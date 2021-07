WHO warnt vor neuer Infektionswelle in Europa

Auch auf die vielen Fans in den Fußballstadien führt die WHO den aktuellen Anstieg der Corona-Infektionen zurück.

Der Europadirektor der Weltgesundheitsorganisation WHO, Hans Kluge, hat vor einer neuen Welle von Corona-Infektionen gewarnt. Durch die Lockerungen der Maßnahmen in vielen Ländern und die vermehrte Reiseaktivität werde die Infektionsgefahr größer, sagte Kluge bei einer Pressekonferenz. Nach zehn Wochen Rückgang sei die Zahl der Infizierten in Europa in der vergangenen Woche wieder um zehn Prozent gestiegen.

Das geschehe vor dem Hintergrund einer weiteren Verbreitung der sogenannten Delta-Variante, die zuerst in Indien entdeckt wurde und als besonders ansteckend gilt. "Die Delta-Variante überholt sehr schnell die Alpha-Variante", so Kluge. Bis August werde diese Form in Europa dominant sein. Auch bis dahin werde die Bevölkerung noch nicht komplett geimpft sein. Daher sei die Gefahr einer neuen Welle gegeben. "Verzögerungen bei der Impfung kosten Leben", sagte Kluge. "Je langsamer wir impfen, desto mehr Varianten werden auftauchen." Er appellierte an alle Menschen, die nun Fußballspiele besuchen wollen oder eine Urlaubsreise planen, die Risiken genau abzuwägen und sich zu schützen.

Für den Wiederanstieg bei den Corona-Zahlen in Europa macht die WHO auch die Menschenmassen bei der Fußball-EM verantwortlich: das Zusammentreffen vieler Fans aus verschiedenen Ländern und Regionen in den Stadien, aber auch beim Public Viewing in Kneipen und Bars. "Wir müssen viel mehr als nur die Stadien betrachten", sagte die leitende Krisenexpertin der WHO, Catherine Smallwood. Es gehe auch darum, wie die Menschen dorthin kommen, ob sie etwa in überfüllten Bussen unterwegs seien oder in vollen Bars und Kneipen die Spiele verfolgen. (01.07.2021)

Türkei hebt Ausgangsbeschränkungen auf

Mehr als ein halbes Jahr galten in der Türkei Ausgangsbeschränkungen, nun können Menschen auch wieder am Wochenende und nachts vor die Tür. Mit dem 1. Juli ab 5.00 Uhr fallen Ausgangs- und Reisebeschränkungen weg, Obergrenzen für Restaurantbesucher werden aufgehoben. Auch Büros können wieder benutzt werden, Kinos und Theater dürfen Gäste empfangen. Die Maskenpflicht in der Öffentlichkeit gilt jedoch weiter, auch Hygiene- und Abstandsregeln müssten weiter eingehalten werden, wie es vom Innenministerium hieß.

Auch Hochzeiten und Konzerte dürfen unter Einhaltung von Abstandsgeboten stattfinden. Tänze, bei denen der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, bleiben verboten. Musik darf in Bars oder anderen Einrichtungen nur bis 24.00 Uhr gespielt werden. Die türkische Gesellschaft für Atemwegsforschung warnte vor dem Hintergrund der Ausbreitung der Delta-Variante vor der Lockerung. Besonders für geschlossene Räume sollte die zugelassene Personenzahl begrenzt werden, hieß es.

In der Türkei galten seit November Ausgangsbeschränkungen am Wochenende, später dann auch unter der Woche nachts. Restaurants und Cafés etwa blieben über Wochen geschlossen und konnten nur Lieferservices anbieten. Ende April hatte die Regierung einen 17-tägigen harten Lockdown verhängt.

Wie in vielen anderen Ländern sinkt auch in der Türkei die Zahl der täglichen Neuinfektionen. Derzeit werden in dem Land mit rund 84 Millionen Einwohnern täglich etwa zwischen 5000 und 6000 neue Fälle verzeichnet. Gut 40 Prozent der Bevölkerung hat mindestens eine Impfung erhalten.

