Von Thorsten Denkler, New York

Die Unverfrorenheit, mit der der Osteopath Joseph Mercola aus Florida sich im Internet bewegt, lässt sich schnell erkennen. Auf seiner Website Mercola.com lässt er seine eigenen Texte mit dem Label "Fakten gecheckt" und einem kleinen Haken davor ausweisen. Einer der Artikel ist überschrieben mit der Zeile: "Wie die Plage der Korruption Menschen tötet." Er nährt mit dem Text Zweifel an der Impfkampagne in den USA, an den Impfstoffen und an den Herstellern. Und er macht das nicht nur dort mit übergroßem Erfolg.