Von Kassian Stroh

Mehr als ein Viertel aller Menschen in Deutschland ist zumindest einmal gegen das Coronavirus geimpft. 7,5 Prozent haben nach Angaben des Robert-Koch-Instituts bereits einen vollständigen Impfschutz. Nun will der Bund die Einschränkungen für sie lockern - und auch für jene, die an Covid-19 erkrankt waren und nun als genesen gelten. Denn von ihnen geht laut Experten kaum noch eine Ansteckungsgefahr aus.

Nun hat Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) einen Verordnungsentwurf vorgelegt. Wenn er in dieser Form vom Kabinett, dem Bundestag und dem Bundesrat gebilligt wird, sollen Geimpfte und Genesene zum Beispiel einkaufen oder in einen Zoo gehen können, ohne sich vorher testen zu müssen. Auch sollen sie von den Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen weitgehend befreit werden. Das seien keine Sonderrechte oder Privilegien, heißt es im Entwurf des Ministeriums, der der Süddeutschen Zeitung vorliegt, sondern "die Aufhebung nicht mehr gerechtfertigter Grundrechtseingriffe". Ein Überblick über die geplanten Änderungen:

Welche Lockerungen soll es geben?

Bisher gibt es in Deutschland weitreichende Kontaktbeschränkungen, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. In Gebieten mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 100 dürfen sich zum Beispiel nur Menschen aus einem Haushalt mit maximal einer weiteren Person treffen, wobei Kinder unter 14 Jahren nicht mitgezählt werden. Dies will das Bundesjustizministerium aufheben, wenn an einem privaten Treffen nur Geimpfte und Genesene teilnehmen. Sind auch andere Menschen mit dabei, so sollen Geimpfte und Genesene nicht "als weitere Person" gezählt werden.

Sie sollen generell auch von den Ausgangsbeschränkungen ausgenommen werden, etwa der nächtlichen Ausgangssperre in Hotspots.

Wo immer es eine Testpflicht gibt, sollen Geimpfte und Genesene davon ebenfalls befreit werden. So haben der Bund und die Länder zum Beispiel verfügt, dass man bei hohen Inzidenzwerten einen negativen Corona-Test vorlegen muss, wenn man in ein Geschäft oder in einen Zoo gehen will. Das entfiele dann künftig für Geimpfte und Genesene.

Sie müssten dann auch nicht mehr in Quarantäne, wenn sie engen Kontakt zu einem positiv getesteten Menschen hatten - mit einer Ausnahme: Wenn sich diese Person mit einer besonders gefährlichen Mutante des Corona-Erregers infiziert hat, die aus einem sogenannten Virusvarianten-Gebiet stammt.

Laut dem Verordnungsentwurf sollen diese Lockerungen immer gelten, ganz egal, ob die jeweilige Einschränkung auf Bundes- oder auf Landesrecht beruht, also zum Beispiel auf der sogenannten Bundesnotbremse, die in Corona-Hotspots seit einer Woche in Kraft ist, oder auf einer Verordnung des jeweiligen Bundeslandes.

Wer gilt als geimpft?

Wer einen vollständigen Impfschutz hat. Bei drei der bisher vier in Deutschland zugelassenen Impfstoffe (Biontech/Pfizer, Moderna und Astra Zeneca) sind dafür zwei Dosen nötig, nur beim (noch nicht verwendeten) Präparat von Johnson & Johnson reicht eine Dosis. Seit der abschließenden Impfung müssen zudem mindestens zwei Wochen vergangen sein. Und man muss natürlich belegen können, dass man geimpft ist - etwa mit dem Impfpass auf Papier oder in elektronischer Form.

Wer gilt als genesen?

Genesen ist, wer Covid-19 hatte, belegt durch einen positiven PCR-Test. (Ein Schnell- oder Selbsttest reicht nicht.) Dieser Test muss mindestens 28 Tage und höchstens ein halbes Jahr alt sein - danach greifen die Lockerungen nicht mehr, so heißt es in dem Verordnungsentwurf. Hat jemand typische Symptome einer Corona-Infektion wie Atemnot, Husten, Fieber, Geruchs- oder Geschmacksverlust, so gelten für ihn die Lockerungen ebenfalls nicht.

Wie werden die Lockerungen begründet?

Inzwischen gehen Mediziner davon aus, dass Genesene für eine bestimmte Zeit und Geimpfte kaum noch ansteckend sind. Da das Infektionsrisiko für andere aber die zentrale Begründung für all die tiefen Grundrechtseingriffe ist, die Bund und Länder seit mehr als einem Jahr verhängt haben, wird es für den Staat schwierig, sie noch aufrechtzuerhalten für Menschen, die kein Risiko für andere darstellen. Diese Frage dürfte auch bald vor den Verwaltungsgerichten oder dem Bundesverfassungsgericht relevant werden, wo bereits zahlreiche Klagen gegen die Bundesnotbremse eingegangen sind. Für diese Menschen müsse es nun "im gebotenen Umfang Erleichterungen und Ausnahmen" geben, heißt es in Lambrechts Entwurf.

Was wird nicht gelockert?

Auch Genesene und Geimpfte müssten demnach weiter Maske tragen, wo das vorgeschrieben ist, und zu anderen generell Abstand halten. Denn das seien, argumentiert das Ministerium, nur geringe Grundrechtseingriffe. Außerdem ließen sich Ausnahmen in diesen Punkten "kaum sinnvoll kontrollieren". Einschränkungen zum Schutz von besonders gefährdeten Menschen kann es ebenfalls weiter geben - das beträfe zum Beispiel die Regeln für Besuche in Krankenhäusern oder Altenheimen.

Wie geht es jetzt weiter?

Die Verordnung, die nun den anderen Bundesministerien zugegangen ist, muss von der Bundesregierung verabschiedet werden. Anschließend müssen Bundestag und Bundesrat zustimmen. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte am Donnerstag, man wolle diese beiden früh in Abstimmungen über eine Verordnung einbeziehen. "Wenn wir uns einig sind, geht's schnell." Der "späteste" Termin für eine abschließende Entscheidung des Bundesrats sei der 28. Mai.

Insbesondere die SPD macht in Berlin Druck, auch um zu verhindern, dass Gerichte die Bundesnotbremse aufheben, weil darin bisher eben nicht zwischen Geimpften, Genesenen und Nichtgeimpften unterschieden wird. Dass sich der Impfgipfel von Bund und Ländern am Montag noch nicht auf eine Regelung geeinigt hatte, war von vielen kritisiert worden. Mehrere Bundesländer sind in den vergangenen Tagen vorgeprescht und haben in ihren Landesverordnungen bereits Ausnahmeregeln für Geimpfte festgelegt - zum Teil sehr ähnlich den nun vom Bundesjustizministerium geplanten Regelungen. Andere Länder halten dies für falsch und wollen auf eine bundesweit einheitliche Regelung warten - etwa der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen und CDU-Kanzlerkandidat, Armin Laschet.