EM: Schottland verzeichnet 2000 Neuinfektionen

Die schottischen Gesundheitsbehörden haben etwa 2000 neue Coronafälle im Zusammenhang mit der Fußball-EM vermeldet. 1294 davon und damit rund zwei Drittel der Infektionen seien bei Fans aufgetreten, die ihre Nationalmannschaft zum "Battle of Britain" gegen England am 18. Juni nach London begleitet hatten, gab die Gesundheitsbehörde Schottlands laut dem Sender BBC bekannt.

Darunter seien 397 Zuschauer, die das Spiel im Wembley-Stadion besucht hätten. Insgesamt waren 2600 Tickets an Schotten ausgegeben worden. Mehrere Zehntausend Fans sollen allerdings zu der Begegnung angereist sein. 38 Menschen steckten sich bei der Begegnung der Schotten im heimischen Hampden Park in Glasgow gegen Kroatien an, weitere 37 beim Heimspiel gegen Tschechien. 55 Positive habe es nach beiden Partien unter Besuchern der Fanzone gegeben. Rund 90 Prozent der Infektionen seien bei Männern aufgetreten. Drei Viertel (1470) von ihnen seien zwischen 20 und 39 Jahre alt. Seit dem Beginn der EM am 11. Juni summiert sich die Zahl der Fälle in Schottland auf über 32.000. (30.06.2021)

Touristen in Frankreich sollen ab 7. Juli für Tests zahlen

In Frankreich sollen ausländische Touristen vom 7. Juli an für Corona-Tests zahlen. Die Regierung habe beschlossen, dass PCR-Tests 49 Euro und Antigen-Tests 29 Euros kosten sollen, sagt Regierungssprecher Gabriel Attal der Zeitung "Les Echos". Es gehe um Gegenseitigkeit: Franzosen, die ins Ausland reisten, müssten in den meisten Ländern ebenfalls für solche Tests zahlen. Zudem werde erwogen, dass die französische Bevölkerung, die sich lieber bei Bedarf testen statt impfen lässt, nach den Sommerferien für Tests zahlen müsse. (30.06.2021)

Mindestens 800 Menschen in Uganda mit gefälschtem Impfstoff geimpft

Mindestens 800 Menschen sind in dem ostafrikanischen Land Uganda mit einem gefälschten Corona-Impfstoff geimpft worden. Das Fake-Medikament sei zwischen Mitte Mai und Mitte Juni überwiegend in Privatkrankenhäusern in der Hauptstadt Kampala verabreicht worden, bestätigte ein Mitarbeiter. Es habe bereits zwei Festnahmen gegeben, ein Mediziner werde polizeilich gesucht.

In Uganda, wie auch in 13 weiteren afrikanischen Ländern, breitet sich die ansteckendere Delta-Variante rasant aus. Nach Angaben der WHO gab es bisher mehr als 79 000 Infektionsfälle, 956 Menschen sind nach einer Infektion gestorben. Wie in anderen afrikanischen Ländern ist Impfstoff knapp. Diese Woche konnten erstmals Zweitimpfungen an Mitarbeiter des Gesundheitswesens verabreicht werden. (30.06.2021)

Tourismus büßt weltweit Billionen ein

Die schleppenden Corona-Impfkampagnen in vielen Ländern machen eine schnelle Erholung vieler Tourismusregionen zunichte. Betroffen sind vor allem ärmere Länder, wie die UN-Konferenz für Handel und Entwicklung (Unctad) und die UN-Tourismusorganisation (UNWTO) berichteten. Im vergangenen Jahr haben demnach direkte und indirekte Folgen des Tourismuseinbruchs das Bruttoinlandsprodukt - die Produktion von Waren und Dienstleistungen nach Abzug aller Vorleistungen - weltweit um schätzungsweise 2,4 Billionen Dollar (etwa zwei Billionen Euro) geschmälert. Laut UNWTO waren international etwa eine Milliarde weniger Touristen unterwegs als im Jahr davor, ein Einbruch von 73 Prozent.

