Anziehung für Touristen gehabt hätte, die vom Urlaub in den übrigen Ländern ausgeschlossen wurden.

Der Saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) kündigte am Donnerstag ebenfalls an, das Berherbergungsverbot aufzuheben. "Das Beherbergungsverbot ist überholt, da es aus jetziger Sicht nicht mehr dazu beiträgt, das Infektionsgeschehen positiv zu beeinflussen", sagte er. In einem Hotel zu übernachten und sich an die Hygienevorschriften zu halten sei deutlich weniger riskant, als in anderen Bereichen, so Hans. Dennoch rief die saarländische Landesregierung dazu auf, von nicht notwendigen Reisen abzusehen.

Das Schleswig-Holsteinische Oberverwaltungsgericht dagegen lehnte einen Eilantrag gegen das Beherbergungsverbot ab. Eine Familie aus dem Kreis Recklinghausen (Nordrhein-Westfalen), die ab Freitag auf Sylt Urlaub machen wollte, hatte den Antrag gestellt, wie das Gericht am Donnerstagabend mitteilte. Würde der Vollzug des Beherbergungsverbotes jetzt ausgesetzt, könnten Menschen aus inländischen Risikogebieten zu touristischen Zwecken unkontrolliert nach Schleswig-Holstein kommen, hieß es in der Begründung der Richter. In Anbetracht der am Donnerstag veröffentlichten Zahlen über den Anstieg der Neuinfektionen könne dies zu Gefährdungen für das öffentliche Gesundheitswesen führen, "zumal eine Weiterverbreitung des Coronavirus oft unentdeckt und schwer kontrollierbar erfolge."

Der niedersächsische Hotel- und Gaststaättenverband (Dehoga) zeigt sich derweil erleichtert über das Urteil aus Lüneburg. "Wir hoffen, dass die Hotellerie die restlichen Urlaubstage noch einfahren kann", sagte Hauptgeschäftsführer Rainer Balke am Donnerstag. Er kritisierte aber trotzdem die Entscheidung der Regierung, das Beherbergungsverbot zu verhängen, weil das bei Reisenden zu Verunsicherung geführt hätte. "Der Schaden ist definitiv entstanden", sagte Balke. "Ob das noch kompensiert werden kann, wissen wir nicht."

Ärzte und Pfleger kritisieren Spahns Aufruf zur Grippe-Impfung

Wegen der Corona-Pandemie wollen sich mehr Menschen als sonst in Deutschland gegen Grippe impfen lassen. Weil Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zu Grippeimpfungen aufgerufen und versprochen hatte, dass genügend Impfdosen vorhanden seien, gibt es von Seiten der Ärzte und Pflegekräfte nun Kritik. Der Präsident der Bayerischen Landesärztekammer Gerald Quitterer (BLÄK) sagte am Donnerstag, dass in Bayern viele Praxen noch nicht einmal die vorbestellten Impfstoffe komplett erhalten hätten. Nachbestellungen seien zwar möglich, jedoch zeitlich nicht absehbar. "Ob in Zukunft fristgerecht geliefert werden wird, ist eine Hypothek auf die Zukunft", sagte Quitterer.

Der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, warf dem Minister vor, mit seinem Aufruf zur Impfung Chaos angerichtet zu haben. Wochenlang trommelt Jens Spahn dafür, sich impfen zu lassen. Doch jetzt fehlen landauf und landab die Impfdosen, und plötzlich heißt es vom Ressortchef, zunächst sollen nur Risikogruppen den Schutz erhalten", sagte Brysch. "Das schürt maximal Verunsicherung."

Spahn hatte am Mittwoch Befürchtungen vor Versorgungsengpässen beim Grippeimpfstoff zurückgewiesen und besonders gefährdete Bevölkerungsgruppen dazu aufgerufen, sich impfen zu lassen. Es könne momentan lokal und zeitlich zu Lieferengpässen kommen, das heiße aber nicht, dass es Versorgungsengpässe bei diesem Grippeimpfstoff gebe. Das Bundesgesundheitsministerium hat nach eigenen Angaben für diese Saison 26 Millionen Dosen bestellt, laut Spahn so viel wie noch nie.