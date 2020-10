Das umstrittene Beherbergungsverbot für Menschen ohne negativen Corona-Test aus Hotspots sollte nach Ansicht des Präsidenten der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina, Gerald Haug, bald wieder abgeschafft werden. "Das Beherbergungsverbot sollte man nach den Herbstferien wieder sein lassen", sagte er am Dienstag nach Beratungen mit dem bayerischen Kabinett in München. Jede Medizin habe auch Nebenwirkungen, und hier seien diese "sehr stark". So würden etwa viele Menschen aus Berlin tagelang auf die Ergebnisse warten und könnten so nicht in den Urlaub an die Ostsee fahren. "Das sollte man überdenken."

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) betonte, er sei durchaus bereit, am Mittwoch bei der Konferenz der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in Berlin erneut darüber zu diskutieren.

Verfassungsschutzchef positiv auf Coronavirus getestet

Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) am Dienstag auf Anfrage mit. Auf Nachfrage ergänzte eine Sprecherin, Test und Ergebnis seien vom Montag. Zuvor hatten der Tagesspiegel und die Bild über die Infektion berichtet.

Haldenwang führe die Amtsgeschäfte von zuhause weiter, teilte der Verfassungsschutz mit. Die Arbeitsfähigkeit des Bundesamts sei "vollumfänglich sichergestellt, da das BfV auf derartige Vorkommnisse vorbereitet ist", teilte die Behörde mit. So sei schon zu Beginn der Pandemie ein Krisenstab eingerichtet worden. Der heute 60-jährige Haldenwang führt seit rund zwei Jahren den deutschen Inlandsnachrichtendienst.

Noch vor einer Woche hatte Haldenwang gemeinsam mit Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU), Bundespolizeichef Dieter Romann und dem Präsidenten des Bundeskriminalamts, Holger Münch, einen Bericht zu Extremisten in den Sicherheitsbehörden vorgestellt. Ein Sprecher des Innenministeriums teilte auf Anfrage mit: "Bei allen Kontakten des Ministers, auch bei dem mit dem Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz, wurden die Vorsichtsmaßnahmen, insbesondere die Einhaltung des Mindestabstandes und das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, berücksichtigt. Für Bundesinnenminister Horst Seehofer besteht derzeit kein Verdacht einer Covid-19-Infektion."

Am vergangenen Mittwoch war Haldenwang im Innenausschuss des Bundestags zu Gast. Das Ausschuss-Sekretariat informierte die Mitglieder am Dienstag über den positiven Test des Nachrichtendienstlers. "Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass zu diesem Zeitpunkt bereits ein Infektionsrisiko bestand (Grenzbereich)", heißt es in dem Schreiben, das auch der Nachrichtenagentur dpa vorliegt. Allerdings seien Regeln zu Abstand, Hygiene und Lüften eingehalten worden. Der Innenausschuss hat 45 Mitglieder, die aber nicht alle immer gleichzeitig an Sitzungen teilnehmen.

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hatte am Montag vergangener Woche eine Maskenpflicht im Bundestag verhängt, die seit dem Folgetag, dem 6. Oktober, grundsätzlich gilt. Die Verfügung sieht aber auch Ausnahmen vor. So können in Sitzungssälen und dem Plenarsaal Mund-Nasen-Bedeckungungen am Platz abgelegt werden, wenn ein Mindestabstand von mindestens 1,50 Metern eingehalten wird.

Schwesig gegen Lockerung des Beherbergungsverbots

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig spricht sich gegen eine Lockerung des Beherbungsverbots für Touristen aus Corona-Risikogebieten aus. Mecklenburg-Vorpommern werde bei der Ministerpräsidentenkonferenz nicht bei einer Aufweichung mitmachen, sagte sie im ARD-"Morgenmagazin".

Ihr Bundesland habe mit strengen Regeln großen Erfolg erzielt, sagte Schwesig im Deutschlandfunk. "Wir brauchen eine klare, stringente Linie. Die kann in einer Zeit, wo die Zahlen immer mehr in Deutschland steigen, nicht Lockerung sein." Sie wolle sicheren Tourismus garantieren. Dafür sei es wichtig, für Menschen aus Risikogebieten höhere Anforderungen geltend zu machen. Notwendig seien zudem Bestimmungen in den Risikogebieten selbst, damit dort die Neuinfektionen wieder reduziert werden.

Die SPD-Politikerin erklärte: "Wir sind mit unseren strengen Regeln von Anfang an in der Corona-Zeit gut gefahren. Wir haben die niedrigsten Infektionszahlen, obwohl wir drei Mal so viele Touristen beherbergt haben, wie wir eigentlich Menschen im Land sind. Das zeigt, dass unsere Regeln gut funktionieren."

Mecklenburg-Vorpommern hat vergleichsweise strenge Regeln für Touristen. Neben einem aktuellen negativen Corona-Test schreibt die Corona-Landesverordnung weiterhin eine 14-tägige Quarantäne unmittelbar nach der Einreise vor.

Mehr als 4000 Neuinfektionen

Nach einem Rückgang der Zahlen am Sonntag und Montag haben die Gesundheitsämter in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) vom Dienstagmorgen erneut mehr als 4000 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages gemeldet. Insgesamt beläuft sich die Zahl dem RKI zufolge auf 4122. Am Donnerstag hatte die Anzahl neuer Infektionen mit 4058 erstmals seit April die 4000er-Grenze überschritten. Am Samstag waren es gar 4721 neu nachgewiesene Fälle. Am Montag waren 2467 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages gemeldet worden. Erfahrungsgemäß liegen die erfassten Zahlen an Sonntagen und Montagen meist niedriger, auch weil am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter Daten an das RKI weitergeben.