Auch in diesem Jahr sei im Vergleich zu 2019 ein Minus von 1,7 bis 2,4 Billionen Dollar zu befürchten - vor allem, wenn das Impftempo in Ländern mit niedrigen Einkommen nicht rasch anziehe. Entsprechend litten diese Länder am meisten, während die Erholung in reichen Ländern mit hohen Impfraten - etwa in der EU oder den USA - schneller komme. Allerdings dürften frühestens 2023 wieder so viele Touristen international unterwegs sein wie vor der Pandemie, so die Organisationen. Viele Länder haben ihre Reisebeschränkungen noch nicht aufgehoben.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) spricht von Impfnationalismus in reichen Ländern und moralischem Versagen. Einige Regierungen hätten einen Großteil des knappen Impfstoffs aufgekauft, statt sich einer solidarischen Verteilung in aller Welt anzuschließen. Während mancherorts bereits junge gesunde Menschen geimpft würden, setzten Pflegekräfte in anderen Ländern ihr Leben bei der Versorgung von Corona-Kranken täglich aufs Spiel, ohne selbst geimpft zu sein.

Indien lässt Impfstoff von Moderna zu

Indien hat den Impfstoff von Moderna zugelassen. Das Land habe einer einheimischen Firma eine Importzulassung für den Impfstoff des US-amerikanischen Herstellers gegeben, sagte der Chef der indischen Covid-Taskforce, Vinod Kumar Paul, bei einer Pressekonferenz in Neu Delhi.

Moderna ist der vierte in Indien zugelassene Impfstoff. Zunächst wurden in Indien, das auch als "Apotheke der Welt" bekannt ist, nur zwei im Inland produzierten Impfstoffen die Zulassung erteilt - dem Mittel von Astra Zeneca und einem einheimisch entwickelten Vakzin. Während der heftigen zweiten Welle, die unter anderem im Zusammenhang mit der Delta-Variante steht, wurde erstmals einem im Ausland produzierten Impfstoff eine Genehmigung erteilt - dem russischen Sputnik V.

Bislang sind etwas mehr als vier Prozent der mehr als 1,3 Milliarden Inderinnen und Inder vollständig geimpft - und dies obwohl das Land massenhaft Impfstoff herstellt und im April den Export von Corona-Impfstoff gestoppt hat. (29.06.2021)

Finnlands Lockerungspläne durch infizierte Fußballfans gefährdet

In Finnland werden Pläne zur Lockerung der Beschränkungen durch infizierte EM-Besucher gefährdet. Mindestens 300 Finnen, die im Ausland Fußballspiele gesehen hätten, hätten sich mit dem Coronavirus angesteckt, teilen die Gesundheitsbehörden mit.

Die Infektionszahl von etwa 50 pro Tag sei vergangene Woche auf über 200 gestiegen und werde wohl weiter zulegen. Es sei offensichtlich, dass dies auf zurückgekehrte Fußballfans zurückzuführen sei, sagt der Chef der Gesundheitsbehörde, Mika Salminen.

Viele von ihnen hätten noch keine zweite Impfung erhalten. 4500 bis 6000 Fußballfans waren nach St. Petersburg gereist, um dort Spiele zu sehen. In Russland grassiert die Delta-Variante und führt zu steigenden Infektionszahlen. (29.06.2021)

Portugal und Russland sind Virusvariantengebiete

Wegen der starken Verbreitung der Delta-Variante des Coronavirus sind Portugal und Russland seit Dienstag um Mitternacht als Virusvariantengebiete eingestuft. Damit gilt ein weitgehendes Beförderungsverbot für Fluggesellschaften, Bus- und Bahnunternehmen. Sie dürfen nur noch deutsche Staatsbürger und Ausländer mit Wohnsitz in Deutschland über die Grenze bringen. Für diejenigen, die einreisen dürfen, gilt eine strikte 14-tägige Quarantänepflicht, die nicht durch einen Test verkürzt werden kann und auch für vollständig Geimpfte und Genesene gilt.

Mit Portugal wird erstmals seit Wochen wieder ein EU-Land in die höchste Risikokategorie eingestuft. Die Entscheidung trifft auch deutsche Touristen. Die besonders beliebte Küstenregion Algarve war bisher noch nicht einmal in die niedrigste Risikokategorie eingestuft.

