Deutschland ist im internationalen Vergleich bisher gut durch die Krise gekommen, aber jetzt steigen die Zahlen wieder - und die Wintermonate stehen noch bevor. Wie geht es weiter mit Corona? Darüber sprach Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) im Rahmen der "Munich Economic Debates", einer Veranstaltungsreihe der Süddeutschen Zeitung und des Ifo-Instituts in München. Wegen der Seuche fanden Spahns Vortrag und die anschließende Debatte virtuell statt.

Umstritten sind derzeit vor allem die Beherbergungsverbote: Wie viel bringt es wirklich, wenn eine Berliner Familie nicht mehr in Brandenburg Urlaub machen darf? Spahn äußert sich skeptisch. Wenn die Kennzahl von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern in einem Kreis überschritten wird, seien zunächst lokale Maßnahmen gefragt - und wenn die erfolgreich seien, bräuchte man über die Externen gar nicht nachzudenken, sagt der Minister.

Spahn plädiert vehement für einheitliche Regeln, die die Bundesregierung alleine aber gar nicht umsetzen kann. Kommunen, Landkreise und die Bundesländer spielen im Seuchenschutz die entscheidende Rolle, so will es das rechtliche Organigramm der Bundesrepublik. Aber wenn es keine Einheitlichkeit gebe, untergrabe das massiv die Akzeptanz, beklagt der Bundesgesundheitsminister. Am Mittwoch treffen wieder die Landesregierungen und die Bundesregierung zusammen, um darüber zu sprechen.

Und einheitliche Regeln alleine reichten nicht, betont Spahn: Sie müssten auch durchgesetzt werden. Damit die Akzeptanz hoch bleibe, müssten auch mal empfindliche Bußgelder verhängt werden, argumentiert der CDU-Politiker. Wenn das ein paar Mal geschehe, spreche sich das herum. Eine Rolle würden auch "Kulturunterschiede" spielen, wenn es darum gehe, Regeln zu befolgen, sagt Spahn. Er spricht von "Großfamilien" und "ganz unterschiedlichen Gruppen", ohne konkreter zu werden. Als positives Beispiel für das Befolgen von Regeln nennt er das Warten an einer roten Ampel, auch wenn kein Verkehr herrsche. Eine solche Regeltreue sei nicht überall in der Bevölkerung ausgeprägt - was analog auch für das Befolgen der Corona-Maßnahmen gelte. Diese müssten aber durchgesetzt werden, damit beispielsweise der Einzelhandel sich nicht sorgen müsse.

Giffey fordert Konsequenzen bei "massiven Verstößen" gegen Corona-Regeln

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey hat davor gewarnt, junge Menschen pauschal wegen des starken Anstiegs der Corona-Fallzahlen zu verurteilen. Man dürfe nicht Alt gegen Jung ausspielen, sehr viele junge Leute verhielten sich besonnen und vernünftig, sagte die SPD-Politikerin, die auch Jugend- und Seniorenministerin ist, im ARD-"Morgenmagazin" mit Blick auf feierwillige junge Leute. "Die Grenze geht nicht zwischen Alt und Jung, sondern zwischen vernünftig und unvernünftig", fügte sie hinzu. Wenn es massive Verstöße gegen Corona-Beschränkungen gebe, müsse das Konsequenzen haben, unabhängig davon, wie alt die Menschen seien.

Es werde eine Rückkehr zur Unbeschwertheit geben. "Aber da sind wir noch nicht", mahnte Giffey. Deshalb sollten Menschen aller Altersgruppen vernünftig sein. "Es ist nicht die Zeit für große Partys", betonte die Ministerin.

2467 Neuinfektionen gemeldet

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 2467 Neuinfektionen in Deutschland. Damit steigt die Gesamtzahl der bestätigten Fälle binnen 24 Stunden auf 325 331. Die Zahl der an oder mit dem Virus verstorbenen Menschen klettert um sechs auf 9621. Zuletzt waren mehrere Tage in Folge jeweils mehr als 4000 neue Infektionsfälle registriert worden. Allerdings fallen die Daten am Wochenende häufig niedriger aus als während der Woche, da die Gesundheitsämter dann oft nicht alle Daten an das RKI übermitteln.

München überschreitet erneut Corona-Warnstufe

Die Stadt München hat in der Corona-Pandemie erneut die wichtige Warnstufe von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen überschritten. Wie aus den Angaben des Robert Koch-Instituts hervorgeht, liegt der Wert bei 50,6 (Datenstand 12.10., 0.00 Uhr). Auch die Landkreise Regen und Fürstenfeldbruck sowie die Städte Memmingen und Rosenheim in Bayern übersteigen derzeit den kritischen Wert.