Seit Beginn der Corona-Krise haben sich nach RKI-Angaben mehr als 300 000 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion lag demnach bei 9634. Das waren 13 mehr als am Vortag.

Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, lag nach RKI-Schätzungen in Deutschland laut Lagebericht vom Montag bei 1,29 (Vortag: 1,40). Das bedeutet, dass ein infizierter Mensch im Mittel knapp 1,3 weitere Menschen ansteckt. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen etwa eineinhalb Wochen zuvor ab. Zudem gibt das RKI in seinem aktuellen Lagebericht ein sogenanntes Sieben-Tage-R an. Der Wert bezieht sich auf einen längeren Zeitraum und unterliegt daher weniger tagesaktuellen Schwankungen. Nach RKI-Schätzungen lag dieser Wert nach Angaben vom Montag bei 1,25 (Vortag: 1,37). Er zeigt das Infektionsgeschehen von vor acht bis 16 Tagen.

Spahn fordert einheitliche Regeln und empfindliche Bußgelder

Deutschland ist im internationalen Vergleich bisher gut durch die Krise gekommen, aber jetzt steigen die Zahlen wieder - und die Wintermonate stehen noch bevor. Wie geht es weiter mit Corona? Darüber sprach Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) im Rahmen der "Munich Economic Debates", einer Veranstaltungsreihe der Süddeutschen Zeitung und des Ifo-Instituts in München. Wegen der Seuche fanden Spahns Vortrag und die anschließende Debatte virtuell statt.

Umstritten sind derzeit vor allem die Beherbergungsverbote: Wie viel bringt es wirklich, wenn eine Berliner Familie nicht mehr in Brandenburg Urlaub machen darf? Spahn äußert sich skeptisch. Wenn die Kennzahl von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern in einem Kreis überschritten wird, seien zunächst lokale Maßnahmen gefragt - und wenn die erfolgreich seien, bräuchte man über die Externen gar nicht nachzudenken, sagt der Minister.

Spahn plädiert vehement für einheitliche Regeln, die die Bundesregierung alleine aber gar nicht umsetzen kann. Kommunen, Landkreise und die Bundesländer spielen im Seuchenschutz die entscheidende Rolle, so will es das rechtliche Organigramm der Bundesrepublik. Aber wenn es keine Einheitlichkeit gebe, untergrabe das massiv die Akzeptanz, beklagt der Bundesgesundheitsminister. Am Mittwoch treffen wieder die Landesregierungen und die Bundesregierung zusammen, um darüber zu sprechen.

Und einheitliche Regeln alleine reichten nicht, betont Spahn: Sie müssten auch durchgesetzt werden. Damit die Akzeptanz hoch bleibe, müssten auch mal empfindliche Bußgelder verhängt werden, argumentiert der CDU-Politiker. Wenn das ein paar Mal geschehe, spreche sich das herum. Eine Rolle würden auch "Kulturunterschiede" spielen, wenn es darum gehe, Regeln zu befolgen, sagt Spahn. Er spricht von "Großfamilien" und "ganz unterschiedlichen Gruppen", ohne konkreter zu werden. Als positives Beispiel für das Befolgen von Regeln nennt er das Warten an einer roten Ampel, auch wenn kein Verkehr herrsche. Eine solche Regeltreue sei nicht überall in der Bevölkerung ausgeprägt - was analog auch für das Befolgen der Corona-Maßnahmen gelte. Diese müssten aber durchgesetzt werden, damit beispielsweise der Einzelhandel sich nicht sorgen müsse.

Düsseldorf meldet Warnstufe

Düsseldorf hat die wichtige Warnstufe von 50 Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen überschritten. Am Montag sei ein Wert von 54,8 erreicht worden, teilte die Stadt mit. Mit Überschreiten des 50er-Wertes würden in der Landeshauptstadt zusätzliche Schutzmaßnahmen umgesetzt, kündigte die Stadt an. Die Maßnahmen würden vor allem ergriffen, damit die Kontaktpersonennachverfolgung durch das Gesundheitsamt weiterhin möglich bleibe.

Giffey fordert Konsequenzen bei "massiven Verstößen" gegen Corona-Regeln

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey hat davor gewarnt, junge Menschen pauschal wegen des starken Anstiegs der Corona-Fallzahlen zu verurteilen. Man dürfe nicht Alt gegen Jung ausspielen, sehr viele junge Leute verhielten sich besonnen und vernünftig, sagte die SPD-Politikerin, die auch Jugend- und Seniorenministerin ist, im ARD-"Morgenmagazin" mit Blick auf feierwillige junge Leute. "Die Grenze geht nicht zwischen Alt und Jung, sondern zwischen vernünftig und unvernünftig", fügte sie hinzu. Wenn es massive Verstöße gegen Corona-Beschränkungen gebe, müsse das Konsequenzen haben, unabhängig davon, wie alt die Menschen seien.

Es werde eine Rückkehr zur Unbeschwertheit geben. "Aber da sind wir noch nicht", mahnte Giffey. Deshalb sollten Menschen aller Altersgruppen vernünftig sein. "Es ist nicht die Zeit für große Partys", betonte die Ministerin.

München überschreitet erneut Corona-Warnstufe

Die Stadt München hat in der Corona-Pandemie erneut die wichtige Warnstufe von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen überschritten. Wie aus den Angaben des Robert Koch-Instituts hervorgeht, liegt der Wert bei 50,6 (Datenstand 12.10., 0.00 Uhr). Auch die Landkreise Regen und Fürstenfeldbruck sowie die Städte Memmingen und Rosenheim in Bayern übersteigen derzeit den kritischen Wert.