Mit der Einstufung Portugals und Russlands steigt die Zahl der Virusvariantengebiete von 14 auf 16. In Europa ist sonst nur noch Großbritannien betroffen. Die anderen Virusvariantengebiete liegen in Asien, Afrika, und Lateinamerika.

Kritik aus Deutschland an vollen EM-Stadien

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat wegen der Corona-Krise weiter Vorsicht bei der Fußball-Europameisterschaft angemahnt. Am Spielort München und in Deutschland allgemein sei es bislang "gut gelaufen", sagte Söder der Bild. Dass aber in Budapest mehr als 55 000 Zuschauer in das Stadion durften, hält Söder für einen Fehler: "Ich hätte das in Ungarn so nicht gemacht, hätte das nicht verantworten wollen. Ausgangspunkt für ein Superspreader-Event zu sein, das ist der Fußball in dem Verhältnis nicht wert. Genießen ja, aber genießen mit Verstand."

Dessen Vorgänger und jetzige Innenminister Horst Seehofer (CSU) übte mit Blick auf die Delta-Variante Kritik an der Zuschauer-Regelung. Vor allem in Großbritannien seien Zehntausende Fans im Stadion "unverantwortlich", sagte Seehofer der SZ. Er appellierte an die Europäische Fußball-Union UEFA und die britische Regierung, Zuschauerzahlen "deutlich nach unten zu korrigieren".

Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat die Zuschauer-Aufstockung für das Wembley-Stadion in London und die bisherigen Bilder von vollen Stadien bei der Fußball-Europameisterschaft scharf kritisiert. "Die UEFA und der DFB müssen dringend dafür sorgen, dass die Regeln eingehalten werden. Der Plan, jetzt noch mehr Leute in die Stadien zu lassen wie in Wembley, ist unverfroren", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Der Grünen-Politiker warnte eindringlich vor einer weiteren Lockerung der Corona-Regeln für das Turnier.

Einige der bisherigen Bilder vermittelten den Eindruck, dass die Pandemie vorbei sei. "Das ist ein absolut falsches Signal", sagte Kretschmann. Bei den Spielen in Ungarn oder Dänemark seien die Stadien "knallvoll" gewesen, die Zuschauer hätten weder Abstand zueinander gehalten noch Masken getragen. Dies sei "verantwortungslos". Jedes dieser Spiele könne zum Superspreader-Event werden. "Dieser Leichtsinn macht mich fassungslos." (29.06.2021)

Thailand verschärft Maßnahmen

Wenige Tage vor der geplanten Öffnung der Urlaubsinsel Phuket für geimpfte Reisende sind die Corona-Zahlen in Thailand weiter gestiegen. Die Behörden meldeten am Montag 5406 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Nur im Mai wurden bislang an zwei Tagen höhere Zahlen verzeichnet. "Die Fallzahlen in Thailand steigen jetzt schneller als in jedem europäischen Land außer Großbritannien", schrieb die Zeitung Bangkok Post am Montag.

Die Einschränkungen in der Hauptstadt Bangkok und fünf weiteren Provinzen wurden erneut verschärft. So wird das Essen in Restaurants wieder verboten, nur noch Speisen zur Mitnahme oder Lieferung sind erlaubt. Einkaufszentren müssen um 21 Uhr schließen, Treffen werden auf maximal 20 Personen begrenzt. Die Maßnahmen sollen zunächst für 30 Tage gelten.

Das südostasiatische Land galt lange als Vorzeigestaat in der Bekämpfung der Pandemie, erlebt aber seit April seine bisher schwerste Welle. Insgesamt wurden bislang fast 250 000 Fälle bestätigt. Mehr als 1900 Menschen sind in Verbindung mit Covid-19 gestorben. Die Pandemie trifft die wichtige Urlaubsindustrie des Landes empfindlich. Derzeit versuchen die Behörden, zumindest einige beliebte Regionen wieder für Touristen zugänglich zu machen. Den Anfang macht Phuket, wo vollständig Geimpfte im Rahmen des sogenannten "Sandbox"-Projekts am Donnerstag wieder quarantänefrei Ferien machen dürfen. Jedoch gelten strenge Regeln. (28.06.2021)