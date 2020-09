Wie kann man angesichts steigender Infektionszahlen in Deutschland der Corona-Pandemie entgegenwirken? "Wir wollen regional spezifisch, zielgenau agieren", sagt Kanzlerin Angela Merkel (CDU) nach Videoberatungen mit den Ministerpräsidenten der Länder. Deutschland sei vergleichsweise gut über den Sommer gekommen, doch man sei sich bewusst, dass "vor uns die schwierigere Zeit liegt, nämlich die Herbst- und Wintermonate". Ein erneuter Shutdown für das gesamte Land müsse "unbedingt verhindert werden".

Das Wichtigste sei ihr und den Länderchefs, dass die Wirtschaft soweit wie möglich am Laufen gehalten werde und Kinder in die Schulen gehen könnten. "Beim Rest muss man sehen, was wir uns leisten können", sagt Merkel.

Die Grundregeln blieben erhalten - Abstand, Mund-Nasen-Schutz-Tragen. Hinzu käme, "dass wir das Lüften sehr ernst nehmen" müssten - dies sei möglicherweise eine der "billigsten und effektivsten Maßnahmen", wenn sich nun das Leben mehr und mehr im Bereich geschlossener Räume abspiele.

Für die Maßnahmen hätten Bund und Länder sich auf zwei Stufen grundsätzlich verständigt. Die erste greife bei 35 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen, die zweite bei 50 pro Hunderttausend Einwohner, auch wenn manche Bundesländer schon vorher Maßnahmen ergriffen. Für private Feiern - "eine der großen Ursachen von Infektionsausbrüchen" - soll Merkel zufolge Folgendes gelten: In angemieteten und öffentlichen Räumen dürfen bei der Grenze von 35 Neuinfektionen maximal 50 Menschen teilnehmen, bei der Grenze von 50 Neunfektionen maximal 25. Für Feiern in privaten Räumen werde "dringlich empfohlen" bei der unteren Grenze nicht mehr als 25 und der oberen nicht mehr als zehn Personen einzuladen.

Außerdem wollen Bund und Länder für falsche Personenangaben in Restaurants ein Bußgeld von mindestens 50 Euro einführen. "Falsche Personenangaben - das ist kein Kavaliersdelikt", betonte die Kanzlerin. Das Bußgeld richte sich an die jeweiligen Betreiber. Diese müssten "eine gewisse Evidenz" herstellen, dass die Angaben der Gäste stimmen. Zum Beispiel, indem sie sich einen Ausweis zeigen lassen.

Die Kanzlerin sagte, man habe nicht vor es Ermittlungsbehörden zu verbieten, in gewissen Fällen für die Aufklärung von anderen Straftaten auf diese Listen zuzugreifen. Es handele sich jedoch bei der Infektionsverfolgung und der damit verbundenen Datenerhebung um einen "ganz eng begrenzten Bereich, wo es um Leben und Tod geht", rechtfertige Merkel die Vorschrift, seinen Namen in entsprechenden Listen zu hinterlassen.

Für Lehrer und Schüler müsse eine Teststrategie entwickelt werden. Kontakte in Schulen müssten jahrgangsspezifisch geregelt werden, damit im Falle von Infektionen "nicht eine ganze Schule geschlossen" werden müsse. Zudem habe der Bund ein Förderprogramm aufgelegt, um die Lüftung in Gebäuden zu verbessern.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sagte, man sei ein "großes Stück" vorangekommen. Die Priorität sei, dass man einen bundesweiten Lockdown verhindern wolle, betonte auch er. Dies gehe nur mit regionalen Maßnahmen. Das nun gefasste System auf Grundlage von Inzidenzwerten sei im Grunde ein Ampel-System.

"Feiern ja, aber kleiner, weniger", sagte Söder, um einen Punkt der neuen Regelungen zu umschreiben. Dabei appellierte er auch an junge Leute, bei entsprechenden Vorschriften mitzumachen. Lebensfreude solle weiter stattfinden können, aber eben unter entsprechenden Bedingungen. "Ich glaube, dass wir jetzt sensible Punkte erreicht haben", sagte Söder. An einigen Orten könnte das Infektionsgeschehen außer Kontrolle geraten.

Dazu appellierte er erneut an die Bürgerinnen und Bürger, ihren Herbsturlaub in Deutschland zu verbringen. Merkel schloss sich dieser Bitte Söders an. Es gebe "sehr sehr viele" Risikogebiete in Europa, Reisen dorthin seien "nicht so angezeigt", sagte die Kanzlerin.

Etwa 1700 Menschen in Bielefeld in Quarantäne

Im nordrhein-westfälischen Bielefeld haben sich wärend einer Familienfeier offenbar so viele Menschen infiziert, dass sich dort inzwischen etwa 1700 Menschen in Quarantäne begeben mussten. Darunter seien allein 1100 Schüler und Lehrer, sagte ein Stadtsprecher. Betroffen seien zehn Schulen.

Der Anstieg der Fallzahlen sorgte am Montag für großen Andrang an einer städtischen Drive-in-Teststation. Die Stadt bat die Bürger am Mittag darum, die Station am Montag nicht mehr anzufahren. "Das Testzentrum ist überlaufen, und der Verkehr staut sich bereits zurück", hieß es in einer Mitteilung.

Allein in der 334 000-Einwohner-Stadt gab es am Montag nach Schätzung des Landeszentrums Gesundheit NRW 130 infizierte Personen. Laut RKI haben sich in den vergangenen sieben Tagen 16,8 Menschen pro 100 000 Einwohner mit dem Virus infiziert. Ab einem Wert von 35 müssen die Behörden in NRW besondere Gegenmaßnahmen zur Eindämmung einleiten.

Merkel alarmiert über steigende Infektionszahlen

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich angesichts der steigenden Zahlen von Corona-Infektionen in Deutschland alarmiert geäußert. Wenn sich die Zahlen wöchentlich so weiterentwickeln würden wie bisher, werde es zu Weihnachten 19 200 Neuinfektionen am Tag geben, sagte Merkel nach Angaben aus Teilnehmerkreisen in einer Videokonferenz des CDU-Präsidiums.

Das berichten übereinstimmend zunächst die Bild-Zeitung sowie die Nachrichtenagentur dpa. Die Kanzlerin forderte, man müsse in Deutschland alles tun, damit die Zahlen nicht weiter exponentiell stiegen. Beim Umgang mit der Krise müssten Prioritäten gesetzt werden. Die Wirtschaft müsse am Laufen gehalten werden, Schulen und Kitas offen bleiben. Fußball sei dagegen sekundär. Am Dienstag will die Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten über Folgerungen aus der aktuell hohen Infektionszahlen beraten.